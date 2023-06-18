رؤساء التحرير يساندون "الأولمبي" من الملعب.. الإقرار بإلغاء هدف صحيح للرمثا

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الإقرار بإلغاء هدف صحيح للرمثا في مرمى الوحداتكشفت المراجعة لشريطة مباراة الوحدات والرمثا التي جرت الخميس الماضي، أن هدف الرمثا الملغى في مرمى فريق الوحدات كان صحيحا، وأن الحكم اخطأ في عدم احتسابه.وتواجد في مقر اتحاد كرة القدم يوم أمس، رئيس نادي الرمثا خالد سمارة وأعضاء من النادي، حيث التقوا مع دائرة الحكام، وقدموا احتجاجا شفهيا على قرار الحكم بإلغاء الهدف، ليتم مراجعة الشريط الذي كشف عن صحة الهدف الذي ألغي بقرار خاطئ من الحكم.رؤساء تحرير الصحف يساندون "الأولمبي" في بغدادحرص أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ورؤساء تحرير الصحف اليومية الرآي والدستور والغد والأنباط، على مؤازرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم في مباراته يوم أمس أمام نظيره الإيراني في مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا التي أقيمت على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد.ويتواجد النوايسة ورئيس تحرير الرأي خالد الشقران ورئيس تحرير الدستور مصطفى ريالات ورئيس تحرير الغد مكرم الطراونة ورئيس تحرير الأنباط حسين الجغبير والصحفي نضال منصور في بغداد في زيارة عمل رسمية.ورغم مشاغل الوفد الإعلامي وارتباطاته، إلا أنهم أصروا على الحضور إلى ملعب المباراة، لمؤازرة المنتخب الأولمبي، والحرص على لقاء اللاعبين بعد المباراة لتشجيعهم، في خطوة لاقت اطراء وإشادة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأولمبي.لاعبو الحسين والفيصلي يكشفون سلبيات الدرعكشفت مباراة الحسين إربد والفيصلي بالدرع، عن سلبيات كثيرة في البطولة التي أقيمت بشكل جديد وعلى نظام الدوري من مرحلة، رغم عدم جاهزية الفرق لخوض منافسات رسمية.ورغم أن لاعبي الفيصلي كانوا البادئين في التحضير للموسم الكروي الجديد، إلا أن مباراتهم القوية أمام الحسين كشفت عن عدم جاهزية اللاعبين الذين لم يعودوا قادرين على الجري في الملعب حتى لو كانت هناك فرصة سانحة للتسجيل، والشواهد كثيرة على ذلك في الملعب، خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت توقفا لعدد من اللاعبين بعد أن استنفدوا لياقتهم.وقال محلل فني إن لاعبي الفريقين أصابهم الإعياء والتعب، وتعددت الإصابات، وظهرت حالات الشد العضلي واضحة على اللاعبين، نتيجة الجهد الكبير وأرضية الملعب المتهالكة، لتثبت هذه المباراة، خطأ إقامة الدرع في هذه الظروف وبهذه الطريقة.إشادة بتفاصيل قمة الفيصلي والحسيناشاد متابعون لمباراة الفيصلي والحسين إربد التي جرت أول من أمس، في منافسات الجولة السادسة ببطولة درع الاتحاد، بتفاصيل المباراة التي جاءت ثرية فنيا وأخلاقيا، وحملت لوحات لم تعتد عليها الجماهير المحلية في المباريات القوية.المتابعون أشادوا بتصرفات نجوم الفريقين الذين حرصوا على توزيع الورود قبل بداية المباراة، في خطوة خففت من الشحن الزائد الذي سبق المباراة، لينعكس ذلك على أداء اللاعبين وتصرفاتهم داخل الملعب، حيث الروح الرياضية العالية، وهو ما تجلى بعد المباراة، من خلال عناق لاعبي الفريقين في مشهد من النادر أن يتكرر في مباريات القمة.وتمنى متابعون للمباراة، أن تكون مثل هذه التصرفات، اعتيادية في جميع المباريات خاصة تلك التي تجمع الفرق المنافسة.الحكمان مفيد وعمارة يتذمران.. والرد جاهزتفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، أن الحكمين الدوليين محمد مفيد وصدام عمارة، ابديا دهشتهما من ابعادهما عن تحكيم مباريات الدرع التي وصلت إلى اسبوعها السادس حتى الآن.ويرى الحكمان أنه لا مبرر لابقائهما بعيدين عن المباريات حتى الآن، وفق ما أكده مصدر في الاتحاد والذي أشار إلى أن الحكمين نقلا هذه الملاحظة إلى الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار.