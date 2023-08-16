سيارة للفاخوري.. محاضرة محادين تثري النقاش.. خوري يطالب بتدعيم الجهاز الفني للوحدات.. "الشباب" يعاقب أبو شنب ويعرضه للبيع

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.كان حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الوحدات سعيدا أمس، عندما عاد من الإمارات ليجد سيارته الجديدة والحديثة بانتظاره.ورغم شعور الفاخوري بحسرة ومرارة الخسارة أمام أهلي دبي في الإمارات العربية المتحدة، في إطار منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، إلا أنه كان سعيدا بالسيارة الجديدة والحديثة التي قام والده بشرائها له قبل وصوله إلى عمان.وكان الفاخوري ومحبيه أبدوا عتبهم على بعض الجماهير التي حملت الحارس مسؤولية الخسارة أمام أهلي دبي، متمنين على الجمهور أن يكون منطقيا في النقد بعيدا عن التجريح والإساءة الشخصية.أحد محبي الفاخوري الذي كان غاضبا من حملة الانتقادات التي وجهت للحارس عقب الخسارة بثلاثية أمام أهلي دبي، أكد أن الحارس لا يتحمل مسؤولية الأهداف الثلاثة، كما يجب على المنتقدين أن يتذكروا تألق الفاخوري مع الوحدات في الكثير من المباريات.تفاعل الحضور مع محاضرة الإعلامي في قناة المملكة والنجم السابق في كرة القدم في المنتخب والنادي الفيصلي مهند محادين، التي ألقاها أمس في جامعة البترا بعنوان "الإعلام الرياضي ودوره في دعم التحول من الهواية والاحتراف".واستعرض محادين، خلال المحاضرة، تجربته كلاعب بعيدا عن الاحتراف، وآلية تفكير اللاعب في تلك المرحلة، قبل التحول إلى الاحتراف كما هو الحال الآن.وشهدت المحاضرة تفاعلا من قبل الحضور الذين أشادوا بالمحاور التي قدمها محادين خلال الجلسة التي طال وقتها في ظل استمتاع المستمعين وتفاعلهم.وحرصت الجامعة، عقب نهاية المحاضرة، على تكريم محادين، من خلال درع تقديرية قدمها عميد شؤون الطلبة ورئيس نادي الجامعة الدكتور إياد الملاح، نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ رامي عبدالرحيم.طالب الرئيس الأسبق لنادي الوحدات طارق خوري، بضرورة الإسراع في تدعيم الجهاز الفني لفريق كرة القدم، قبل المباراتين المقبلتين أمام فريقي مغير السرحان والفيصلي بدوري المحترفين.وأشار خوري، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الجهاز الفني بحاجة لتدعيم بمدرب أو مدربين، في ظل الحاجة الماسة لإضافة تدريبية نوعية، وهو ما يحتاجه الفريق.قاد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، المحترف في فريق الجبلين السعودي، فريقه لتحقيق الفوز على فريق الخلود بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت في مستهل مشوار الفريقين بدوري الدرجة الأولى السعودي.وشهدت المباراة تألقا لافتا ليزيد أبو ليلى، الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة عدة، لينجح في تجيير كامل نقاط المباراة لصالح فريقه، وسط إطراء وإشادة محبي النادي الذين سارعوا للإشادة بقدرات الحارس الأردني.أعلن نادي شباب الأردن، عن فرض عقوبات قاسية على لاعب فريق كرة القدم فيصل أبو شنب، بسبب تصريحات صحفية اعتبرها النادي مسيئة له.وقرر النادي إعادة اللاعب للتدرب مع فريق سن 17، وفرض عقوبة مالية تصل إلى خصم بمقدار 50 %، ورفع العقوبة لاتحاد الكرة، إلى جانب عرضه للبيع بين مرحلتي الذهاب والإياب.