سعوديون يرصدون "النشامى".. السطري يعتذر عن عدم الانضمام لـ" النشميات".. 25 ألفا تستقر في نادي الحسين

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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السطري يعتذر عن تدريب حراس مرمى منتخب السيدات

اعتذر مدرب حراس المرمى أكرم السطري، عن عدم تدريب حراس منتخب السيدات لكرة القدم، بعد خروج مدرب الحراس وليد ميخائيل، الذي تواجد مع المنتخب خلال بطولة غرب آسيا الأخيرة، قبل أن ينتهي عقده مع الفريق.



السطري الذي تلقى مفاتحة رسمية من منتخب السيدات، أبلغ اتحاد الكرة بصعوبة قبول هذه المهمة، بسبب ارتباطه حاليا مع فريق الأهلي السعودي للسيدات، إلى جانب تلقيه عدة عروض تدريبية مغرية، علما أن السطري يتواجد حاليا في السعودية.



وينتظر أن يبحث اتحاد الكرة مجددا، عن مدرب لحراس مرمى منتخب النشميات، استعدادا للمرحلة المقبلة.



25 ألف دينار تستقر في صندوق نادي الحسين بدعم من شقيرات

استقر مبلغ 25 ألف دينار في صندوق نادي الحسين أول من أمس، وذلك دعما من رئيس النادي الأسبق وائل شقيرات.



وحرص شقيرات على تقديم هذا المبلغ، كدعم للنادي الذي يحقق فريقه إنجازات في المنافسات المحلية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه الفريق من رئيس النادي الحالي عامر أبو عبيد.





وائل شقيرات (يمين) ورئيس النادي الحالي للحسين إربد عامر ابو عبيد - (من المصدر)



ويعتبر وائل شقيرات من الأشخاص العاشقين للنادي العريق، حيث حاول خلال فترة رئاسته، تقديم كل سبل النجاح لتحقيق إنجاز لفريق الكرة، قبل أن تصطدم مساعيه ببعض التفاصيل.



صابرين العبادي تدير نصف نهائي آسيا تحت سن 17

شاركت حكم الراية صابرين العبادي، في إدارة مباراة منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، في نصف نهائي بطولة آسيا للسيدات تحت سن 17، المقامة في أندونيسيا.



وعادت العبادي إلى عمان، بعد أن شاركت في إدارة هذه المباراة المهمة، بتكليف من الاتحاد الآسيوي.



وكانت إسلام العبادي (شقيقة صابرين)، قد شاركت أيضا في إدارة مباريات في هذه البطولة، قبل أن تعود في وقت سابق إلى عمان.



لاعبو "النشامى" تحت رصد أندية سعودية 11 المقبل

تفيد المعلومات الواردة من السعودية، أن عددا من وكلاء اللاعبين والأندية، بدأوا يستفسرون عن مراكز عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، لتقديم عروض لهم خلال الفترة المقبلة، خاصة في مصاف أندية الدرجة الأولى.



ووفق الأنباء المؤكدة، فإن أندية سعودية تستعد لرصد لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراتهم مع المنتخب السعودي يوم 11 الشهر المقبل، في اللقاء الذي يجري في الرياض، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم. وقال أحد الأشخاص المعنيين في الموضوع، أن سعوديين بدأوا يستفسرون عن اللاعبين الأردنيين، لمتابعتهم من أرض الملعب في المباراة المقبلة في العاصمة السعودية.



مستجدات تطوير القطاع العام تؤرق المدربين

كشف مدربون أردنيون عن مخاوفهم من خطوات تطوير القطاع العام، والتي تدرس فكرة إلغاء الإجازات بدون راتب، وذلك لإنعكاساتها السلبية عليهم.



المدربون يناقشون فيما بينهم الأخبار التي تتحدث عن توجه الحكومة لإلغاء فكرة الإجازة من دون راتب، الأمر الذي يلحق الضرر بالعديد منهم، خاصة أولئك الذين حصلوا على إجازات طويلة للعمل في مجال التدريب في الخارج.



وكشف مدرب في تصريح لـ"الغد" أنه وزملاءه بدأوا يتخوفون من هذه الخطوة التي قد تدفعهم لإلغاء فكرة احتراف التدريب في الخارج، أو المغامرة بتقديم الاستقالة من العمل، معتبرين أن كلا الأمرين يعد صعبا.



