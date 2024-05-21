رأفت علي ينسب بمعاقبة "بوغبا".. ركلة جزاء الحسين صحيحة وريع المباراة يتجاوز الـ30 ألفا

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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رأفت علي ينسب بمعاقبة "بوغبا"

نسب المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم رأفت علي، بإيقاع عقوبة الإيقاف بحق لاعب الفريق محمد عبدالمطلب "بوغبا"، بداعي عدم التزامه، وارتكابه بعض المخالفات، خاصة فيما يتعلق باحتجاجه على عدم إشراكه في المباريات.

وينتظر أن يرفع رأفت هذا التنسيب إلى إدارة النادي، لمعرفة قرار الإدارة سواء بالموافقة عليه، أو العمل على حل المشكلة.



ركلة جزاء الحسين إربد صحيحة

أكدت معلومات أن دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بصدد الإعلان عن صحة قرار الحكم المصري باحتساب ركلة جزاء لفريق الحسين إربد أمام الفيصلي، في المباراة التي جرت أول من أمس، على ستاد الحسن في إربد، في إطار الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.



ولم ينجح فريق الحسين من التسجيل من هذه الركلة، التي تصدى لها ببراعة حارس المرمى الفيصلاوي نور بني عطية. التحليلات تؤكد صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، كما تؤكد أيضا صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للفيصلي، رغم مطالبة اللاعبين باحتسابها.



منتخب فلسطين يعسكر في عمان

ينتظر أن يبدأ المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، معسكرا تدريبيا قصيرا في عمان، يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة أو السبت المقبل، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.



ويأتي هذا المعسكر قبيل سفر المنتخب الشقيق إلى قطر، استعدادا لمواجهة منتخب لبنان يوم 6 من الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم. ويلعب المنتخب الفلسطيني في المجموعة التي تضم، إلى جانبه، منتخبات لبنان وأستراليا وبنغلادش.



نجم الرمثا العواقلة يعود إلى موسكو

عاد نجم منتخب الشباب وفريق الرمثا لكرة القدم عز الدين العواقلة إلى العاصمة الروسية موسكو أمس، وذلك لمواصلة علاجه هناك. وسبق للعواقلة أن زار موسكو قبل حوالي شهرين، لمعالجة الإصابة التي تعرض لها في عينه، قبل أن يعود، أمس، لمواصلة العلاج.



ريع مباراة الحسين والفيصلي يتجاوز الـ30 ألفا

تفيد المعلومات بأن ريع مباراة الحسين إربد والفيصلي التي جرت أول من أمس، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دوري المحترفين تجاوز الـ30 ألف دينار، بانتظار الرقم الرسمي من اتحاد الكرة.



ووفق إحصائيات اتحاد الكرة، فإن 11 ألف مشجع تواجدوا في مدرجات ستاد الحسن، في رقم كبير يؤكد تجاوز الريع لحاجز الـ30 ألف دينار، تذهب إلى نادي الحسين إربد كون المباراة تقام على ملعبه.

كواليس النجوم

• مسؤول في أحد الفرق المشاركة في دوري الفئات العمرية، أشار في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الاتحاد قرر صرف ألف دينار كدعم لكل فئة مشاركة في البطولة، ولكن دون أن يتم صرف المبلغ حتى الآن، رغم أن البطولة شارفت على الانتهاء.. المسؤول تساءل فيما إذا كان اتحاد الكرة جادا في دعم فرق الفئات.. المسؤول أشار إلى أنه راجع الاتحاد لتسلم المكافآت ليأتي الرد بعدم جاهزية المبلغ، وأن القرار عند الأمين العام.

• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أقرت ضمنا بضعف المدير الفني لفريق الكرة، رافضة في الوقت الحالي اتخاذ أي قرار بانتظار نهاية منافسات الموسم الكروي الحالي.

• لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم الذين تألقوا بشكل لافت في الفترة الأخيرة من الدوري، لديهم قناعة بأنهم لن يتواجدوا في المنتخب الوطني رغم تألقهم... اللاعبون محبطون من الأخبار التي تتحدث عن عدم متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة للمباريات من الملعب، ما يقلص من حظوظهم بالاستدعاء رغم أحقيتهم في ذلك بناء على المستويات الفنية التي يقدمونها.

• عدد كبير من جماهير نادي الحسين إربد وأعضاء من الإدارة، تحدثوا عن أسباب الخسارة أمام الفيصلي، وأجمعوا على سبب واحد فضلوا عدم الحديث عنه حاليا لحين انتهاء الدوري.

• حارس مرمى الفيصلي نور بني عطية، نال عبارات الإطراء الأكثر بعد فوز فريقه على الحسين.. الإطراء نال أيضا مدرب الحراس في الفيصلي عامر شفيع لبصماته الواضحة في العمل.

• إدارة النادي الفيصلي، برئاسة نضال الحديد، كانت حاضرة في المنصة الرسمية لستاد الحسن في إربد، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الحسين إربد.. رئيس النادي الحديد تحدث مع جماهير النادي المجاورة للمنصة، واستقبل ملاحظاتهم في مشهد إيجابي... الحديد "أبو برجس" أيضا كان إماما للمصلين في المنصة الرسمية خلال صلاة المغرب.

• أندية المحترفين لكرة القدم، أكدت مجددا رفضها لتوجه اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق خلال الموسم الكروي المقبل.

• اتحاد الكرة قام بتعليق الشعار الجديد على مبناه.. الشعار الجديد الذي تم الكشف عنه مؤخرا، يتم تدريجيا تعميمه على كل الأوراق والإعلانات وكل ما يتعلق بمعاملات اتحاد الكرة.

• المنسق الإعلامي لمباراة الحسين إربد والفيصلي أحمد الزاغة، كان شعلة نشاط خلال المباراة، رغم حجم العمل الذي واجهه في هذه المباراة الجماهيرية، قبل أن يجتازها بنجاح وتألق وسط إشادة الجميع، خاصة الإعلاميين.. أحد الإعلاميين علق على نشاط الزاغة، بالقول "المنسق الإعلامي قطع كليومترات أكثر من اللاعبين، نتيجة حركته الدائمة في الملعب وخارجه".. الزاغة يعد شخصية محبوبة من قبل الإعلاميين.





مبنى اتحاد كرة القدم بحلته الجديدة - (الغد)