الأحد 13 آب 2023
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"الوحداتية" يغادرون على دفعتين لملاقاة أهلي دبي.. ومحمود يلجأ إلى "الكاس"

سؤالان يطاردان عموتة.. لاعبو الحسين سعداء بعودة اللون الأصفر للمدرجات

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لاعب الحسين إربد يرفع شعار النادي في ملعب البترا - (من المصدر)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
محمود جمال يلجأ للكاس لشكوى القاسم العراقياضافة اعلان
قرر اللاعب الأردني محمود جمال محمود، اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية "الكاس"، للحصول على حقوقه المالية كاملة من نادي القاسم العراقي الذي احترف اللاعب في صفوفه الموسم الماضي.
محمود سبق وأن اشتكى النادي العراقي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث أصدر الفيفا حكما بمنح اللاعب 6 آلاف دولار، وهو الرقم الذي لم يعجب محمود الذي قرر اللجوء إلى محكمة الكاس، بمساعدة المحامي المتخصص عماد حناينة الذي يعتزم رفع قيمة مستحقات اللاعب إلى 11 ألف دولار بدلا من 6.
وفي رده على استفسارات "الغد" أكد الحناينة، أن اللاعب يستحق حوالي 11 ألف دولار، وهو ما سنثبته في محكمة التحكيم الدولية الرياضية.
سؤالان يطاردان عموتة 
بات هناك سؤالان يطاردان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، الذي تسلم مهام عمله أخيرا، خلفا للمدير الفني العراقي عدنان حمد.
السؤال الأول الذي يطارد عموتة من مختلف الجهات، يتعلق بمصير المدرب الأردني المنوي استقطابه للجهاز الفني المغربي، فيما هناك سؤال يدور داخل أروقة اتحاد الكرة، ونادرا ما يخرج لعموتة بشكل مباشر، ويتعلق في سر الابقاء على مدرب اللياقة البدنية التونسي كريم مالوش الذي كان يعمل مع الاجهزة الفنية المتعاقبة على المنتخب في السنوات الماضية، رغم تأكيدات اتحاد الكرة في أكثر من مناسبة أن الجهاز الفني السابق للمنتخب، لن يكون له تواجد في الجهاز الفني الجديد.
مطلعون في اتحاد الكرة، توقعوا أن ارتفاع اعداد الواسطات، تسبب في تأخير استقطاب مدرب محلي أو ربما الغاء الفكرة، فيما فسر البعض مسألة مالوش، بوجود داعم له في اتحاد الكرة.
إلى ذلك عبر موظفون في اتحاد الكرة، عن اعجابهم الشديد بنشاط عموتة، الذي يتواجد صباحا في مقر الاتحاد، ويستمر حتى ساعات المساء، حيث يحرص على البقاء في مكتبه برفقة كادره المساعد، للتحليل والنقاش.
لاعبو الحسين سعداء بعودة جماهيرهم
كشف لاعبون في فريق الحسين إربد لكرة القدم، عن سعادتهم بعودة جماهيرهم للمدرجات بأعداد جيدة، متمنين رؤية المدرجات مستقبلا باللون الأصفر.
وتحدث لاعبون عن فخرهم بالزحف الجماهيري خلف الفريق، في المباراتين الأولى والثانية بدوري المحترفين، مطالبين بأعداد أكبر في المباريات المقبلة، في الطريق لتحقيق حلم الدوري.
أحد اللاعبين طالب الجمهور بالتريث وعدم التعجل في إصدار الأحكام على الفريق، خاصة عند التعثر، مشيرا إلى أن الدوري ما يزال طويلا ومليئا بالمطبات، ولا بد من الصبر ومواصلة التشجيع في السراء والضراء، بحثا عن تحقيق الهدف المنشود.
لاعبو الوحدات يغادرون على دفعتين
غادر لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، إلى إمارة دبي على دفعتين، استعدادا للقاء فريق أهلي دبي يوم غد الثلاثاء، في مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.
وأضطر فريق الوحدات للمغادرة على دفعتين إلى الإمارات، حيث غادر في الدفعة الأولى فجر أمس الأحد، 14 لاعبا والمدير الفني داركو والمنسق بسام شلباية، قبل أن يحلق بهم بعد 24 ساعة تقريبا،  6 لاعبين ومدربين وإداريين.
وينتظر أن يتدرب الوحدات مساء اليوم على ملعب المباراة، استعدادا للقاء الذي يقام يوم غد.
ويشهد اليوم الاجتماع الفني للمباراة، والمؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه مدربا الوحدات وأهلي دبي.

كواليس النجوم

• مدير فني لأحد فرق المحترفين لكرة القدم، المح إلى إمكانية رحيله قريبا، بسبب عدم تعاون الإدارة، والصدامات المتكررة مع البعض في إدارة النادي.
• 5 لاعبين محليين، يعتزمون تقديم شكوى ضد أحد الأندية الفلسطينية، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، بعد احترافهم في الدوري الفلسطيني الموسم الماضي.
• موجة الحر الشديد التي تمر بها المملكة، تسببت في تأخير تدريبات أغلب فرق المحترفين حتى ساعة متأخرة مساء، وبناء على طلب اللاعبين الذين ابدوا تخوفهم من التدرب نهارا، حتى لو كانت التمارين عصرا.
• عدد من المشجعين، ابدوا غضبهم من إصرار أحد أعضاء إدارة ناديهم على الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه لا يملك خلفية رياضية جيدة.
• اسئلة فيصلاوية متكررة عن مصير حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، وإمكانية استمراره على مقاعد البدلاء، أو العودة للتشكيلة الأساسية، أو انهاء عقده بالتراضي.
• تفتتح عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، فعاليات معسكر ريال مدريد للبحث عن المواهب الكروية الناشئة في الأردن.. حفل الافتتاح يقام في نادي ديونز، بإشراف 3 مدربين حضروا أمس من إسبانيا، إلى جانب 4 مدربين أردنيين تم الاستعانة بهم للمساعدة.

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