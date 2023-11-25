خبير إيرلندي يحاضر في الاتحاد.. الرمثا يجتهد لرفع العقوبة.. أبو عبيد يحتفي بالأولمبي

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

خبير إيرلندي يحاضر في اتحاد كرة القدم

أشرف خبير كروي إيرلندي، على محاضرتين في اتحاد كرة القدم، استهدفت المحاضرين الأردنيين من الحاصلين على دورات تدريبية في فئة "البرو والأولى"، بحضور المدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي أليكس جيتزي.

المحاضرتان اللتان عقدتا يومي الخميس وأمس السبت بإشراف الخبير الإيرلندي، هدفتا إلى التعرف على آلية تطوير المناهج التدريبية.

وشارك في المحاضرتين، مدربون ومحاضرون أردنيون معروفون أمثال وليد فطافطة وديان صالح وإسلام ذيابات وعصام التلي وغيرهم من المحاضرين.

الرمثا يجتهد لرفع عقوبة المنع من التسجيل

تفيد المعلومات أن نادي الرمثا، بدأ يجتهد بشكل ملحوظ، في محاولة لرفع عقوبة منعه من تسجيل لاعبين، بسبب الشكاوى المترتبة عليه، وبالتالي العمل على تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفق المعلومات فإن إدارة الرمثا تدرس عددا من الخيارات، لتوفير مبالغ مالية كبيرة، تساعد في سداد ديون النادي وشكاوى اللاعبين، بانتظار مواصلة الجهود أملا في تحقيق الهدف المنشود.

لاعبو "الأولمبي" يشيدون بأبو عبيد

اشاد لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، برئيس نادي الحسين إربد وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر ابو عبيد، لحرصه على تكريمهم والاحتفال بهم، خلال تواجدهم في المعسكر التدريبي الذي اقيم في السعودية، وأختتم الاربعاء الماضي.

وحرص أبو عبيد على زيارة المنتخب في الفندق بمدينة الخبر السعودية، حيث حاضر باللاعبين وعزز ثقتهم بأنفسهم، متمنيا لهم التوفيق في المشاركات المقبلة، قبل أن يقدم لهم مكافأة مالية، ومن ثم دعوتهم في اليوم التالي على حفل "مناسف".

اللاعبون اعتبروا أن مثل هذه المبادرات اللطيفة، من شأنها اثراء المعنويات وتعزيزها، بما يخدم المصلحة العامة للمنتخبات الوطنية.

سعادة يبدأ مراحل التعافي من الإصابة

بدأ اللاعب الأردني المحترف في فريق الخور القطري (درجة أولى) إبراهيم سعادة، بالتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة لفريقه أمام العربي القطري، والمتمثلة بقطع نصفي في رباط الكاحل، ما ابعده عن المنافسات في المرحلة الماضية.

سعادة عاد أمس إلى تدريبات فريق الخور، بانتظار الانخراط يوم الأربعاء المقبل بالتدريبات الجماعية.

الاتحاد تحت الضغط.. واقتراح بخلوة

كشفت مصادر في اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد يتعرض حاليا لضغط غير مسبوق، خاصة من الجماهير، نتيجة ما حل بالمنتخب الوطني الأول من انتكاسات، حملها الكثيرون للاتحاد، نتيجة تغييرات في الأجهزة الفنية بأوقات غير مناسبة، وغياب المستشارين الفنيين الفاعلين، ما تسبب في نتائج محبطة في المباريات الرسمية والودية.

ويتوقع البعض أن يلجأ اتحاد الكرة إلى خلوة جديدة لاتخاذ قرارات تتعلق بآلية تصحيح المسار، ومناقشة ما يجري مع خبراء في الكرة الأردنية، علما أن الاتحاد لم يعلن عن مثل هذه الإجراءات والخطوات رسميا.

كما أن الاتحاد يسعى لمعالجة تداعيات اخفاقات المنتخب الأول، حيث تم عقد لقاء مع المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة، ومناقشة ما يحدث مع المنتخب، وضرورة اتخاذ خطوات تصحيحية، ربما تبدأ باستقطاب مدرب محلي، للانضمام إلى صفوف المنتخب.

اللحام يغادر المستشفى منتشيا بحب الناس

غادر المدرب الوطني بلال اللحام المستشفى، بعد خضوعه لعمليتين في عمان، هدفتا إلى معالجة حالة "الدسك" التي عانى منها في الفترة الماضية، وتحديدا خلال تواجده في السعودية مسؤولا فنيا في نادي العدالة السعودي.

