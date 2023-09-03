رونالدو ينافس العوضات.."الحلزونية" تبعد الفاخوري.. 70 ألفا فاتورة فريق الحسين الشهرية

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اشتدت المنافسة يوم أمس، بين المحترف البرتغالي في فريق النصر السعودي كرستيانو رونالدو، ولاعب فريق الوحدات أنس العوضات، بشأن هوية اللاعب الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر آب (أغسطس) الماضي.وفتح الاتحاد الآسيوي يوم أمس باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في غرب آسيا، بانتظار حسم هوية الفائز يوم الخميس المقبل، موعد إغلاق باب التصويت على الاستفتاء.ويتنافس على هذه الجائزة اللاعبون: أنس العوضات من الوحدات إلى جانب كرستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).وفور فتح باب التصويت، انحسرت المنافسة بين العوضات ورونالدو، حيث تقدم العوضات على رونالدو، بحصوله حتى عصر يوم أمس على حوالي 3 آلاف صوت، فيما كان رونالدو يحصد حوالي 2700 صوت، بانتظار تواصل التصويت حتى الخميس.وجاء اختيار اللاعبين المشاركين في الاستفتاء، بناء على ما حققوه خلال منافسات الشهر الماضي، وهو الشهر الذي شهد تألقا لافتا لرونالدو والعوضات.داهمت الجرثومة الحلزونية جسد حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، الأمر الذي استدعى اعتذاره عن عدم القدرة على مرافقة المنتخب في رحلته التي تبدأ اليوم إلى النرويج وأذربيجان، للقاء منتخبيها وديا يومي 7 و12 الشهر الحالي. وقال والد حارس المرمى، إن الفحوصات التي خضع لها عبدالله، كشفت عن إصابته بالجرثومة الحلزونية، الأمر الذي تسبب في أعراض جانبية أخرى.وأضاف في رده على استفسارات "الغد": عبدالله عانى منذ عدة أسابيع من حالة إعياء، وفقدان للشهية والتقيؤ، لنخضعه لفحوصات متعددة، أكدت إصابته بالجرثومة الحلزونية.تفيد المعلومات أن فاتورة فريق الحسين إربد لكرة القدم الشهرية تصل تقريبا إلى 70 ألف دولار، ما بين رواتب لاعبين ومدربين وإداريين.ويعكس هذا الرقم الكبير، جدية إدارة النادي في توفير الدعم للفريق، بحثا عن تحقيق حلم الحصول على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن.لم يكتب لتدريب فريق السلط لكرة القدم أن يقام أول من أمس، بعد أن أغلق المدير الفني السوري عماد خانكان هاتفه، رافضا الحضور للتدريب، احتجاجا على غياب أدنى متطلباته.وفي التفاصيل، فإن خانكان، انشغل في الفترة الماضية في مطالبة النادي بتوفير أدنى قيمة لمستحقات اللاعبين، خاصة أولئك القادمين من خارج العاصمة ومحافظة البلقاء، كما طالب بتوفير الملاعب أو حتى الكرات المطلوبة، ولكن من دون أن يجد ردودا إيجابية، الأمر الذي أوصله إلى مرحلة رفض الذهاب للتدريب، بل وإغلاق هاتفه، وبالتالي إلغاء تمرين أول من أمس. وحاولت إدارة النادي جاهدة يوم أمس، التوصل لحلول مقبولة ومنطقية، أملا في إقناع المدرب بالعودة لقيادة التمرين الذي كان مقررا إقامته عند الثامنة مساء، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين الطرفين.ويعاني صندوق نادي السلط من شح في الموارد، ما يفرض على الإدارة التأخر في توفير مستحقات اللاعبين، وبالتالي ضرورة مناشدة الداعمين لتوفير مبالغ مالية تعين النادي على الإيفاء بالتزامات الفريق وما أكثرها.صرف اتحاد كرة القدم يوم أمس، مياومات لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال معسكره التدريبي الداخلي، ورحلته الخارجية إلى النرويج وأذربيجان.ويحصل كل لاعب على مبلغ 50 دولارا عن كل يوم في المعسكر الداخلي بعمان، فيما يحصل كل لاعب على مبلغ 100 دولار عن كل يوم في الرحلات الخارجية.أما أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، فيحصل كل عضو على مبلغ 20 دينارا عن كل يوم في السفرات الخارجية.تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، أن هناك توجها لإطلاق حملة لدعم المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة التي تشتمل على مباريات كثيرة في التصفيات المؤهلة للمونديال ونهائيات كأس آسيا.ويتوقع أن تستهدف هذه الحملة بالدرجة الأولى، المؤسسات والشركات المطالبة بدعم منتخب النشامى في رحلته المقبلة التي تستهدف تحقيق حلم الشارع الرياضي بالوصول إلى مونديال 2026.وينتظر أن تتضمن الحملة الكثير من التفاصيل التي تحفز الشركات على توفير الدعم للمنتخب.كشفت مصادر أن نادي الترجي التونسي وعبر أذرع له، يمارسون الضغوط على المحترف الأردني في صفوف فريق كرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، من أجل فسخ عقده، من دون تكلفة النادي مبالغ مالية كبيرة.وتفيد الأنباء، أن تعاقد الترجي مع جهاز فني جديد، دفع النادي لإجراء تغييرات في بعض الجوانب، بما في ذلك الرغبة في فسخ عقد أغلب المحترفين الأجانب في الفريق، واستبدالهم بعناصر تتلاءم مع رغبة المدرب الجديد.وبدأت وسائل إعلام تتحدث عن التوجه لفسح عقد شرارة، والترويج لهذه الفكرة، على أمل أن يتم إنهاء عقد اللاعب بالتراضي، ومن دون تكلفة مادية على صندوق الترجي، علما أن قيام النادي بفسخ عقد شرارة من جانب واحد، سيكبد الصندوق خسائر مالية كبيرة.يستعد نادي معان، لتحديد هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف المدرب ديان صالح الذي بات قريبا من إعلان رحيله عن النادي بشكل رسمي.ووفق المعلومات فإن إدارة نادي معان، اتفقت مع ديان على الرحيل عن الفريق لأسباب مختلفة، قبل أن تبدأ رحلة البحث عن المدرب البديل الذي سيخلف صالح في مهمة قيادة فريق النادي لكرة القدم في منافسات دوري المحترفين.معان تحدث مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، لتولي مهمة قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، قبل أن يطلب الأخير مهلة ليومين لدراسة وتقييم الوضع، فيما تحدث البعض عن ترشيحات لاستقطاب المدرب عثمان الحسنات، إلى جانب ترشيحات لمدربين آخرين، بانتظار حسم هوية المدرب الجديد قريبا.كواليس النجوم• مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام النرويج التي تجري يوم الخميس المقبل، ستشهد حضورا رفيعا وكبيرا من الجانبين، إلى جانب الاتفاقيات التي سيتم توقيعها على هامش المباراة.• المدرب التونسي وسيم معلا، يفترض أن يكون قد وصل يوم أمس إلى عمان، للالتحاق بعمله.. إلى ذلك يتوقع أن يطلب الفيصلي من اتحاد الكرة تولي مهمة الإشراف على تذاكر مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي في افتتاح مشوار الفيصلي بدوري أبطال آسيا والتي تقام يوم 18 الشهر الحالي.• عدد كبير من جمهور نادي الحسين إربد لكرة القدم، بدأ بتوحيد الصف، والمناداة والمطالبة بإبعاد أي شخص في النادي يحاول تعكير صفو الفريق المتجه نحو تحقيق الإنجازات... الجمهور الكبير بدا مشتتا في الأيام القليلة الماضية، لعدم قدرته على استيعاب ما يدور حوله من تفاصيل ومشاكل قد تهدد صفو الفريق.• رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن حالة من الإحباط التي يعيشها وناديه، بسبب الأوضاع السيئة للأندية خاصة على الصعيد المالي.. الرئيس أشار إلى أن ما يزيد الإحباط هو اكتفاء اتحاد الكرة بالتنظير والإعلان عن خطط إستراتيجية من دون أن يرى ذلك على أرض الواقع.• الفراغ الذي تشهده تدريبات أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، نتيجة التحاق أغلب لاعبيهم بالمنتخبين الأول والأولمبي، سبب حالة من الإحباط عند بعض جماهير هذه الأندية، على اعتبار أن الوقت لن يسعف تلك الأندية للعودة بشكل أقوى على المنافسات المقبلة في ظل غياب اللاعبين عن تدريبات أنديتهم.