حياصات ترفع عدد المدربات الأردنيات في السعودية.. محترف الوحدات ينافس على أجمل هدف بالكأس الآسيوية

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تسلمت الأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، شهادة الاعتماد الرسمي من الاتحاد الآسيوي- المستوى الاحترافي، لإصدار الشهادات التدريبية بأعلى فئاتها، ولجميع المستويات.وسلم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيح سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الشهادة الآسيوية لنصار، إقرارا بقدرة الاتحاد الأردني على عقد دورات التدريب بمختلف مستوياتها.أعلن نادي الشعلة السعودي، تعاقده رسميا مع المدربة الأردنية انشراح حياصات، للإشراف على تدريب الفريق النسوي في النادي السعودي، والذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى.وتواجدت حياصات في السعودية، حيث وقعت على العقد المبرم بين الطرفين، بانتظار تحديد موعد مباشرة الإشراف على تدريبات الفريق.وكان نادي الحسين إربد الذي تلعب انشراح في صفوفه، سمح للاعبة المدربة، بالمغادرة إلى السعودية لتوقيع العقد.وبتوقيعها على كشوفات الشعلة، رفعت حياصات عدد المدربات الأردنيات في السعودية إلى 3 مدربات، حيث تشرف الأردنية آلاء أبو قشة على تدريب فريق العلا السعودي للسيدات الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، كما تشرف المدربة الأردنية منار فريج على تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات.يشار إلى أن كرة القدم النسوية السعودية، تستعين بالخبرات الأردنية، سواء من خلال المدربات، أو من خلال اللاعبات اللواتي وقعن مؤخرا على عقود احترافية مع أندية نسوية سعودية.تضامن قدامى كرة القدم القدامى في أمانة عمان الكبرى، مع الأهل في غزة، من خلال تنظيم بطولة أطلق عليها "طوفان الأقصى". وشارك في البطولة 4 فرق، ضمت نجوما قدامى وحاليين، أمثال عيسى السباح وحمدي سعيد ومالك البرغوثي ومحمد عابورة وأسامة أبو طعيمة وغيرهم من النجوم.وحملت الفرق الأربعة أسماء مناطق في غزة، مثل خان يونس ورفح وغزة ودير البلح. وأقيمت البطولة التي جرت على ملعب الهاشمي للخماسي، بإشراف محمد نوفل ورائد عصفور من دائرة المرافق والبرامج الرياضية في أمانة عمان الكبرى.دخل مهاجم فريق الوحدات لكرة القدم العاجي سيدرك هنري، للمنافسة على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.ورشح الاتحاد الآسيوي هدف هنري الأول في مرمى الكهرباء العراقي، لينافس مجموعة من الأهداف المنتقاة من الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية.وأعلن الاتحاد الآسيوي عن بدء عملية التصويت من قبل الجماهير، لاختيار الهدف الأجمل في الجولة، علما أن التصويت ينتهي يوم الأحد المقبل.عاد المدرب الأردني لفريق شباب الخليل الفلسطيني لكرة القدم رائد عساف إلى عمان، قادما من فلسطين، بعد توقف منافسات الدوري الفلسطيني، في ظل ما تتعرض له غزة من عدوان صهيوني غاشم.ويشرف عساف على تدريب فريق شباب الخليل منذ فترة طويلة، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة في المنافسات الفلسطينية.• عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، يترقبون بفارغ الصبر، إعلان المدرب المغربي الحسين عموتة، قائمة المنتخب التي ستخوض التصفيات المونديالية التي تنطلق يوم 16 الحالي بلقاء منتخب طاجكستان.. عدد من اللاعبين الذين تواجدوا في التشكيلة الأخيرة باتوا يخشون على أماكنهم في التشكيلة، فيما هناك آمال عند لاعبين بالانضمام لصفوف المنتخب لأول مرة، إلى جانب لاعبين يأملون بالعودة مجددا لصفوف النشامى.• نادي الحسين إربد منح، أول من أمس، لاعبه حمزة الدردور جائزة لاعب الشهر.. الحسين إربد، ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي، استحدث جائزة الشهر التي تمنح لأفضل لاعب خلال الشهر سواء في المباريات أو التدريبات.. الجائزة تسهم في تحفيز اللاعبين.• مجموعة من المدربين الأردنيين، التقوا، أول من أمس، مع الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، المتواجد حاليا في عمان، حيث يقيم معسكرا تدريبيا استعدادا لتصفيات المونديال.. المدربون الأردنيون أعلنوا استعدادهم لتقديم كل ما يلزم من دعم للمنتخب الشقيق.. المنتخب الفلسطيني يسعى للتوجه إلى السعودية، لإقامة معسكر تدريبي هناك، قبل التوجه إلى الكويت، للقاء منتخب أستراليا يوم 21 من الشهر الحالي، في إطار تصفيات المونديال.• فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم 13 الحالي، ربما تحمل في طياتها استقالة أحد المدربين في ناد بدوري المحترفين، في حال لم تلب الإدارة طلباته وطلبات اللاعبين ولو بشكل نسبي.• فريق السد القطري لكرة القدم، ربما يصل إلى عمان بعد غد، استعدادا للقاء فريق الفيصلي يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.المدربة إنشراح حياصات ترفع قميص نادي الشعلة السعودي للسيدات - (من المصدر)