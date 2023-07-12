ريالات إلى الحسين.. تفاصيل العرض الإماراتي للشناينة.. أبو عابد يصل إسبانيا

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.ريالات ينتقل الى الحسينانتقل نجم فريق شباب الأردن لكرة القدم وسيم ريالات، إلى فريق الحسين إربد، بعد الاتفاق على شراء عقده. وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الحسين وشباب الأردن، انتهت باتفاق على قيام الحسين بشراء عقد اللاعب من شباب الأردن، وتسجيله لموسمين قادمين.تفاصيل عرض الوحدة الإماراتي للشناينةينتظر أن تشهد الساعات المقبلة، حسما لموضوع احتراف لاعب الفيصلي أمين الشناينة في فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم، سواء بالاتفاق أو غض الطرف عن الصفقة.المفاوضات التي تداخل فيها وكلاء لاعبين، أفضت إلى منح الفيصلي حوالي 400 ألف دولار، كون اللاعب يرتبط بعقد مع النادي لموسم ونصف، فيما طالب اللاعب بمبلغ معين نظير احترافه لمدة 3 مواسم في الوحدة الإماراتي.العرض يتضمن اشراك الشناينة كلاعب مقيم في فريق الوحدة، بهدف استفادة النادي من لاعبين محترفين أجانب، حيث لا يعتبر المقيم لاعبا محترفا، وبالتالي اتاحة المجال أمام الفريق الإماراتي للاستفادة من أكبر عدد من اللاعبين القادمين من الخارج.وربما يساهم احتراف الشناينة كلاعب مقيم في الإمارات، في تضاؤل فرص التحاقه بصفوف المتتخب الوطني، وهو ما جعل أمين مترددا بعض الشيء، وبالتالي منح نفسه فرصة أكبر للتفكير.وشهد يوم أمس مفاوضات واتصالات مكثفة، حيث دار نقاش حول بعض بنود العقد التي رفضها الشناينة بشكل نهائي، الأمر الذي قد يفسد الصفقة في حال لم يتم تعديل تلك البنود.أبو عابد يصل إسبانياوصل المدير الفني لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم جمال أبو عابد إلى إسبانيا، في زيارة خاصة، تهدف إلى حضور تخرج نجله من الجامعة.وقاد المدرب العام لفريق الفيصلي ناثر جرار يوم أمس تدريب الفريق، في ظل غياب أبو عابد الذي سيعود إلى عمان يوم السبت المقبل.وينتظر أن يقود جرار مباراة الفيصلي الأخيرة بالدرع يوم غد الجمعة.حداد يعود من تركيا ويلتحق بتدريبات الفيصليالتحاق اللاعب إحسان حداد بتدريبات فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، بعد عودته من إجازة خاصة في تركيا.ويعتبر تدريب حداد يوم أمس هو الأول للاعب، بعد توقيعه على عقد جديد مع فريق الفيصلي، عقب انتهاء فترة احترافه في الدوري العراقي.حداد وبعد انتهاء مشواره مع الشرطة العراقي، فضل الذهاب في رحلة استجمام خاصة إلى تركيا، قبل العودة إلى عمان والالتحاق بتدريبات الفريق.وكان الفيصلي تواجد في اتحاد الكرة أول من أمس، لإخراج بطاقة اللاعب حداد وبطاقة المحترف اللبناني حارس المرمى مهدي خليل.الياس ينضم للأهليانضم لاعب فريق الوحدات السابق لكرة القدم أحمد الياس، إلى فريق النادي الأهلي للعب في صفوفه خلال الموسم الكروي الحالي.وكان الياس خرج من كشوفات فريق الوحدات في الموسم الكروي الحالي.سعادة وبيتانغ يغادران الحسين إربدأعلن نادي الحسين إربد، موافقته على بيع عقدي إبراهيم سعادة والمحترف الكاميروني بيتانغ إلى فريقي الخور القطري وهجر السعودي.وجاء هذا القرار ليدر على صندوق النادي مبلغا ماليا جيدا، رغم الخسارة الفنية للفريق بمغادرة لاعبين متميزين.الوحدات يتراجع عن طلب حكام أجانب في كأس السوبرتراجع نادي الوحدات، عن طلب حكام أجانب، لمباراتي كاس السوبر أمام الفيصلي يومي 21 و28 الشهر الحالي.وجاء تراجع الوحدات، بعد أن أكد اتحاد الكرة أن كل فريق يمكن له الاستعانة خلال الموسم بحكام أجانب في 3 مباريات فقط، وهو ما دفع النادي للتراجع عن طلبه، وبالتالي تأكيد تعيين حكم محلي لمباراتي السوبر.الوحدات يوضح أسباب فسخ عقد جابركشف الوحدات عن سبب فسخ عقد المدافع زيد جابر، في قرار اتخذه الوحدات أول من أمس.وأكد إداري فريق الكرة الأول بالنادي محمد جمال على أنه تم الاتفاق ما بين النادي واللاعب زيد جابر على فسخ العقد بالتراضي، وذلك بناء على تقرير المدير الفني البوسني لفريق الكرة داركو.وبين جمال بأن اللاعب تعرض لظروف خاصة أجبرته على التواجد خارج البلاد خلال الفترة الماضية وتأخره في الوصول إلى الأردن والدخول في مرحلة الإعداد الجماعية مع الفريق، وهو الأمر الذي شكل عائقا في عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية وانتظامه في تدريبات الفريق ودخوله في حسابات داركو والذي سبق أن أوصى بتواجده مبكراً في التدريبات، وليس كما يشاع بتعرض اللاعب لإصابة قديمة.في الوقت الذي أثنى به جمال على اللاعب زيد جابر والذي بدوره أبدى سلاسة مطلقة في التعامل مع النادي فيما يخص مسألة فسخ العقد في ظل ما يمتلكه من فكر احترافي عال وتقديره للموقف الحالي، مؤكداً في ذات الوقت بأن الأبواب ستكون مفتوحة لعودة اللاعب مع الوحدات مستقبلاً.كواليس النجوم• حارس مرمى فريق الرمثا مالك شلبية، يستعد لتنظيم حفل بمناسبة زواجه.. شلبية يقيم حفل الزواج يوم الأحد المقبل في الرمثا.• فريق سحاب لكرة القدم، يعتزم استقطاب 3 إلى 4 لاعبين، لتعزيز صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الحالي.. سحاب يفكر جديا بعدم التعاقد مع محترفين أجانب ولكنه لم يحسم الأمر.• حارس المرمى الجديد في فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، خضع أول من أمس لتدريبات خاصة.• خلاف لاعب فريق الوحدات لكرة القدم أنس العوضات مع مدرب الفريق، شجع وكلاء اللاعبين على تأمين عروض احتراف خارجية للاعب.. العوضات تلقى رسميا قبل 4 أيام عرضا من فريق أحد السعودي مقابل 130 ألف دولار، فيما كشف وكيل أعمال عن عرض آخر للعوضات من فريق سعودي آخر في الدرجة الأولى.• الحديث عن إمكانية تخصيص ملعب بلدية إربد، أثار تساؤلات الكثير من الرياضيين الذين اعتبروا أن تخصيصه ربما يلحق الضرر بالأندية الكثيرة التي تستخدم الملعب في تدريباتها.• نادي الرمثا أكد أنه لم يتلق عرضا رسميا للتعاقد مع هادي الحوراني، ولكنه تلقى إشارة شفهية من اللاعب إلى وجود عقد خارجي.اللاعب إبراهيم سعادة - (من المصدر)