ستاد عمان مرشح للتزين بـ"الفار" قريبا.. الفيصلي والوحدات يدخلان مرحلة "الصمت"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يفترض أن يتزين ستاد عمان الدولي، بتقنية الفيديو "الفار" لأول مرة في تاريخه، عندما يلعب فريق الفيصلي في منافسات دوري أبطال آسيا التي تبدأ الشهر المقبل، على نظام الذهاب والإياب، حيث جاء الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في المجموعة الثانية إلى جانب فرق السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.وقرر الاتحاد الآسيوي، استخدام تقنية الفيديو منذ دور المجموعات في البطولة، ما يعني ضرورة تواجد هذه التقنية في ستاد عمان، خلال مباريات الفيصلي البيتية في البطولة الآسيوية.وينتظر أن يتفق الاتحاد الآسيوي مع النادي الفيصلي، على آلية إحضار أدوات هذه التقنية وتكاليفها وغيرها من التفاصيل.تشير التوقعات إلى أن أندية المحترفين لكرة القدم، ستشهد تغييرات وتحركات مؤثرة خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ قريبا.وتبدأ التحركات والتغييرات، بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة من الدوري والتي سيتبعها توقف يمتد لحوالي أسبوعين، ما يجعل هذه الفترة فرصة للأندية للكشف عن الخلافات والتفاعلات التي جرت خلال الجولات الأربع. التحركات يتوقع أن تبدأ من الأندية، التي أبدت امتعاضها من شح الموارد المالية، والتي كانت تطالب الاتحاد بالبحث عن راع، وايجاد دعم أكبر للأندية، الأمر الذي قد يدخلها في صدام مع الاتحاد في الفترة المقبلة.الأندية أيضا يتوقع أن تأتي إلى مرحلة إعادة النظر بالأجهزة الفنية، حيث يتوقع أن يكون هناك تغييرات في المدربين.احتفل نادي شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم، الذي يدربه الأردني إسلام جلال، بالتحاق المحترفين الأردنيين خضر الحاج ومحمد علي.وأقام رئيس النادي حفلا للفريق في إحدى المزارع الخاصة، على شرف المحترفين الأردنيين، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من محبي النادي.وينتظر أن يظهر الحاج وعلي مع فريق شباب بلاطة، في المباراة المقبلة أمام شباب الخليل الذي يدربه أيضا الأردني رائد عساف.تشارك شخصيات تحكيمية أردنية، في دورة المحاضرين المحليين المعروفة بـ"فوتورو"، والتي تقام في السعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 من الشهر المقبل. ويحضر الحدث التحكيمي من الأردن، المحاضرون: إسماعيل الحافي وعوني حسونة وهبة عابد وحسن الخالدي، فيما يشارك فيها من الأردن وليد أبو حشيش وفيصل شويعر وعيسى عماوي.بات ملعب الأمير حسين في مدينة السلط، جاهزا لاستقبال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، بعد إعادة تأهيل المرافق الصحية وغرف الغيار التي حالت دون إقامة المباراة الأولى لفريق السلط على الملعب. وانتهت مديرية شباب السلط، من إعادة تأهيل الملعب ومرافقه، بانتظار إعلان جاهزيته لاستضافة المباريات المقبلة.دخل ناديا الفيصلي والوحدات مرحلة الصمت، قبيل لقاء الديربي الذي يجمعهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري المحترفين لكرة القدم.وفضل مسؤولو الناديين، عدم البت في أي موضوع أو اتخاذ أي قرار، أو حتى الإدلاء بتصريحات مهمة، قبل المباراة، مؤكدين أنهم فضلوا تأجيل أي خطوة لما بعد المباراة.