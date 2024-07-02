 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 نجوم أردنيين في الأهلي السعودي.. 3 خبراء يحاضرون في مصر.. وعقوبات ضد أندية ومدربين

سلامي يختار 31 لاعبا ويغادر للمغرب.. وانجا يطالب بـ350 ألفا للتجديد

المحترفتان الأردنيتان في الأهلي السعودي للسيدات روند كساب (يمين) وآية المجالي - (من المصدر)
المحترفتان الأردنيتان في الأهلي السعودي للسيدات روند كساب (يمين) وآية المجالي - (من المصدر)

 نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اضافة اعلان

سلامي يختار 31 لاعبا لمعسكر المحليين ويغادر إلى المغرب
اختار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، 31 لاعبا من اللاعبين في الأندية المحلية، استعدادا للمعسكر الداخلي الذي يبدأ في عمان يوم 11 من الشهر الحالي، الذي يتبعه معسكر تدريبي في تركيا.وينتظر أن يشارك اللاعبون المحليون المختارون، في المعسكر الداخلي في عمان، مع إمكانية تقليص العدد قبيل التوجه إلى تركيا، والمتوقع منتصف الشهر الحالي.وكان سلامي اختار 31 لاعبا، قبل أن يغادر عائدا إلى المغرب، في إجازة تستمر حتى يوم 8 من الشهر الحالي.


وانجا يطالب بـ350 ألف دولار للتجديد مع الفيصلي
طلب المحترف الكاميروني رونالد وانجا، مبلغ 350 ألف دولار، لتجديد عقده مع فريق النادي الفيصلي.


وانجا أبلغ الفيصلي أنه كان يشترط 400 ألف دولار، ولكن عشقه للفيصلي دفعه لتخفيض المطالب إلى 350 ألفا.


4 نجوم أردنيين يباشرون عملهم مع الأهلي السعودي
باشر 4 من نجوم الكرة الأردنية عملهم، في فريق النادي الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي الجديد. وباشرت منار فريج عملها مديرة فنية لفريق الأهلي السعودي للسيدات، بعد أن قادته في الموسم الماضي لإنجازات جديدة، كما باشر لؤي العمايرة عمله الجديد مدربا لحارسات مرمى الأهلي السعودي، كما انخرطت حارسة المرمى روند كساب وآية المجالي في تدريبات فريق الأهلي استعدادا للمرحلة المقبلة.


وتحرص الكرة النسوية السعودية الناشئة، على الاستفادة من خبرات الأردنيين في هذا المجال، من خلال التعاقدات مع لاعبات ومدربات ومدربين، إلى جانب الخبرات الإدارية.


عبابنة يشتكي الجليل رسميا
قدم المدرب السابق لفريق الجليل لكرة القدم محمد عبابنة، شكوى رسمية في اتحاد كرة القدم، ضد النادي، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأشرف عبابنة على تدريب الجليل خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم الماضي، قبل أن يغادره قبل انتهاء الدوري، بسبب صعوبة الأوضاع المالية.
وينتظر المدرب اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين، للبت في هذه الشكوى.


3 خبراء في حراسة المرمى يحاضرون في مصر
يغادر خبراء تدريب حراس المرمى خلدون إرشيدات وسمير رحال وفادي الشناق عمان، اليوم، متوجهين إلى مصر، للمشاركة في إلقاء محاضرات في الجمعية التعاونية لمدربي حراس المرمى المصريين التي يرأسها المدرب المصري المعروف فكر صالح، الذي سبق وأن أشرف على تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني. ويحاضر رحال عن منهجية تدريب حراس المرمى والمهارات الأساسية للناشئين والشباب، ويحاضر إرشيدات عن الإعداد البدني، فيما يحاضر الشناق عن التحليل لحراس المرمى. المحاضرات تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين.


