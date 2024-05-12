خطوة أردنية من بانكوك تطالب بعزل منتخبات الصهاينة.. عموتة في عمان غدا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"الكرة" يستعد لخطوة جديدة بهدف عزل الكيان الصهيوني

يستعد اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، لخطوة جديدة تهدف إلى عزل اتحاد الكرة في الكيان الصهيوني، بسبب ما تمارسه الدولة الصهيونية من إبادة جماعية بحق الأشقاء في قطاع غزة.

الخطوة تتمثل بتواجد سمو الأمير علي في اجتماعات الاتحادين الآسيوي والدولي "فيفا"، يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي تعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك للمطالبة بقوة في قرار آسيوي ودولي، بعزل المنتخب الصهيوني لكرة القدم عن المشاركات المقبلة، إسوة بما حدث مع روسيا التي تم عزله منتخباتها بسبب حربها على أوكرانيا.

ويستند الاتحاد الأردني لكرة القدم، على المادة 3 من بنود "فيفا"، والتي تنص على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم له دور في الحفاظ على حقوق الإنسان.

وفد اتحاد الكرة الذي يغادر اليوم إلى تايلند، يرأسه سمو الأمير علي بن الحسين ويضم عضو مجلس اتحاد الكرة عزام فخر الدين والأمين العام للاتحاد سمر نصار.

ووفق جدول الأعمال في اجتماع الاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، سيقدم طلبا بعزل منتخبات الكيان الغاصب، وهو الطلب الذي سيحظى بدعم أردني كبير، خلال الاجتماعات أملا في نصرة الأشقاء في فلسطين.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أصدر بيانا خلال شهر تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي، يحث فيه الاتحاد الدولي على اتخاذ إجراءات ضد منتخب الكيان الغاصب، بسبب عدوانه على غزة، كما عاد سمو الأمير علي بصفته رئيسا لاتحاد غرب آسيا بمخاطبة "فيفا"، وجميع الدول المنضمه تحت لوائه، لعزل المنتخبات الصهيونية، بسبب عدوانها الغاشم، بانتظار أن تتواصل جهود اتحاد الكرة خلال اجتماعات يومي الخميس والجمعة.

عموتة يعلن عودته إلى عمان غدا

أعلن المدير الفني لاتحاد كرة القدم المغربي الحسين عموتة، عودته إلى عمان يوم غد الثلاثاء، بعد فترة احتجاب طويلة قضاها في بلاده، أعقبت مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت في قطر يوم 10 شباط (فبراير) الماضي، والتي حل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني في إنجاز غير مسبوق.

وأبلغ عموتة اتحاد كرة القدم، بموعد وصوله إلى الأردن، حيث طلب من الاتحاد حجز تذكرة العودة يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لاستئناف عمله، استعدادا للمباراتين المهمتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي طاجكستان والسعودية الشهر المقبل، في إطار منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وأثار تأخر عموتة في العودة إلى عمان، الكثير من الملاحظات في الشارع الرياضي المحلي، الذي اعتبر أن تأخر العودة وعدم متابعة مباريات الدوري من المدرجات، لا يخدم التطلعات المستقبلية، كما أن التأخير في العودة أثار التكهنات بشأن استمراريته مع المنتخب، لا سيما وأن عموتة كان يصرح بوجود ظروف شخصية ربما تمنعه من الاستمرار مع المنتخب.

ملعب الزرقاء بحلة جديدة وبلمسة تركية

ينتظر أن يخضع ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لإعادة زراعته بالعشب الصناعي المتطور، استعدادا لاستقبال مباريات الموسم الكروي المقبل.

ووفق المعلومات فإن شركة تركية يتوقع أن تتولى مهمة تجديد أرضية ملعب الزرقاء، اعتبارا من شهر تموز (يوليو) المقبل، بحيث يتم زراعتها بالعشب الصناعي المحسن الذي يخدم مباريات الأندية التي تستخدم المعلب، خاصة أندية المحترفين.

ويعتبر ملعب الأمير محمد بالزرقاء "جمل المحامل"، لدوره في انقاذ اتحاد الكرة، من خلال استقبال عدد كبير من المباريات في الموسم، الأمر الذي تسبب في تراجع جودة الأرضية المزروعة بالعشب الصناعي، وبالتالي الحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة، بانتظار المباشرة في ذلك بعد حوالي شهرين من الآن.

رسالة من مدربين ولاعبين إلى اتحاد الكرة

وجه مجموعة من المدربين واللاعبين، رسالة إلى اتحاد كرة القدم ولجنة أوضاع اللاعبين، بهدف إثارة قضية تأخير البت في الشكاوى التي يرفعها هؤلاء المدربين واللاعبين ضد أنديتهم، الأمر الذي يثير سخطهم.

