خطوات أولية للاستعانة بتقنية الفيديو.. غياب موتا يثير هواجس جمهور الحسين.. عموتة مرشح للعودة اليوم

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تخوف من تداعيات تواجد مدرب الحسين في البرازيل

بات المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي موتا، مرشحا للاحتجاب عن مباراة فريقه الخميس المقبل أمام الفيصلي بدوري المحترفين، بسبب انشغاله في دورة تدريبية خارج الأردن، وربما تكون في البرازيل.

وغاب موتا عن مباراة الحسين أمام مغير السرحان التي جرت أخيرا، حيث اكتفى بتوجيه لاعبيه عبر الفيديو.

ويرى البعض من جماهير نادي الحسين، أن الإدارة كان يجب عليها أن لا توافق على ابتعاد مدربها في هذه اللحظات المهمة بالدوري، ما يعيد إلى الأذهان أخطاء إدارية تسببت في ضياع لقب الدوري الماضي، عندما شهدت مراحل حاسمة في الدوري اجراء تغييرات على الجهاز الفني في خضم المنافسات، ما تسبب في نزيف لنقاط الحسين إربد، وبالتالي ضياع لقب الدوري الذي كان قريبا جدا.

الجمهور تمنى أن لا يؤثر تواجد موتا خارج الأردن على الفريق فنيا في المرحلة الحالية والمهمة، حيث يعول الجمهور على خبرات اللاعبين، لمواصلة حصد النقاط وتحطيم الأرقام القياسية، حتى في غياب المدرب.

الجمهور يتابع إصابة التعمري

راح عدد من عشاق وجماهير المنتخب الوطني لكرة القدم، يتابع بقلق تفاصيل إصابة لاعب المنتخب الوطني المحترف في مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري، بعد أن خرج مصابا في مباراة فريقه أمام لانس في الدوري الفرنسي.

ويأمل الجمهور أن لا تؤثر إصابة التعمري، على مشاركته في صفوف المنتخب خلال منافسات بطولة كأس آسيا المقبلة في قطر.

خطوات أولية للاستعانة بـ"الفار" في ملاعبنا

كشفت معلومات أن اتحاد كرة القدم، بدأ خطوات أولية، للوقوف على مدى إمكانية الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار"، في الموسم الكروي المقبل، في ظل ضرورة تفعيل هذه التقنية في ملاعبنا.

المعلومات الراشحة من أردنيين مطلعين في هذه التقنية، تفيد أن اتحاد الكرة بدأ بالاطلاع على عروض لتركيب تقنية الفيديو في ملاعبنا، والتعرف على التكلفة ومدى قدرة الملاعب المحلية على استيعاب هذه التقنية التي لم يتم استخدامها في المنافسات المحلية أبدا.

يشار إلى أن المساهمين بشكل فاعل في تشغيل تقنية الفيديو في المنافسات السعودية والإماراتية لكرة القدم، هم من الكفاءات الأردنية في هذا المجال.

اتحاد الكرة ينتظر عودة عموتة اليوم

ينتظر اتحاد كرة القدم، عودة المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، المقرر وصوله إلى الأردن اليوم.

ووفق المعلومات فإن عموتة أبلغ اتحاد الكرة، أنه سيغادر المغرب اليوم عائدا إلى عمان، لمتابعة شؤون المنتخب، والتحضير لإعلان تشكيلة المنتخب المشارك في كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل.

بوادر لشركة راعية في اتحاد الكرة

تفيد المعلومات أن مفاوضات جارية حاليا بين اتحاد الكرة وشركة راعية، آملا في التوصل لاتفاق بالتعاقد مع شركة راعية لمنافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات اتسمت بالسرية، بين اتحاد الكرة والشركة، بانتظار الوقوف على نتائج المفاوضات، قبل التعرف على النتائج سواء ايجابية أو سلبية.

وتترقب أندية المحترفين بشغف، إيجاد شركة راعية لمنافسات الدروي، أملا في المساهمة ولو بمبلغ بسيط، لتغطية تكاليف الدوري المرهقة.

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كواليس النجوم

• المدرب الأردني في قطر ماهر إسماعيل، استثمر الوقت للقيام برحلة إلى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة عن والدته.

إسماعيل يعتبر من المدربين الأردنيين المتميزين في الخارج، خاصة بحكم عمله في فرق الفئات السنية في قطر.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بدأ بانتهاج سياسة "التسليك"، لاقناع لاعبيه بمواصلة التدريبات، لحين انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري.. النادي بدأ باقناع لاعبيه بالاستمرار في التدريبات، مقابل منحهم مبالغ مالية على سبيل "التسليك"، بحيث يحصل لاعبون على حوالي 50 دينارا، ويحصل آخرون على حوالي 100 دينار وهكذا.. أحد اللاعبين أشار إلى أن الإدارة تسعى لاسترضاء اللاعبين حتى نهاية مرحلة الذهاب، ومن ثم التوجه نحو "تطنيشهم" في ظل فترة التوقف الطويلة.

• لاعبو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، لم يدخلوا في معسكر مغلق في الفندق، قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام سحاب التي انتهت بالتعادل 1-1.

• الحكمان الأردنيان أدهم مخادمة وأحمد فيصل يغادران إلى الفلبين، للتواجد كحكمي "فار"، في مباراة بدوري أبطال آسيا.

• حالة الفقر المدقع لبعض الأندية، دفعت اللاعبين لعملية الاحماء قبل المباراة الرسمية بلباس منوع، بحيث ارتدى كل لاعب قميصا مختلفا عن الآخر.

• يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لإعلان تعيين محمد وريكات منسقا إعلاميا للمنتخب الذي تنتظره مشاركات مهمة قريبا.

• مساعد مدرب فريق الحسين إربد ماركو، تابع مبارة الفيصلي وسحاب التي جرت أول من أمس على ستاد عمان.. مساعد مدرب الحسين يرغب في رصد فريق الفيصلي استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين الخميس المقبل بدوري المحترفين..تعادل الفيصلي مع سحاب ووفق اراء المعنيين في الحسين إربد، يزيد الضغط على الفيصلي للبحث عن الفوز ولا شيء غيره في مباراة الخميس.. الفريقان يخوضان المباراة تحت ضغط كبير، نظرا لاهميتها.

• اتحاد كرة القدم، عمم على أعضاء الهيئة العامة، بتفاصيل اجتماع عمومية الاتحاد العادي الذي يعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت المقبل، في فندق كمبنسكي بعمان.. جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقرير نشاطات الاتحاد لعام 2022، والتقرير المالي للسنة المالية 2022، ومرفقات الاجتماع.

• الحديث عن احتجاب اللاعبين بسبب تأخر المستحقات، بات أمرا عاديا وعلنيا في العديد من الأندية التي بدأت تصرح رسميا باحتجاب اللاعبين عن التمارين، بسبب عدم حصولهم على الرواتب الشهرية.



