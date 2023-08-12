رحموني يتخذ إجراءات ضد الرمثا ويتحدث عن الفرصة الأخيرة.. الجليل يدين بالفضل لمدرب الوحدات

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.رحموني للرمثا : فرصتكم الأخيرة بنهاية 31 الحالي أو مواجهة الأصعبوجه المدير الفني السابق لفريق الرمثا لكرة القدم الجزائري مراد رحموني، رسالة جديدة وشديدة اللهجة إلى النادي، يطلب فيها تسديد مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 20 ألف يورو، أو مواجهة عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما في ذلك الهبوط للدرجة الأولى.وكان رحموني، أشرف قبل سنوات عدة، على تدريب فريق الرمثا لفترة قصيرة، حيث تمت إقالته، الأمر الذي دفع المدرب الجزائري لرفع قضية ضد النادي، ليحصل على حكم من "فيفا"، حيث قام الرمثا بتسديد جزء من مستحقاته، فيما تبقى 20 ألف يورو ما يزال المدرب يطالب فيها.وبين وكيل المدرب في تصريحات لـ"الغد" التي حصلت على الوثائق الرسمية، أنه بدأ إجراءات رفع القضية إلى اللجنة التأديبية في "فيفا"، من أجل اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون، ومن ضمنها تهبيط الفريق لدرجة أقل.واضاف: خاطبنا الاتحاد الدولي، والأمور تسير بالشكل المطلوب بناء على القوانين والتعليمات، ولكننا قررنا أن نمنح الرمثا مهلة جديدة لتسديد 20 ألف يورو، بحيث تنتهي يوم 31 الشهر الحالي، وفي حال لم يتم التسديد، فإن الرمثا سيكون معرضا للخطر.وأرسل وكيل أعمال المدرب، الخطابات التي تم رفعها للاتحاد الدولي والتي كان آخرها أول من أمس، بانتظار إرسال الشكوى للجنة التأديبية، في حال لم يتجاوب النادي قبل نهاية المهلة الممنوحة.هدف الفيصلي لخيرالله وليس للعكشرغم أن الفيصلي وجماهيره، احتفلوا باللاعب محمد العكش، على أساس أنه قام بتسجيل هدف الفوز الثمين على فريق الرمثا أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، إلا أن حكم المباراة قام بتسجيل الهدف لصالح لاعب الفيصلي مهند خيرالله وليس العكش، على اعتبار أن خيرالله هو الذي وجه الكرة برأسه، فيما لم يلمسها العكش.الغريب في الموضوع، أن الصفحة الرسمية للفيصلي، قامت بتسجيل الهدف باسم العكش، وقامت بنشر صورته، فيما القيد الرسمي احتسب الهدف لخيرالله الذي تفاجأ باحتفال زميله العكش بالهدف، الأمر الذي جعله يتراجع عن الاحتفال.الجليل يدين لمدرب الوحدات بالتعادلفريق الجليل لكرة القدم يدين بالفضل، لمدرب فريق الوحدات البوسني داركو، بالتعادل الذي شهدته مباراة الفريقين التي جرت الخميس الماضي بدوري المحترفين، ونجح فيها الجليل بالعودة في الشوط الثاني بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بهدفين دون مقابل.مدرب فريق الجليل محمد العبابنة، كشف عن أسباب العودة من بعيد أمام فريق بحجم الوحدات، معتبرا أن داركو لعب دورا في ذلك من خلال تبديلاته التي سلمت الجليل المباراة.وقال العبابنة: "ساعدنا داركو كثيرا، عندما قام بسحب لاعبي الارتكاز محمود شوكت وأحمد سريوة، الأمر الذي منحنا فرصة اللعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، خاصة بعد الزج باللاعبين محمود البشتاوي وعبيدة النمرواي والمحترف المغربي".وكشف العبابنة، عن نجاحه في شحذ همم لاعبيه بين الشوطين، ما ساهم في تحسن الأداء.