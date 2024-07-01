 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رسميا.. أحمد هايل مديرا فنيا لفريق الفيصلي

438089297_983216280470506_1531057111532120661_n
المدرب أحمد هايل
توصل النادي الفيصلي لاتفاق مع المدرب أحمد هايل، لمواصلة عمله مديرا فنيا لفريق كرة القدم.
وشهد يوم أمس اتصالات ايجابية بين الطرفين، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المالية.اضافة اعلان
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب فريق الوحدات لكرة القدم طارق خطاب -(من المصدر)

"النشامى" يعسكر ويلعب مباريات في تركيا.. الفيصلي يتفق مع هايل .. 33 ألفا ريع نهائي الكأس

منذ1 ساعة
وائل شقيرات (الثاني من اليسار وقوفا) خلال تواجده في تجمع حضور قرعة الدور الحاسم - (من المصدر)

شقيرات يتعهد بطائرة "النشامى" إلى كوريا.. مؤشرات ترجح تجنيس صلاح.. سلامي يصدم اللاعبين

منذ24 ساعة
1719494833603316700

الأمير علي يرافق "النشامى" وسلامي في متابعة القرعة.. التعمري في تركيا

27 حزيران 2024
1719415108432249200

11 ألف دولار في قبضة لاعبي المنتخب

26 حزيران 2024
مدرب الجزيرة عثمان الحسنات - (من المصدر)

محاولات لإعادة هايل للفيصلي.. 5 آلاف دولار للاعبي الوحدات.. الحسنات يقدم خطة إعداد فريق الجزيرة

25 حزيران 2024
448000894_1468640427124395_2325300687730736227_n

راتب عموتة الجديد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه مع النشامى

24 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ2 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ2 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ2 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ24 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ24 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 