عمر صلاح يعسكر في إسبانيا
باشر المحترف الأردني في فريق الوكرة القطري لكرة القدم عمر صلاح، تدريباته مع الفريق، أول من أمس، بعد وصوله إلى قطر قادما من عمان حيث قضى إجازته.
وكان الوكرة جدد عقد عمر صلاح لمدة 5 سنوات. وينتظر أن يشارك صلاح في معسكر الوكرة المنتظر إقامته في إسبانيا اعتبارا من يوم 14 الحالي، استعدادا للمنافسات القطرية.


إيقاف البزور والمحارمة وتغريم الرمثا والفيصلي والوحدات
قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، إيقاف مدرب فريق الرمثا وسيم البزور مباراة رسمية واحدة، وغرامة مالية مقدارها 500 دينار، وذلك على خلفية مباراة الرمثا والوحدات ببطولة كأس الأردن الأخيرة.


وقررت اللجنة تغريم نادي الرمثا بـ400 دينار، وإلزامه بقيمة الأضرار التي لحقت بالملعب، كما قررت أيضا تغريم الوحدات 500 دينار. ومن القرارات أيضا؛ إيقاف مدرب سحاب محمد المحارمة 6 مباريات، وغرامة مالية مقدارها 2500 دينار، على خلفية مباراة سحاب والفيصلي بالكأس. كما تقرر أيضا تغريم سحاب 600 دينار، والفيصلي 600 دينار.


ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدا من العقوبات والغرامات بحق أندية، بسبب شكاوى لاعبين ومدربين.


اللاعب عمر صلاح يلتحق بتدريبات الوكرة - (من المصدر)


"العماني" يبدأ معسكرا في إسبانيا
بدأ المنتخب العماني لكرة القدم، أمس، معسكره في إسبانيا، والذي يستمر قرابة ثلاثة أسابيع ضمن تحضيراته، لمواجهات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، حيث يلعب المنتخب الشقيق في المجموعة الثانية مع منتخب النشامى.


وينتظر أن يخوض منتخب السلطنة هناك مباريات ودية عدة، ولكن حتى اللحظة لم يعلن الاتحاد العماني عن هوية الأندية التي سيلعب معها في معسكره، وسيقام المعسكر في مدينة أوفيدو بمقاطعة أستورياس التي تقع شمال غرب إسبانيا. وتضم قائمة المنتخب اللاعبين؛ لحراسة المرمى: إبراهيم المخيني وفايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم الراجحي، ولخط الدفاع: خالد الغطريفي وأحمد الخميسي ومحمد المسلمي وخالد البريكي وغانم الحبشي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وأمجد الحارثي وعبدالعزيز الشموسي، ولخط المنتصف: سلطان المرزوق وحارب السعدي وعبدالله فواز عرفة وصلاح اليحيائي وعمر المالكي وزاهر الأغبري وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وناصر الرواحي ومصعب المعمري، وفي الهجوم عبدالرحمن المشيفري ومحسن الغساني وعصام الصبحي ومحمد بن مبارك الغافري ومحمد بن حميد الغافري.


ويتوقع أن يكون منتخب سلطنة عمان رقما صعبا في مجموعة النشامى.

 

كواليس النجوم

• النادي الفيصلي استدعى لاعبيه المسجلين في كشوفات النادي، لمباشرة التدريبات، أمس، كما استدعى أيضا اللاعبين المنتهية عقودهم، للوقوف على طلباتهم من أجل التجديد.
• الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمهل حارس مرمى فريق الفيصلي السابق السوري أحمد مدنية حتى يوم 21 من الشهر الحالي، للرد على ما جاء في شكوى النادي الفيصلي ضده.. مدنية سبق وأن اشتكى الفيصلي، قبل أن يعود الفيصلي ويشتكي ضد الحارس السوري، بانتظار قرار الفيفا.
• نادي سحاب عين كامل جعارة مديرا فنيا لفريق كرة القدم الذي هبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وتم تكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون.. جعارة يعد مدربا مظلوما رغم إمكانياته الفنية الكبيرة.

 


مدرب حراس المرمى والمحاضر سمير رحال - (أرشيفية)

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