غياب أردني عن تشكيلة فريق الأحلام بكأس آسياشهدت تشكيلة فريق الأحلام التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمنتخب آسيا، غياب اللاعب الأردني بشكل كامل.وأعلن "الآسيوي" يوم أمس، تشكيلة فريق الأحلام لأفضل اللاعبين في تاريخ البطولة، والتي تم التصويت لها من قبل جماهير اللعبة.وتم التصويت لتشكيلة فريق الأحلام، من ضمن 48 لاعباً مرشحاً من النجوم الذين تركوا بصمتهم على امتداد تاريخ كأس آسيا، جوهرة بطولات المنتخبات الوطنية في القارة.وضمت التشكيلة النهائية لفريق الأحلام في تاريخ كأس آسيا:- حراسة المرمى: محمد الدعيع (السعودية)- الدفاع: يوتو ناغاتومو (اليابان)، هونغ ميونغ-بو (كوريا الجنوبية)، مهدي مهدافيكيا (إيران)، يوجي ناكازاوا (اليابان)- خط الوسط: بارك جي-سونغ (كوريا الجنوبية)، كيسوكي هوندا (اليابان)، شونسوكي ناكامورا (اليابان)- الهجوم: سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)، علي دائي (إيران)، تيم كاهيل (أستراليا)البدلاء: ماثيو رايان (أستراليا)، صالح النعيمة (السعودية)، نشأت أكرم (العراق)، ماجد عبدالله (السعودية).القاضي يحترف في جنين الفلسطينياتفق لاعب فريق الوحدات صهيب القاضي، مع فريق نادي جنين الفلسطيني، للاحتراف في صفوفه خلال منافسات الدوري.وغادر اللاعب عمان متوجها إلى جنين، للالتحاق بالفريق.كواليس النجوم• المدير الفني الجديد لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم التونسي غازي الغرايري، فاجأ لاعبي الفريق بمعرفته بأدق التفاصيل، خاصة عن الدوري الأردني، وطبيعة المنافسة... الغرايري سيبدأ مشواره مع الفيصلي اليوم، من خلال قيادة أول وجبة تدريبية، بعد وصوله إلى عمان الخميس الماضي.• أحد أندية المحترفين المنافسين على لقب الدوري، وجد نفسه في ورطة، بسبب عدم القدرة على إبعاد المحترف الأجنبي، بسبب الشروط الجزائية المبرمة في العقد.. النادي بات على قناعة أن المحترف الأجنبي ليس بمستوى الفريق، الأمر الذي أجلسه على مقاعد البدلاء، من دون التفكير بإبعاده بسبب الخسائر المادية التي سيتعرض لها النادي لو أقدم على هذه الخطوة... النادي يبحث عن حل ودي لهذا المأزق.• المحترف العماني حاتم الروشدي، ينتظر أن يلتحق اليوم بتدريبات الفريق، بعد إعلان التعاقد معه رسميا...الروشدي تواجد في بلاده خلال الأيام الماضية.• ينتظر أن تنطلق يوم غد في عمان، التدريبات التي تنظمها أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني في الأردن، والتي تستمر لحوالي أسبوعين..التدريبات يشرف عليها 3 مدربين إسبان استعانوا 4 مدربين أردنيين لمساعدتهم في التدريبات... رسوم الاشتراك في هذه التدريبات تبلغ 350 دينارا.• المدير الإداري لفريق الفيصلي لكرة القدم نضال العساف، والمنسق الإعلامي راضي الزواهرة، يغادران فجر 24 من الشهر الحالي إلى ماليزيا، لتمثيل النادي في قرعة دوري أبطال آسيا.• فريق الجليل لكرة القدم، ينتظر أن يقوم بتسجيل محترف مغربي اليوم.• الحكم أدهم مخادمة، كان حكما احتياطيا في مباراة نهائي بطولة الأندية العربية التي أقيمت يوم أمس في السعودية، وجمعت فريقي النصر والهلال السعوديين.• أحد المشجعين انتقد قيام عضو في الإدارة، بمناكفة الجماهير والرد عليهم وعلى تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.. المشجع طالب عضو الإدارة بالرصانة والابتعاد عن المهاترات مع الجمهور.مهند خير الله يسجل ولا يحتفل والعكش يحتفل من دون تسجيل - (من المصدر)