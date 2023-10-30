زيارة مدرب تحدث أزمة.. نجوم يشرفون على "متفوقي البترا"

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اعتبر جمهور النادي الفيصلي، أن الظفر بنقاط مباراة الفريق أول من أمس أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري المحترفين، كان مهما جدا لإعادة التوازن إلى الفريق، تمهيدا لانطلاقة جديدة أكثر استقرارا وتفاؤلا.وتحدث عدد من محبي الفيصلي، أن المهم في مباراة الأهلي كان حصد النقاط الثلاثة، كون الفريق كان يحتاج لفوز معنوي في هذه المرحلة الصعبة التي تأتي بعد خسارة قاسية أمام فريق السد القطري بدوري أبطال آسيا.واعتبر الجمهور أن الفريق مطالب بفوز أيضا على فريق الجليل في المباراة المقبلة بالدوري، قبل الدخول في مرحلة توقف طويلة بسبب مشاركات المنتخب الوطني، قد تتيح للجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، فرصة لتصحيح الأخطاء.وجدد الجمهور ثقته بالفريق وقدرته على استعادة التوازن، في الطريق نحو إحراز لقبي الدوري والكأس، متمنين أن تشهد المرحلة التالية استقرارا إداريا، في ظل الاستقالات التي تقدم بها أعضاء في مجلس الإدارة.تسبب عضو إدارة في أحد أندية المحترفين، في إحداث أزمة داخل النادي، بسبب قيامه بزيارة إلى مدرب سابق لفريق الكرة، برفقة أحد الأعضاء العاملين في فريق الكرة.وتعرض عضو الإدارة ومرافقه إلى عتب كبير من قبل أعضاء في الإدارة والنادي، بسبب قيامه بهذه الزيارة للمدرب الأسبق لفريق الكرة، معتبرين أن مثل هذه الزيارة ربما تحمل إشارات كثيرة.وما زاد "الطين بلة"، قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالظهور في تسجيل صوتي، يؤكد ما جرى، وينتقد قيام زميله بهذه الزيارة، على اعتبار أن هناك توترات بين مجلس الإدارة والمدرب، وأنه لا يجوز القيام بمثل هذه الزيارات وفي هذا التوقيت.نجوم الرياضة يشرفونبدأ عدد من نجوم الرياضة الأردنية، بالإشراف على فحوصات التفوق الرياضي للطلبة الملتحقين بالمقاعد الدراسية في جامعة البترا.وأصرت الجامعة على استقطاب نجوم الرياضة من أصحاب الخبرة، لاختبار قدرات المتقدمين للحصول على منحة تفوق رياضي، وبالتالي ضمان اختيار الأفضل ممن يستحقون الحصول على هذه الميزة.وبدأت الجامعة اعتبارا من أول من أمس، ببدء اختبارات الطلبة الراغبين بالحصول على ميزة التفوق الرياضي من لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية وفي مختلف الألعاب، حيث كان الفحص الأول للمتقدمين عن لعبة كرة السلة، والتي أشرف على اختباراتها، نجم المنتخب الوطني السابق زيد الخص.وينتظر أن تتوالى اختبارات التفوق الرياضي في الألعاب الأخرى، حيث تشهد الجامعة يوم غد الأربعاء، اختبارات كرة القدم التي يشرف عليها النجم السابق ومدرب المنتخب الأولمبي الحالي عبدالله أبو زمع.واستعانت الجامعة بنجوم الرياضة الأردنية أمثال زيد الخص (كرة السلة)، وعبدالله أبو زمع (كرة القدم) وأحمد ابو السعود (الجمباز) ومصطفى الفاعوري (الكراتيه) وغيرهم من نجوم الرياضة الأردنية في مختلف الألعاب.وأكد عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور إياد الملاح، أن الجامعة حريصة على دعم الرياضة الأردنية والرياضيين، من خلال توفير منح وخصومات للمتفوقين رياضيا، لحثهم على مواصلة التفوق وتحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الوطن عاليا.