مصدر في اتحاد الكرة أكد أن الحكمين فعليا غابا عن مباريات الدرع، ولكن ذلك جاء وفق مبررات منطقية ترفض دائرة الحكام الافصاح عنها، حفاظا على الحكام وسمعتهم.المصدر في اتحاد الكرة أكد أن دائرة الحكام تملك المبررات المقنعة لابعاد مفيد وعمارة عن التحكيم في الدرع حتى الآن، ولكنها لا ترغب في الافصاح، مع التأكيد على أن أي خطوة تتخذها دائرة الحكام تكون مبررة ومقنعة في ظل الوقوف على مسافة واحدة من الحكام."الغد" حاولت التواصل مع دائرة الحكام دون أن تتمكن من ذلك، لتعتمد ما ذكره المصدر الموثوق جدا.خلافات تبعد الكيالي عن تدريب الجزيرةقدم المدرب المساعد في فريق الجزيرة لكرة القدم سامر كيالي، استقالته من منصبه، بسبب خلاف مع المدير الفني للفريق وليد فطافطة.وبرر كيالي استقالته بعدم منحه الصلاحيات المطلوبة والمتفق عليها منذ البداية، حيث تذهب الصلاحيات للمدرب العام حسن عبدالفتاح.وجرت مشادة بين فطافطة وكيالي في الملعب، غادر على إثرها سامر معلنا استقالته والتي جاءت أيضا بسبب حصول المدربين على رواتب، فيما تم استثناؤه.إدارة النادي حاولت جمع الجهاز الفني، وهو ما رفضه كيالي الذي استدعته الإدارة في اجتماع منفرد، تحدث فيه عن أسباب استقالته، ورافضا محاولات إعادته للفريق.واحتج كيالي أيضا على خوض فريقه لمباراة ودية، رغم أن الفريق يواصل تدريباته البدنية من دون جاهزية فنية أو تكتيكية.أندية فلسطينية تبحث عن لاعبين أردنيينبدأت أندية فلسطينية في كرة القدم، بالبحث عن لاعبين أردنيين، للاحتراف في صفوف فرقها خلال المرحلة المقبلة.واستمزجت أندية فلسطينية أراء مدربين محليين، لترشيح لاعبين أردنيين للاحتراف في فلسطين، بانتظار الترشيحات.منصب جديد للحكم شتيويبدأ الحكم عبدالرحمن شتيوي، بتلقي اتصالات التهنئة بمناسبة تعيينة رئيسا لقسم الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم.واستقبل شتيوي المهنئين بشكل مباشر، أو من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا أن يكون عند حسن الظن.نجوم التايكواندو في إجازة طويلةمنح اتحاد التايكواندو مدربي ولاعبي منتخب التايكواندو إجازة طويلة، لإفساح المجال أمامهم لتعويض فترات التدريب الطويلة والمشاركات الخارجية.وفور الحصول على الإجازة، بدأ المدربون واللاعبون وعائلاتهم، بترتيب رحلات سياحية خارجية، مستثمرين هذه الفرصة التي نادرا ما تتكرر وبهذه الفترة الطويلة.كواليس النجوم• توقعات بأن يشهد اتحاد كرة القدم اليوم، اجتماعا للهيئة الإدارية لبحث ومناقشة العديد من الأمور والتفاصيل المتعلقة بالشأن الكروي المحلي على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية.• المعلومات الواردة من فلسطين، تفيد أن اللاعب محمد باسم اعتذر عن عدم قبول عرض الاحتراف في فريق الوحدات لكرة القدم.• لاعبا الحسين إربد لكرة القدم منذر أبو عمارة ومحمد الداود، ولاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش، نالوا الجانب الأكبر من المديح والثناء بعد عرضهما المتميز خلال مباراة الفريقين بالدرع أول من أمس.• الأندية والجماهير تحتج بشدة على التحكيم، وتتهم دائرة الحكام بالتأمر لصالح أندية أخرى، فيما ترى دائرة الحكام أنه لا يوجد أخطاء مؤثرة، وأن الحكام يقفون على مسافة واحدة من الأندية.. المتابعون قالوا إن هذه الديباجة وهذا السيناريو في الاتهامات المتبادلة سيستمر بانتظار تطبيق تقنية الفيديو "الفار" في ملاعبنا والتي باتت ضرورة ملحة لانصاف جميع الفرق واقناع الجماهير.. يشار إلى أن جمهور الرمثا يجزم أن هدفه الملغى في مرمى الوحدات كان صحيحا، ويرى جمهور الحسين إربد أن هدف الفيصلي جاء من وضعية تسلل.. صحة اعتقاد الجمهور ونفي الحكام لا يؤكده إلا "الفار".. متابعون أشاروا إلى أن مباريات الجولة السادسة من الدرع، شهدت 4 اخطاء مؤثرة.• لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، دخلوا في معسكر مغلق في الفندق قبل يوم من مباراتهم أول من أمس أمام الحسين إربد في بطولة الدرع.. الفيصلي دخل في معسكر في الفندق فقط قبل مباراتيه أمام الوحدات والحسين.اللاعب منذر ابو عمارة - (من المصدر)