اللحام لم يكن فقط سعيدا بنجاح العملية، بل أن السعادة الأكبر كانت بالكم الكبير من الزيارات والاتصالات التي انهالت عليه للاطمئنان على صحته، من جانب الوسط الرياضي المحلي من مدربين ولاعبين وإدارات أندية، إلى جانب المدربين السعوديين وإداراة أندية في السعودية، ما كان له أطيب الأثر في نفس المدرب.

مدرب معروف يضرب "كفا بكف" بعد تلقيه عرضا تدريبيا

مدرب محلي معروف، ويعتبر من أفضل نجوم الكرة الأردنية في السابق، كشف عن تلقيه قبل أشهرعرضا غريبا ومضحكا في نفس الوقت، ، لتدريب أحد أندية الدرجة الثانية.

العرض يتمثل في محاولة النادي استقطاب المدرب للعمل "ببلاش" ومن دون مقابل وفق ما أظهرته بنود العقد.

وفي التفاصيل، فإن العقد يوصي بالتعاقد مع المدرب لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يحصل على راتب شهري (مبلغ متواضع)، ولكن هذا الراتب يكون مشروطا بصعود الفريق للدرجة الأولى، وفي حال لم يصعد فإنه لن يحصل على دينار واحد.. أي أن الرواتب مشروطة بانتهاء المهمة، وفي حال لم ينجح الفريق فإن المدرب سيخرج من دون الحصول على دينار واحد.. طبعا المدرب رفض العرض وراح يضرب كف بكف على ما وصلت إليه الكرة الأردنية.

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كواليس النجوم

• إدارة النادي الفيصلي، وجهت الشكر والتقدير للسفارة الأردنية في أوزبكستان، على جهودها في استقبال بعثة فريق النادي لكرة القدم، والحرص على الاطمئنان على أحوال الفريق، والعمل على تذليل الصعوبات.. الفيصلي يلتقي ناساف الأوزبكي غدا بدوري أبطال آسيا.

• طريقة إعلان اتحاد الكرة في مناسبتين منفصلتين عن إلغاء منتخبي هونغ كونغ وإيران حضورهما إلى عمان لملاقاة منتخبنا للسيدات وديا، أثار انتقادات البعض، على اعتبار أن طريقة الاعلان ربما يكون فيها نوع من العتب على الأردن.. الخبران المنفصلان لاتحاد الكرة، جاء فيهما أن منتخبي هونغ كونغ وإيران اعتذرا عن الحضور إلى عمان لخوض مباريات ودية، بسبب الظروف الراهنة والأوضاع في غزة.. المنتقدون لهذا الإعلان اشاروا إلى أن الأولى باتحاد الكرة أن يكون هو من يعتذر عن خوض مباريات ودية في عمان تضامنا مع غزة، وليس صياغة الخبر على أن إيران وهونغ كونغ هما من اعتذرا عن الحضور.. المنتقدون أكدوا أن الأردن هو الأكثر تضامنا ووقوفا إلى جانب الأهل في غزة، ولكن طريقة كتابة الخبر والإعلان بهذه الطريقة حمل مثل هذه الملاحظات التي يجب أن تكون أكثر دقة، في ظل أن كل كلمة محسوبة على الأردن في هذه المرحلة.. أحد المنتقدين أشار إلى أن الخبران كانا يفترض أن يحملا عنوانا واحدا وهو إلغاء المباريات الودية دون الإشارة إلى أن هونغ كونغ وإيران هما من اعتذرا بسبب أوضاع المنطقة وغزة، فيما نحن لا نمانع في اللعب.

• الأيام القليلة الماضية، شهدت ارتفاعا في نسبة اللاعبين والمدربين الملوحين بشكاوى جديدة ضد أنديتهم، بسبب تأخر المستحقات المالية.

• عقد المستشار الفني في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نهاد صوقار، والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل، من دون معرفة فيما إذا كان الخبير الأردني سيجدد عقده أم لا.. صوقار وبحسب أراء الكثيرين من الممكن الاستفادة من خبراته في اتحاد الكرة، في ظل التراجع الكبير والملحوظ في منظومة العمل في المنتخبات الوطنية.

• لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم سارة أبو صباح المحترفة في يونيون برلين الالماني، تعود إلى عمان يوم غد، للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني للسيدات الذي بدأ معسكرا تدريبيا مغلقا.

• أسهم مدرب فريق معان لكرة القدم أمجد او طعيمة، بدأت بالصعود التدريجي في ظل لمساته الواضحة على أداء الفريق في دوري المحترفين، رغم العوائق والصعوبات التي تواجهه.. أبو طعيمة الذي فاز على سحاب الخميس الماضي، ليس مطالبا بالفوز على فرق المقدمة، بل المطلوب منه تحقيق نتائج جيدة أمام الفرق التي تنافسه على الثبات بدوري المحترفين، بحثا عن تحقيق هدف الثبات.