وأضاف: نقتدي دائما بجلالة الملك عبدالله الثاني الرياضي الأول، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، بدعمهما الدائم للرياضة والرياضيين، وهو الأمر الذي دفعنا في الجامعة لتخصيص منح للمتفوقين رياضيا، وتعدى الأمر أيضا إلى افتتاح تخصص التربية الرياضية في الجامعة.وبين عميد شؤون الطلبة أن الاستعانة بنجوم كبار معروفين في الألعاب الرياضية، للإشراف على اختبارات المتفوقين رياضيا، يأتي تجسيدا للمصداقية والشفافية والمهنية، لاختيار من يستحق من المتفوقين، متمنيا التوفيق للجميع.يحدث في زمن الاحتراف.. اللعب بعد 48 ساعة عملأكد مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن أحد نجوم فريق الكرة، شارك في المباراة الأخيرة بالدوري، رغم تواجده في العمل لمدة 48 ساعة متواصلة.وتساءل المدرب عن كيفية حدوث ذلك في زمن الاحتراف، لافتا إلى أن الكرة الأردنية ما تزال تحتاج لخطوات متقدمة للوصول إلى الاحتراف الحقيقي أو ما يشبهه. وروى المدرب ما جرى مع لاعبه بالقول: بحكم الوظيفة، اضطر اللاعب للتواجد في عمله على مدار اليومين اللذين سبقا المباراة، قبل أن يعود إلى بيته في منتصف الليل، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى الملعب للمشاركة في مباراة بدوري المحترفين، قبل أن يستيقظ في اليوم التالي مبكرا للالتحاق بالعمل.بات لاعبو فريق السلط في حيرة من أمرهم، بسبب الرواتب الشهرية المتأخرة، والتي دفعتهم أول من أمس، للاحتجاب بشكل جماعي عن التدريب.ويرى اللاعبون أن التقدم في المستوى الفني للفريق، يدفعهم للتفكير كثيرا قبل الاحتجاب عن التدريبات، ولكنهم يرون أن تأخر المستحقات كثيرا، يدفعهم لاستخدام أسلوب الاحتجاب للضغط على الإدارة لتوفير الرواتب. وغاب اللاعبون عن تدريب أول من أمس، بانتظار أن يكونوا قد حضروا إلى تمرين يوم أمس على ملعب الجبيهة، للتشاور بشأن الخطوة التالية.قدمت إدارة نادي الجليل، هدية للاعبي فريق الكرة، بمناسبة الفوز على فريق مغير السرحان بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.الهدية تتمثل في إعفاء اللاعبين من العقوبات والخصومات التي تعرضوا لها من قبل النادي، بسبب مخالفات مثل التغيب عن التدريب أو المباريات أو السلوكيات.ولاقت هذه الهدية رضى وإشادة اللاعبين الذين شكروا الإدارة على جهودها ومبادراتها في دعم الفريق، رغم الظروف المالية الصعبة.كلف الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، مجموعة من خبراء التحكيم الأردنيين في مهام خارجية قريبة، تتمثل في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي وتصفيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا وغرب آسيا للناشئات، إلى جانب مراقبين ومحاضرين في التحكيم.وينتظر أن يشهد الأسبوعان المقبلان، مغادرة الكثير من الخبرات التحكيمية الأردنية، في مهام خارجية متنوعة.• مطلع في أحد أندية المحترفين، حذر من قيام النادي بإبعاد محترف أجنبي بطريقة تعسفية، أو من دون التوصل لاتفاق معه حول فسخ العقد، كون إبعاده بشكل تعسفي سوف يكبد صندوق النادي مبالغ مالية كبيرة، وبحكم من الاتحاد الدولي "فيفا".• لاعبون في أندية بدوري المحترفين لكرة القم، ينتظرون فترة التوقف الدولية المقبلة، للتصعيد بشأن مطالبهم المالية المتأخرة المترتبة على النادي.. اللاعبون يجدون في هذه الفترة فرصة للاحتجاب والتصعيد في ظل غياب المباريات.• مباريات دوري المحترفين وما شهدته من غياب لافت للجمهور، يؤكد أن الشارع الأردني بجميع أطيافه متضامن ومتعاطف مع أهل غزة الذين يتعرضون لحرب همجية صهيونية.