 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم يستعد لشكوى بعد صافرة الحكم.. ومعسكر منتظر للحكام في تركيا

خالد سعد يلجأ للجرائم الإلكترونية.. لاعبون يندمون على تحقيق الفوز.. الجزيرة يلتقي 3 مدربين

المدرب خالد سعد -(من المصدر)
المدرب خالد سعد -(من المصدر)

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
خالد سعد يلجأ للجرائم الإلكترونية
تواجد نجم الكرة الأردنية السابق والمدرب الحالي في المنتخبات الوطنية خالد سعد، في مقر الجرائم الإلكترونية في عمان، وذلك لتقديم شكوى رسمية، بسبب تعرض صفحته الشخصية للاختراق.
ويتجه سعد لإلغاء صفحته، بعد أن تعرضت إلى "تهكير" ربما يكون من شرق آسيا.
لاعبون نادمون على تحقيق الفوز
عبر لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، عن ندمهم لتحقيقهم الفوز في مباريات بطولة كأس الأردن، الأمر الذي تسبب في استمرارهم في التدريب واللعب، فيما زملاؤهم الذين ودعت فرقهم البطولة، يسرحون ويمرحون من دون التزامات أو تدريبات.
اللاعبون النادمون، أشاروا إلى أن ندمهم جاء لأن فترة استمرارهم في التدريبات في الوقت الحالي، تشهد تجاهلا لهم من قبل الإدارات، وغيابا للمستحقات المالية، مشيرين إلى أنهم يستمرون حاليا في التدريبات بمعنويات منهارة، مؤكدين أن تمارينهم "من دون نفس" ومجرد تأدية واجب.
أحد اللاعبين، قال "ما جعلنا نندم على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في بطولة الكأس، هو التجاهل الإداري، وغياب المستحقات المالية المتراكمة منذ فترة طويلة".
الجزيرة يلتقي 3 مدربين
التقت إدارة نادي الجزيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، 3 مدربين محليين، في إطار بحثها عن التعاقد مع جهاز فني لقيادة فريق الكرة، خلال منافسات المحترفين في الموسم الكروي المقبل.
اللقاء الأول كان مع المدرب ديان صالح، قبل أن تلتقي الإدارة، أول من أمس، مع المدربين عثمان الحسنات، ومن ثم أمجد أبو طعيمة الذي ناقش مع الإدارة تفاصيل سابقة خلال فترة إشرافه على الفريق.
الجزيرة سيواصل لقاء مدربين آخرين، للوصول إلى جهاز فني قادر على قيادة الفريق، ضمن إمكانات النادي وطموحاته، حيث يتوقع أن يتم تعيين جهاز فني عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.
نجم معروف يستعد لشكوى بعد صافرة الحكم
كشف نجم كروي معروف، عن توجهه لتقديم شكوى ضد ناديه الحالي، فور إطلاق الحكم صافرة نهاية آخر مباراة لفريقه في بطولة كأس الأردن للموسم الحالي... النجم المعروف له مطالبات مالية كثيرة جدا عن الموسم الحالي والمواسم السابقة.
اللاعب حاول، مرارا وتكرارا، إقناع الإدارة بصرف المستحقات بالتقسيط، ولكنه فشل في ذلك، ما دفعه للتفكير بالشكوى الرسمية للجنة أوضاع اللاعبين، بانتظار آخر مباراة لفريقه بالكأس.
جبارة ترحل عن النصر السعودي
أعلنت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ميساء جبارة، رحيلها عن فريق نادي النصر السعودي، بعد موسمين شاركت فيهما الفريق السعودي للسيدات لإحراز إنجازات جديدة.
وأشارت اللاعبة، عبر صفحتها الشخصية، إلى مغادرتها النادي السعودي، وهي تشعر بالفخر.
وتعد ميساء إحدى أهم وأبرز لاعبات كرة القدم النسوية في الأردن.
توجه لمعسكر تدريبي للحكام في تركيا
رجح أحد حكام دوري المحترفين، أن يقوم اتحاد الكرة بترتيب معسكر تدريبي للحكام في تركيا، خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.
وبين الحكم أن الخيار كان بين العقبة وتركيا، إلا أن ارتفاع درجة الحرارة في العقبة في ذلك التوقيت، يرجح أن يكون المعسكر في تركيا.
ويتوقع مشاركة حوالي 40 حكما في المعسكر التدريبي.
إلى ذلك، اختارت دائرة الحكام 20 حكما، لتولي مهام إدارة المباريات المتبقية في بطولة كأس الأردن، حيث جاء اختيار الـ20 حكما من أصل 40، علما أن المختارين كانوا الأقل أخطاء في دوري المحترفين.

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 مجموعة من حكام دوري المحترفين خلال حصة تدريبية سابقة - (أرشيفية)

 

كواليس النجوم

• ناد في مصاف المحترفين، ينتظره حكم من لجنة أوضاع اللاعبين بإلزامه بدفع حوالي 200 ألف دينار، بسبب شكوى 3 لاعبين محليين سابقين في الفريق.
• أحد اللاعبين كشف عن لجوء بعض زملائه لتحريك أذرعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أخبار عن تلقيهم عروضا محلية وخارجية، وأنهم يدرسون هذه العروض "الوهمية".. هذه الحركة تأتي للترويج لهؤلاء اللاعبين ورفع قيمتهم السوقية.. اللاعب أشار أيضا إلى أحاديث عن لجوء مدربين إلى هذا الأسلوب.
• شخصية رياضية أردنية، تم توكيلها باستمزاج رأي المحترفين الفلسطيني مصعب البطاط والكاميروني رونالد وانجا، بشأن الاحتراف خارج الأردن، والتعرف على طلباتهما المالية في حال وافقا على ذلك.. اللاعبان احترفا في الموسم الحالي في فريق الفيصلي.. اللاعبان غادرا عمان بعد انتهاء مشوارهما مع الفيصلي في الموسم الكروي.
• جمهور فريق الرمثا لكرة القدم، يأمل أن يستمر الحراك المتمثل في البحث عن داعمين للنادي، وأيضا أن تستمر مبادرات اللاعبين والمدربين المشتكين على النادي والمتمثلة بالتنازل عن الشكاوى أو تقليص مطالبهم.
• دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني، المتوقع انعقادها الشهر الحالي، ربما تشهد أكبر عدد من نجوم الكرة الأردنية الراغبين بالمشاركة فيها.
• مدرب فريق سحاب لكرة القدم محمد المحارمة، أعلن، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، استقالته من مهمة تدريب الفريق... المدرب كامل جعارة ربما يكون مرشحا لتولي مهمة تدريب الفريق الذي لا ينتظم لاعبوه بالتدريبات.
• عدد كبير من نجوم الكرة، بدأوا يتوجهون للعمل في الأكاديميات التدريبية، مع اقتراب العطلة الصيفية للطلاب... آخر المتجهين للأكاديميات هو اللاعب المعتزل بهاء عبدالرحمن الذي يستعد لإطلاق أكاديميته في الثلث الأخير من الشهر الحالي.


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