وأكد رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، في تصريح لـ"الغد"، أن الإدارة قررت فرض هذه العقوبات على اللاعب، بسبب تصريحات أساءت للنادي، إلى جانب أن هذه التصريحات الصحفية جاءت دون الحصول على إذن من الإدارة.شهدت الساعات الماضية، محاولات لتطويق المشكلة التي انفجرت في نادي الحسين إربد، وتمثلت بالخلاف القوي الذي نشب بين المدير الفني لفريق الكرة البرتغالي موتا من جهة، والمدرب العام أحمد هايل والمدير الإداري أسامة طلال من جهة أخرى.وكانت تداعيات وخلافات سابقة لم يتم معالجتها في الوقت المناسب، تسببت في انفجار الخلاف خلال تدريب أول من أمس، عندما اصطدم موتا مع هايل وطلال، الأمر الذي دفع الأخيرين لمغادرة الملعب فورا.وتواصلت مساعي تطويق الأزمة، وسط صعوبة في إعادة الوضع إلى ما هو عليه، ما ينبئ برحيل أحد الأطراف الآن أو قريبا، وربما تلعب نتيجة مباراة الفريق أمام الرمثا غدا، دورا مهما في تحديد المسار. وكان أحد نجوم الفريق، كشف عن الكثير من الأحداث في الفترة الماضية، لم يتم معالجتها، ليأتي الانفجار في تدريب أول من أمس، علما أن رئيس النادي عامر أبو عبيد، أعلن في تصريحات صحفية، رفضه استقالة أسامة طلال، ومحاولة إقناعه بالعدول عنها.باتت الخلافات التي عصفت بنادي الوحدات، على خلفية المشاركة بالدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، تهدد مصير مباراة اعتزال نجم الفريق محمد الدميري المحددة يوم الأول من الشهر المقبل.ووجد اللاعب نفسه في حيرة من أمره، أثناء التحضير للمباراة التي تجمع الوحدات مع الرمثا، في ظل غياب تعاون الداعمين وبعض الجماهير، على خلفية ما يدور في النادي من خلافات واستقالات، والحديث عن لجنة مؤقتة. وفشل الدميري حتى الآن في إيجاد راع للمباراة، رغم اقتراب موعدها، وهو أمر بات يهدد موعد مهرجان الاعتزال.مقرب من النجم الدميري، أشار إلى أن الأخير ما يزال يدرس الأوضاع، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي سواء بإقامة المباراة في موعدها، أو تأجيلها إلى موعد لاحق يكون أكثر ملاءمة.• حالة من العصبية والتشنجات شهدتها جلسة مجلس إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم التي عقدت مؤخرا، على خلفية التعاقدات مع المحترفين الأجانب، وعلى خلفية تبادل الاتهامات بشأن عشق البعض التصوير وعمليات "الشو".• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، دخل في مشاورات مع نفسه ومع المقربين منه، بشأن طلب الرحيل عن الفريق، بسبب كم المشاكل التي يواجهها في النادي.. المدرب الذي يشرف على تدريب فريق منافس، تشاور مع وكيل أعمال لاعبين بشأن الرحيل أو الاستمرار.• أنباء تتحدث عن أن الرئيس المقترح للجنة المؤقتة لنادي الوحدات، طلب من وزارة الشباب أن تمتد المدة حتى نهاية الدوري، فيما تشترط وزارة الشباب أن تكون المدة لثلاثة أشهر فقط... هذا الخلاف في الرأي ربما يقود لاخيتار نائب في البرلمان ليتولى رئاسة اللجنة المؤقتة، بانتظار الخبر الرسمي اليوم.• نادي الجزيرة نجح في طي ملف شكوى اللاعب السابق في فريق الكرة زيد جابر، بانتظار الانتهاء من ملف شكوى ليث حبول، في طريق البحث عن رفع عقوبة المنع من التسجيل..يوم أمس، كانت هناك جلسة مع والد اللاعب ليث حبول لطي الخلاف.. الجزيرة يناشد دائما محبيه لمساندته في هذه الفترة الصعبة.• نادي سحاب قام بتوزيع راتب شهر على لاعبيه أول من أمس، على أمل أن تشهد الفترة المقبلة انتظاما مقبولا في تسليم الدفعات.