وفي اتصالات من أكثر من لاعب ومدرب مع "الغد"، تمنوا إيصال رسالة للاتحاد مفادها أن تأخير البت في الشكاوى أو حتى الكشف عنها، بات أمرا مقلقا ومثيرا للتساؤلات.

وقالوا: لا نعرف لماذا يتم تأخير البت في الشكاوى لمدة تصل إلى عامين أحيانا، ولا نعرف لماذا يصدر في بعض الأحيان قرارات عن لجنة أوضاع اللاعبين ويتم إخفاؤها وتأخير الإعلان عنها، معتبرين أن تأخير مثل هذه الشكاوى يضر باللاعبين والمدربين، كما يضر بالأندية التي تجد نفسها فجأة أمام استحقاق مالي كبير لا تقوى على سداده.

سعادة يغادر لتأمين الإقامة في بلجيكا

ينتظر أن يغادر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة عمان خلال اليومين المقبلين، متوجها إلى بلجيكا، للبدء في إجراءات زواجه من فتاة تحمل الجنسية البلجيكية.

ويسعى سعادة من هذه السفرة، إلى تسريع إجراءات الزواج، وتسريع عملية الحصول على إقامة في بلجيكا.

وكان نجما المنتخب الوطني لكرة القدم المحترفان في الخور القطري إبراهيم سعادة وعلي علوان، قد عادا إلى عمان قبل يومين، بعد انتهاء موسمهما مع فريقهما القطري. وسيتواجد اللاعبان في عمان، لحين تجمع المنتخب الوطني نهاية الشهر الحالي، استعدادا لمباراتي طاجكستان والسعودية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان سعادة وعلوان، لعبا دورا مؤثرا في صعود فريقهما الخور إلى مصاف أندية المحترفين.

نظام مالي يتيح للاعب الحسين الحصول على 700 دولار في مباراة

يتيح النظام المالي في فريق الحسين إربد لكرة القدم للاعب، الحصول على حوالي 600 إلى 700 دولار في مباراة كمكافأة، وهو نظام لم يسبق للأندية الأردنية وأن تعاملت به بهذه التفاصيل التي تنطلق على جميع مباريات الفريق.

وتفيد المعلومات أن اللاعب محمود مرضي، سبق وأن استفاد من هذا النظام، في الحصول على حوالي 700 دولار في مباراة واحدة شهدت تألقه بشكل لافت.

النظام المالي في نادي الحسين إربد، ينص على أن كل لاعب يحصل على 100 دولار في حال تحقيق الفوز، ويحصل اللاعب على 100 دولار عن كل هدف يسجل، ويحصل اللاعب الصنانع للهدف على 100 دولار، ويحصل حارس المرمى وخط الدفاع، على 100 دولار لكل واحد، في حال لم يدخل المرمى أي هدف في تلك المباراة، كما يحصل اللاعب الذي يرتكب خطأ تكتيكي يخدم فرقه على 100 دولار أيضا، علما أن هناك مباريات استثنائية تقفز فيها قيمة المكافأة لحوالي 1000 دولار.

وبدأ الحسين إربد تطبيق هذا النظام المالي منذ بداية الموسم، وهو أمر يجسد الاحترافية في العمل، والتصميم على نقله نوعية في النادي الذي يعيش أياما جميلة بانتظار التتويج بلقب الدوري.

لاعب "يشمت" بالإدارة بسبب الخسارة

كشف لاعب في أحد أندية المحترفين، عن شماتة بالإدارة، بسبب خسارة فريقه في مباراة ضمن منافسات بطولات أندية المحترفين للموسم الكروي الحالي.

اللاعب كشف عن عدم امتعاضه من خسارة فريقه، وذلك ردا على إدارة النادي التي أخلفت أكثر من مرة في صرف رواتب اللاعبين.

اللاعب أكد أن كثرة الوعود الكاذبة للإدارة بصرف الرواتب، جعلت من اللاعبين لا يكترثون بالخسارة، متمنين سرعة انتهاء المنافسات المحلية، كي ينتقلوا إلى أندية أخرى، وكي يسارعوا أيضا لتقديم شكاوى ضد النادي.

ممثل "الأولى" يطلع الأندية على التفاصيل

أطلع ممثل أندية الدرجة الأولى في اتحاد كرة القدم منصور عبيدالله، جميع الأندية بتفاصيل ما يجري على ساحة كرة القدم المحلية، لا سيما فيما يتعلق بخلوة خاصة لأندية الأولى، ومصير طلب الأندية مقابلة رئيس اتحاد الكرة.

منصور حاول امتصاص غضب أندية الدرجة الأولى، من مخرجات الخلوة التي جمعت أندية المحترفين أول من أمس، والتي تم فيها الحديث عن خطط مستقبلية للأندية والبطولات، لافتا إلى أنه يسعى لخلوة خاصة بأندية الأولى.

وفيما يتعلق بالكتاب الذي أرسلته الأندية إلى اتحاد الكرة، لطلب لقاء سمو رئيس الاتحاد، أبلغ منصور الأندية أن هذا الطلب تم ترحيله لما بعد مباراة الأردن وطاجكستان.

