سؤال عن مكافآت آسيا.. مدرب المنتحب في دورة "البرو".. أسهم هايل ترتفع عربيا

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



سؤال متكرر عن مكافآت آسيا؟

عاد أحد الأشخاص المحسوبين على اتحاد كرة القدم، للسؤال عن قيمة المكافآت المالية التي وزعت على المنتخب الوطني، بمناسبة حلوله في المركز الثاني في نهائيات كأس آسيا التي اختتمت يوم 10 شباط (فبراير) الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

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السؤال يتمحور فيما إذا كان اللاعبون والمدربون وإداريو المنتخب هم فقط من حصل على المكافآت المالية، أم أن هناك أشخاصا من خارج منظومة المنتخب استحقوا نظير عملهم مكافآت مالية بنفس قيمة مكافآت اللاعبين.



المتحدث تمنى لو تكون هناك قائمة تكشف المستفيدين من المكافآت.

يشار إلى أن كل لاعب وإداري ومدرب ضمن القائمة (أ)، حصل على مكافأة مالية وصلت تقريبا إلى 60 ألف دولار.



مدرب المنتخب ينضم لدورة "البرو"

انضم المدرب في المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي هشام الإدريسي، للمشاركة في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، المنعقدة حاليا في فندق الريجنسي وتستمر مرحلتها الأولى حتى يوم الخميس المقبل.



الإدريسي ظهر في الدورة يوم أمس، وقدم شرحا وإيجازا عن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة وكيفية تطوره وتسلسله في التدريب، قبل أن يجري لقاء مع عموتة تحدث فيه عن مشواره التدريبي.



دورة التدريب يشارك فيها 20 شخصا، جلهم من الأردنيين باستثناء شخصين أحدهما من فلسطين والآخر من المغرب.



أسهم هايل ترتفع محليا وعربيا

بدأت أسهم المدير الفني لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، في الارتفاع ليس على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الفضاء الرياضي العربي، بعد أن بدأت أندية عربية تتحدث عن المدرب، وترشحه للعمل معها في المواسم المقبلة.



وفي ظل التألق اللافت لهايل سواء مع المنتخب الأولمبي الذي فاز معه بلقب غرب آسيا، أو مع الفيصلي في دوري المحترفين، بدأت أندية خليجية تقترح اسم هايل ضمن الأسماء المرشحة لتدريب فرقها، في حال وافق المدرب على العمل خارج الأردن.



وكشف وكيل لاعبين، أن هناك أندية خليجية بدأت ترصد هايل، وتتابع مسيرته التدريبية في ظل الإشادة التي حصل عليها في الفترة الماضية، الأمر الذي يرشح المدرب للعمل في الخارج في حال تلقي عرض مغر.



يشار إلى أن هايل الذي نال إطراء متابعي الكرة المحلي كمدرب، انتهى عقده مع الفيصلي بانتظار الخطوة التالية سواء بالتجديد أو الرحيل.



تهان محلية وعربية وآسيوية لنادي الحسين

تلقى نادي الحسين إربد، الكثير من التهاني المحلية والعربية والآسيوية، بمناسبة فوزه بلقب دوري المحترفين لكرة القدم.



وبعد تهنئة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أبرق سمو الأمير علي بن الحسين مهنئا بفوز "الأصفر" باللقب، كما أبرق رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم مهنئا بهذا الانجاز.



واستقبل نادي الحسين إربد في مقره العديد من الشخصيات المهنئة باللقب التاريخي، من ضمنهم رؤساء أندية في مختلف الدرجات، وجماهير.



كما تلقت إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد الكثير من الاتصالات والبرقيات المهنئة سواء محليا أو عربيا أو آسيويا.



6 حكام يعتزلون.. ومعسكر تدريبي في تموز

كشف مصدر مقرب من الحكام، أن اتحاد الكرة توجه لتكريم 6 من الحكام الذين سيغيبون عن مشهد المنافسات في الموسم المقبل، بعد أن بلغوا سن الـ45 عاما.

ووفق المصدر فإن 6 حكام شاركوا في إدارة الموسم الكروي المقبل، لن يكونوا بإمكانهم العودة لإدارة المباريات منذ الآن، بسبب بلوغهم سن الـ45 عاما، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لتكريمهم، بانتظار تحديد موعد التكريم.



المصدر المقرب من أحد الحكام، كشف أيضا عن توجه لترتيب معسكر تدريبي للحكام خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، بانتظار تحديد مكان المعسكر سواء في الأردن أو خارجها.



انتهاء عقود اللاعبين تحد جديد أمام الأندية

كشفت أندية في دوري المحترفين، أن التحدي الجديد والصعب أمامها، يتمثل في انتهاء عقود عدد كبير من لاعبي فرقهم لكرة القدم، الأمر الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة لتجديد العقود، أو إبرام عقود مع لاعبين جدد.



ووصلت نسبة اللاعبين المنتهية عقودهم في بعض الأندية إلى 80 %، ما يعني ضرورة تأمين مبالغ مالية كبيرة، لإعادة بناء الفريق استعدادا للموسم الكروي المقبل، علما أن الأندية تعاني من أزمات مالية متتالية.



مسؤول كروي: لاعبونا إلى ريال مدريد أو برشلونة

أبدى مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، دهشته من هرولة بعض اللاعبين نحو نشر "بوستات" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن عقودهم قد أنتهت مع ناديهم، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحديد وجهتهم الجديدة.