مدرب آخر أشار إلى أن هناك الكثير من المدربين ممن يحترفون التدريب، بدأوا يفكرون بالخطوة التالية في حال قررت الحكومة رسميا تطبيق هذه الفكرة، معتبرين أنها تلحق الضرر بهم، لا سيما أنهم يعملون كموظفين في عدد من المؤسسات الرسمية، وحاصلين على إجازات من دون راتب للتفرغ للتدريب.



التعمري يعود إلى عمان ومالوش يصل غدا

ينتظر أن يكون لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، قد عاد إلى عمان يوم أمس، بعد ختام مشاركته مع فريقه مونبلييه في الدوري الفرنسي لهذا الموسم.



ويستعد التعمري لبدء التدريبات الفردية مع زميليه إبراهيم سعادة وعلي علوان، لحين تجمع المنتخب الوطني بعد 25 الشهر الحالي، وهو موعد اختتام منافسات دوري المحترفين.



على صعيد آخر، ينتظر أن يصل إلى عمان يوم غد الأربعاء، مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني التونسي كريم مالوش، الذي يقضي إجازة خارجية.



يشار إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، يتواجد في عمان، حيث التقى مع مسؤولي اتحاد الكرة في أكثر من مناسبة، لبحث العديد من التفاصيل.



5 أهداف سعودية في مرمى يزيد أبو ليلى

مني مرمى حارس المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، بخمسة أهداف سعودية، خلال مباراة فريقه الجبلين أمام فريق الصفا، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.



وخسر الجبلين بنتيجة 1-5، بعد مباراة تفوق فيها لاعبو الصفا الذين أمطروا مرمى حارس منتخب "النشامى"، بسبب ترهل دفاعات الفريق.



وكانت نتائج الجبلين قد تعرضت لهزة قوية في المباريات الأخيرة، ما أفقد الفريق فرصة المنافسة على الصعود.

حارس مرمى الأولمبي عوض مرشح للسعودية

تجري حاليا عملية تسويق لحارس مرمى المنتخب الأولمبي لكرة القدم انطوان عوض، في أحد أندية الدرجة الأولى السعودي، بعد تألقه خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية أخيرا.



ووفق المعلومات فإن عوض الذي يلعب في نادي كندي، أبلغ القائمين على الصفقة، أنه قادر على فك ارتباطه بالفريق الكندي، تمهيدا للاحتراف في السعودية، في حال سمحت الظروف بذلك.



السوالمة يتخرج من أكاديمية آسيا للحكام اليوم

يعيش الحكم محمود السوالمة اليوم، فرحة كبيرة بمناسبة تخرجه من أكاديمية آسيا للحكام، وذلك بعد نجاحه في اجتياز متطلبات هذا التخرج وبامتياز.



ويتواجد السوالمة في ماليزيا اليوم، للمشاركة في حفل التخرج الذي يقيمه الاتحاد الآسيوي للحكام الذين أتموا متطلبات التخرج.

كواليس النجوم

• الموقع الرسمي للنادي الفيصلي، بارك لفريق الزمالك المصري فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية (كأس الاتحاد الأفريقي).



• عدد من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، ومع بدء العد التنازلي لإسدال الستار عن منافسات الموسم الكروي، بدأو يبحثون عن عقود احترافيه خارجية، أو عقود محلية أفضل من عقودهم الحالية.. لاعبون يعرضون أنفسهم مباشرة، ولاعبون يوسطون أطرافا أخرى لتزكيتهم عند وكيل أعمال لاعبين أو رئيس ناد أو مسؤول.



• تأخير الكشف عن حكام أجانب لمباراة الحسين إربد والفيصلي التي جرت يوم أمس، يعود كون الاتحاد تأخر في برمجة مباريات الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة.. الاتحاد كان سيعتذر عن قبول طلب الفيصلي بالاستعانة بحكام من الخارج، لو خسر الفيصلي أو تعادل مع سحاب في الجولة العشرين من الدوري.



• إنجاز المدرب رائد عساف مع فريق شباب الأردن في المباراتين اللتين تسلم المهمة فيهما في دوري المحترفين، رفعت من أسهمه بشكل لافت، وجعلته محط إشادة وإطراء.



• الخبير في الدورات التدريبية الإنجليزي الستر، وصل إلى عمان، للاجتماع مع المحاضرين الأردنيين المتخصصين في دورات التدريب "البرو" والـ"a"..هذا المدرب سبق وأن تواجد في عمان قبل حوالي 6 أشهر، حيث طاف على أرجاء الكرة الأردنية واطلع على تفاصيلها.

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