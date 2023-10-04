حقيقة تصريح مدرب الفيصلي حول "الدفع الرباعي" وترقب لمصير الغرايري

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يستعد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي الترجي التونسي، للمطالبة بفسخ عقده والحصول على تعويض مالي كبير، نتيجة الضغوطات التي مورست عليه من قبل النادي لفسخ العقد."شرارة" الذي التحق بصفوف المنتخب الوطني، في مؤشر على عدم معاناته من إصابة، عانى خلال الأسابيع الأخيرة وأثناء تواجده مع فريق الترجي، من ضغوطات مختلفة، لإجباره على الرحيل من دون مكاسب مالية، حيث طلب النادي من لاعبه شرارة التدرب بشكل فردي وبعيدا عن الفريق، إلى جانب ضغوطات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وهو ما أزعج اللاعب.ممارسات نادي الترجي، دفعت اللاعب لخيار تقديم شكوى في "فيفا" للحصول على مستحقاته وفسخ العقد، وهو ما سيتولاه المحامي المختص عماد حناينة الذي بدأ بإجراءات لائحة الشكوى، بانتظار تقديمها للاتحاد الدولي في الأيام المقبلة، علما أن الشكوى تتضمن أيضا مطالبات الترجي بالتعويض.إلى ذلك، يستعد شرارة لتحديد وجهة جديدة بعد الترجي التونسي، حيث تلقى اللاعب عروضا محلية وخارجية عدة، بانتظار دراستها قبل حسم الوجهة الجديدة.ينتظر جمهور الفيصلي، بيانا أو تصريحا من إدارة النادي، يتحدث فيه عن إقالة المدير الفني غازي الغرايري ومساعديه، أو الإبقاء عليهم خلال المرحلة المقبلة.وبين الجمهور أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في إرباك المشهد، وخلق صورة ضبابية، بانتظار قرار إداري أو تصريح صحفي يتحدث عما يجري في النادي.وكان مستقبل الغرايري مع الفيصلي، أحدث انقساما في الرأي بين مجلس إدارة الفيصلي بشأن إبعاد المدرب أو استمراره، علما أن شرط المدرب الجزائي في حال الإبعاد يصل تقريبا إلى 20 ألف دينار، إلى جانب 5 آلاف للمدرب وسيم معلى.ضجت مواصل التواصل الاجتماعي، وخاصة العائدة لجمهور النادي الفيصلي، بالانتقادات الموجهة للمدرب العام للفريق التونسي وسيم معلى، على خلفية ما تم تداوله حول حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة أمام الشارقة، والذي شبه فيه الشارقة بسيارة الدفع الرباعي التي لا يقوى فريق بسيارة صغيرة على مقاومتها، حيث انتقد الجمهور هذه التصريحات، على اعتبار أن المدرب أراد تشبيه الفيصلي بالسيارة الصغيرة.مقرب من المدرب وأحد الحاضرين للمؤتمر الصحفي، أشار في تصريح لـ"الغد" إلى أن تصريح معلى فهم بطريقة خاطئة؛ حيث قصد المدرب بالتصريحات مهاجم فريق الشارقة المالي موسى مالينغا، الذي كان يتحرك كالبلدوزر في الملعب دون أن ينجح أحد من لاعبي الفيصلي بإيقافه، ليشبهه بسيارة الدفع الرباعي التي تتصف بالقوة والسرعة التي عذبت الفيصلي ولاعبيه، وسجل هدف الفوز الوحيد.المتحدث بين أن معلى تفاجأ بالهجمة عليه بعد هذا التصريح، مؤكدا أنه كان يتحدث مطولا مع لاعبي الفيصلي عن تاريخ هذا النادي العريق منذ العام 1932 وحتى الآن وما حققه من إنجازات.يغادر المحامي المختص في قضايا اللاعبين عماد حناينة عمان، اليوم، متوجها إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر رياضي قانوني، يعقد في مدينة بوردو الفرنسية.ويشارك في هذا المؤتمر 250 محاميا رياضيا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الدولية "الكاس"؛ حيث يشهد مناقشة الكثير من التفاصيل والتعديلات المتعلقة بقوانين وتعليمات اللعبة، وكل ما يتعلق بقضايا اللاعبين والشكاوى وغيرها من الأمور المدرجة على جدول الأعمال.وتعد مشاركة حناينة في هذا الحدث الدولي الكبير، إنجازا للأردن بشكل عام ولحناينة بشكل خاص، في ظل أهمية ما سيناقشه هذا المؤتمر من قضايا تهم كرة القدم.طالب خبير "معتق" في كرة القدم الأردنية، بضرورة تأهيل الإداريين الذين يتم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الأندية، وذلك كجزء من منظومة الاحتراف. وأشار الخبير، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الساحة الكروية الأردنية، تشهد حاليا تخبطات إدارية في الأندية، ما يقود إلى تخبطات فنية وفشل فني، وبالتالي إفشال مشروع الاحتراف في كرة القدم المحلية.وتساءل الخبير عن كيفية انتخاب أعضاء إدارة لا يعرفون عدد اللاعبين في الملعب، ولا يدركون تفاصيل العمل الإداري الرياضي، مطالبا بتأهيل هذه الإدارات، إلى جانب تغيير التشريعات التي تفرض أن يكون الإداري في النادي يملك خبرة رياضية في هذا العمل.أبدت أندية الدرجة الثانية، دهشتها من عدم إيصال الدعم الذي وعدت به في الأيام الماضية، رغم إبلاغها بوصول المبلغ إلى اتحاد الكرة.وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، إن الأندية تنتظر مخصصاتها عن طريق الشركة الراعية (أبو عبيد)، رغم مضي حوالي أسبوعين على إبلاغ الأندية بتحويل قيمة الدعم إلى اتحاد الكرة.وبين شطناوي، في تصريح إعلامي، أن الأندية تعاني من ضائقة مالية صعبة، وتحتاج إلى المبلغ الذي وعدت به.