المسؤول وفي تصريح لـ"الغد"، أبدى استغرابه من بعض هؤلاء اللاعبين، لافتا إلى أن من يقرأ البوست يشعر أن ريال مدريد أو برشلونة يهرولان للتعاقد معهم، متمنيا على اللاعبين عدم عرض أنفسهم بهذا الشكل، وانتظار مفاوضات التجديد مع ناديهم.



المسؤول قال ساخرا أن هناك لاعبين ينشرون "بوستات" بشأن مستقبلهم، لافتا إلى أن النادي نفسه لن يجدد لهم بسبب ضعف مستواهم الفني، وأن البعض منهم سيذهب للدرجات الدنيا، رغم أن بوستاتهم توحي للقارئ أنهم ينتظرون عرضا من ريال مدريد أو برشلونة.

كواليس النجوم

• الفيصلي ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضية المحترف التونسي السابق رفيق الكامرجي الذي طالب بحوالي 110 آلاف دولار، بعد قرار فسخ عقده.. المؤشرات ترجح أن يصدر حكما لصالح اللاعب التونسي.

• الجهازان الفني والإداري لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم، وخلال مباراة فريقهم أمام شباب الأردن، كانوا منشغلين ومن خلال الهواتف، بحضور مباراة سحاب والحسين إربد التي كانت تجري بنفس التوقيت.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، طرح اسم المدربين وليد فطافطة أو عبدالآله الحناحنة للإشراف على فرق الفئات العمرية في النادي.

• لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم ينتظرون الملابس الجديدة.. اللاعبون تذمروا من سوء الملابس في التجمع الأخير على أمل تغييرها في المرحلة المقبلة.

• غياب حراس المرمى عبدالله الزعبي وعبدالله الفاخوري ومالك شلبية عن صفوف المنتخب الوطني، أثار تكهنات الكثير من المتابعين الذين طالبوا على أقل تقدير بتواجد أحدهم في المنتخب.

• رغم عدم حصول النادي الفيصلي على لقب دوري المحترفين للموسم الكروي المنتهي، إلا أن غالبية الجماهير بدت راضية عن الفريق وأدائه خاصة في مرحلة الإياب من الدوري.. الجمهور اعتبر أن أخطاء في مرحلة الذهاب تسببت في ضياع لقب الدوري، خاصة فيما يتعلق بغياب الاستقرار الفني، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بقيادة أحمد هايل، ما جعل الجمهور يرضى عن الفريق ولاعبيه، رغم الطموحات بإحراز اللقب.

• ما يزال اللاعبون والمدربون يتساءلون عن موعد الإفراج عن شكاويهم التي تقدموا بها ضد أنديتهم منذ حوالي عامين.

• طاقم الحكام البحريني الذي أدار مباراة فريقي سحاب والحسين إربد في ختام دوري المحترفين، غادر في صباح اليوم التالي، عائدا إلى المنامة.. طاقم الحكام البحريني صعد على منصة التتويج في ختام الدوري، فيما غاب الحكم الأردني عن مثل هذا التتويج الذي جاء في عيد الاستقلال.. طاقم الحكام البحريني حظي بمنصات التتويج بعد أن أدار مباراة واحدة، فيما غاب الحكم الأردني عن التكريم رغم إشرافه على الموسم الكروي كاملا.

• المدرب الأردني في نادي الجيل السعودي بلال اللحام، عاد إلى عمان، بانتظار تحديد وجهته المقبلة سواء بالاستمرار في السعودية أو البحث عن فرصة عمل جديدة.. اللحام أثبت حضورا لافتا في فرق الفئات العمرية في السعودية، بدليل الإشادة التي حصل عليها من القائمين على نادي الجيل.

• زوجة المحترف السنغالي في فريق الحسين إربد عبدالعزيز انداي، واظبت على تشجيع زوجها طيلة مباراة الفريق أمام سحاب في اللقاء الحاسم للدوري.. زوجة انداي ظلت تشجع من المدرجات وهي ترفع ابنها، بهدف تحفيز زوجها الذي نجح في جلب اللقب للحسين إربد.

• رئيس اللجنة المؤقتة السابق للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، تلقى في حله وترحاله وجلساته، عبارات الإطراء من جماهير النادي الفيصلي، بما قدمه للنادي خلال فترة توليه الرئاسة... جمهور الفيصلي ولاعبيه يحرصون على استقبال قطيشات في الأحضان عند مقابلته في المناسبات المختلفة.

• تأخر عملية تتويج الحسين إربد بلقب دوري المحترفين، بعد الفوز على فريق سحاب، جاء بسبب تأخر وصول المسؤولين إلى ستاد الأمير محمد بالزرقاء..المسؤولون كانوا حائرين بين التواجد في ستاد عمان حيث يلعب الفيصلي، أو في ستاد الأمير محمد بالزرقاء حيث يلعب الحسين، خاصة وأن اللقب كان متأرجحا بين الفيصلي والحسين.. المسؤولون تأخروا في الحضور إلى الزرقاء، خاصة وأن سحاب تقدم على الحسين إربد، وتقدم الفيصلي على شباب الأردن، ما وضع المسؤولين في حيرة من أمرهم سواء بالتوجه للتتويج في عمان أو الزرقاء، وهذا يفسر سر تأخرهم في الوصول إلى ملعب الزرقاء.

حارس المرمى عبدالله الفاخوري - (أرشيفية)