عبيدالله أكد لأندية الدرجة الأولى أنه معهم في أي قرار، سواء بالتصعيد الأن، أو الانتظار لحين التحاور مع اتحاد الكرة.

وكانت أندية الدرجة الأولى صعدت في خطابها لاتحاد الكرة، مطالبة بلقاء سمو رئيس الاتحاد، لوضعه بصورة الكثير من التفاصيل والعوائق التي تواجههم.

مدرب يعرض على لاعبيه مكافأة من حسابه

عرض مدير فني على لاعبي فريقه لكرة القدم، مكافأة مالية تدفع من حسابه الخاص، في حال تحقيق الفوز في مباراة بدوري المحترفين جرت قبل أيام.

المدرب التقى اللاعبين قبيل اللقاء، وأبلغهم أنه وفي حال الفوز، فإنه سيقوم بصرف مكافأة منه شخصيا، وليس من النادي الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية.

اللافت في الموضوع أن الفريق فاز في المباراة على عكس المتوقع، ما فرض على المدرب تأمين المكافأة.

نجوم الزمن الجميل حزينون لرحيل طه

بدا الحزن واضحا على وجوه نجوم الزمن الجميل في كرة القدم الأردنية، خاصة من الجيل الذهبي لفريق الجزيرة لكرة القدم، لوفاة زميلهم ونجم المنتخب الوطني و الجزيرة السابق حلمي طه.

نجوم الكرة الذين شاركوا في تشييع طه، كشفوا عن حزنهم الشديد لرحيل هذه القامة الكروية المحبوبة والمعروفة، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

نادي الجزيرة قرر استقبال المعزين في مقره اليوم الاثنين، تقديرا لهذا النجم المتميز الذي ترك بصمات واضحة في تاريخ النادي.

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كواليس النجوم

• يقال إن اللاعب يزن نعيمات المحترف في الأهلي القطري لكرة الدم، سبق وأن رفض عرضا للاحتراف في فريق ضمك السعودي.

• يقال إن نجمين اثنين في أحد أندية المقدمة في دوري المحترفين، اتفقا على الانتقال إلى ناد محلي آخر في الموسم الكروي المقبل.

• الجمهور الكبير للحسين إربد في مباراته الأخيرة أمام الجليل، على ستاد الحسن في إربد، أثار قريحة المتابعين الذين راحوا يستذكرون هذا الجمهور الكبير الذي كان يلاحق فريقه في سنوات خلت.. المتابعون أشادوا بهذا الجمهور الكبير الذي يفترض أن يكون متواجدا وبأعداد أكبر في المباريات المقبلة في ظل تألق فريقه.

• عدد من نجوم كرة القدم المحلية، تواجدوا في مدينة العقبة، لمشاركة فرق مؤسساتهم في بطولة الكرة الشاطئية التي تقام على شواطئ مدينة العقبة.

• اجتماع عقد في عمان، وصف بالسلبي بين جانب فلسطيني ولاعبين أردنيين سبق وأن اشتكوا على نادي مركز شباب بلاطة الفلسطيني بسبب مستحقات مالية خلال فترة الاحتراف في فلسطين.. محاولات لم تنجح لإقناع اللاعبين بتقليص قيمة مطالبهم المالية.

• يشهد اليوم الاثنين اجتماعا لجميع المحاضرين في الأردن.. الاجتماع الذي يعقد في اتحاد الكرة، لشرح كيفية إعطاء الدورات التدريبية لطلاب المدارس.. إلى ذلك تنطلق يوم 26 الحالي دورة "البرو" بمشاركة 19 مدربا من ضمنهم واحد من فلسطين.

• عدد من المتابعين لشؤون كرة القدم الأردنية، انتقدوا عدم استضافة اتحاد الكرة لخبراء فنيين خلال مناقشة إستراتيجية العمل خلال السنوات المقبلة.. وجهة نظر المتابعين أن مسالة تقليص عدد الفرق في دوري المحترفين إلى 10، وما شابه من اقتراحات، يحتاج لخبراء فنيين لتقييم الأمور وليس إلى إداريين لا يجيدون القراءة الفنية، ولا يجيدون تقييم إيجابيات وسلبيات قرارات مهمة.

• المدرب صهيب يونس يرافقه عدد من المدربين، يقودون مبادرة في منطقة جبل النصر، تتمثل في تجميع حوالي 70 طفلا، لتدريبهم والإشراف على تمارينهم، بهدف إبعادهم عن الممارسات السيئة، من خلال إشغال أوقاتهم في ممارسة رياضة كرة القدم، ما يخدم الأندية والمنتخبات في حال برز لاعب أو أكثر خلال فترة التجمع.. هذه المبادرة الإنسانية نالت إطراء وإشادة المجتمع المحلي في تلك المنطقة.







