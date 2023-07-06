شاب يقتحم الاتحاد طالبا الانضمام للمنتخب..الفيصلي يبلغ أبو عابد يرفع السقف المالي للتعاقد مع محترف

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم"، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الفيصلي يبلغ أبو عابد برفع سقف التعاقداتأبلغت إدارة النادي الفيصلي، المدير الفني لفريق الكرة جمال أبو عابد، برفع سقف التعاقدات مع المحترف الأجنبي، في إطار البحث عن محترف أجنبي أفضل، قادر على إثراء الفريق، خاصة خلال منافسات دوري أبطال آسيا.وكان أبو عابد، أبلغ الإدارة بأن استقطاب محترف أجنبي مؤثر، يحتاج إلى مبالغ مالية أكبر، وهو ما استجابت له الإدارة، بحثا عن مصلحة الفريق.وكان الفيصلي، تخلى عن المحترف الغاني جوي أنطوي، بسبب معاناته من إصابة، وبالتالي البدء في البحث عن بديل له، إلى جانب البحث عن محترف رابع بمستويات فنية أعلى وأفضل.وكانت مقارنات حصلت بعد اتضاح معالم مشاركة الفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث قارن الجمهور بين سعر المحترف في النادي الفيصلي والذي ربما لا يتجاوز الستين ألف دينار، فيما فرق مشاركة بالبطولة نفسها، تنفق الملايين لاستقطاب لاعب محترف مؤثر.شاب يقتحم مقر الاتحاد لإيصال رسالة للمدرب عموتةشهد مقر اتحاد كرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للمنتخب الوطني حسين عموتة، حادثة طريفة، تمثلت باقتحام شاب لمقر الاتحاد لإيصال رسالة للمدرب عموتة.الشاب الذي فاجأ الجميع، اقتحم مقر الاتحاد، قبل أن يتوجه إلى مكتب الأمين العام سمر نصار، التي كانت تتحدث مع عموتة، حيث نجح الشاب في الوصول إلى هدفه رغم محاولات موظفي الاتحاد منعه.اللاعب تحدث بصوت عال وهو يقتحم الاتحاد، بالإشارة إلى أنه يريد إبلاغ عموتة، أنه مؤهل للعب في المنتخب، قبل أن يزعم أن المدرب السابق للمنتخب الوطني عدنان حمد وعده بالانضمام لصفوف النشامى.وقال الشاب: حمد وعدني بالانضمام للمنتخب، ولكنكم أبعدتموه، وأنا أريد الآن أن أبلغ عموتة أنني مؤهل للمنتخب، وأملك مهارات أفضل من رونالدو".وأكد، أنه سيلتحق بتدريب المنتخب في الأسبوع المقبل، قبل أن يبلغه موظف في الاتحاد أنه لا تدريبات للمنتخب الآن، قبل أن ينجح الاتحاد في السيطرة على انفعالات اللاعب الشاب الذي فاجأ الجميع بتصرفه.تصريحات نصار بشأن الإعلام تحظى بالإطراءلاقت كلمات الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، المتعلقة بضرورة تعاون أكبر مع الإعلام، إطراء الإعلاميين الذين رحبوا بهذه الخطوة.وأشارت نصار خلال المؤتمر الصحفي لتقديم مدرب المنتخب الوطني حسين عموتة، إلى أن الاتحاد كان مقصرا في بث أخبار حراكه وخطواته الهادفة للارتقاء بالكرة الأردنية، واعدة أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا أكبر مع الإعلام الذي يعد داعما للمنتخبات الوطنية.واعتبر إعلاميون، أن حديث نصار بشأن الإعلام، والاعتراف بضرورة استحداث نهج أفضل للاتحاد للتعامل مع الإعلام، يفتح آفاقا واسعه للتعاون بما يخدم المصلحة العامة.أبو ناصوح في منزله بعد تحسن صحتهغادر مدرب حراس المرمى أحمد ابو ناصوح، مستشفى الملك عبدالله المؤسس، بعد تحسن حالته الصحية، إثر تعرضه لحادث سير.وشهدت صحة أبو ناصوح تحسنا ملحوظا، أسعد محبيه وما أكثرهم، خاصة بعد أن كشفت الفحوصات عن كسور خفيفة لا تشكل خطرا على صحته.وبدأ محبو أبو ناصوح بالتوافد عليه في المنزل للاطمئنان على صحته.رؤساء أندية "الثانية" يستثمرون مؤتمر عموتة ويلتقون الاتحاداستثمر رؤساء أندية الدرجة الثانية، التواجد الصحفي الكثيف الحاضر لتغطية المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم المغربي حسين عموتة مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم في مقر الاتحاد أمس، للتواجد في المكان لنقل همومهم وقضاياهم.وأراد ممثلو أندية الدرجة الثانية، من تواجدهم في الاتحاد، إيصال رسالة للاتحاد بضرورة التراجع عن قرار تخفيض مستحقاتهم المالية من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف.والتقى ممثلو أندية الثانية مع نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة بحضور، عامر ابو عبيد ومحمد سمارة وفليح الدعجة، حيث تحدث الناطق الإعلامي للأندية راتب شطناوي في الاجتماع عن ظروف الأندية التي بدأت تدريباتها، مطالين بإعادة الدعم كما كان.ووعد الاتحاد بالنظر في مطالب الأندية خلال أسبوعين، والعمل على مساعدتهم في توفير شركات راعية للدرجة الثانية.ونقل شطناوي شكر الأندية لاتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مؤكدا أن أندية الثانية حريصه كل الحرص على خدمة الكرة الأردنية في مختلف المجالات.هل يرتفع عدد المنتخبات المشاركة بدورة الأردن الرباعية؟تفيد المعلومات، بأن المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، يدرس رفع عدد المنتخبات المشاركة في دورة الأردن الرباعية التي تقام خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويشارك في الدورة وفق الترتيبات السابقة منتخبات الأردن وقطر والعراق وإيران، بانتظار معرفة إمكانية إضافة منتخب خامس وفق التوقعات.عموتة يلتقي أبو زمعحرص المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، وعقب انتهاء مؤتمره الصحفي أمس، على عقد لقاء مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله ابو زمع، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، وآلية التنسيق بين المنتخبين.تأهيل الحكم فيصل لتقنية "الفار"يستعد اتحاد كرة القدم، لايفاد الحكم أحمد فيصل للمشاركة في دورة تقنية الفيديو "الفار"، بهدف تأهيله استعدادا لاستخدام هذه التقنية في ملاعبنا لاحقا.ويملك الأردن حاليا حكما واحدا مؤهلا لتقينة الفار وهو أدهم مخادمة، بانتظار تأهيل الحكم أحمد فيصل.سعادة يتلقى عرضا قطرياتلقى لاعب فريق الحسين إربد إبراهيم سعادة، عرضا من نادي الخور القطري، للاحتراف في صفوفه الموسم الحالي.وبدأ اللاعب بالتفكير جديا بالاحتراف في الفريق القطري، ولا سيما أن عقده مع الحسين يجيز له ذلك، شريطة دفع نسبة من العقد للحسين.وبدأ محبو نادي الحسين بإقناع اللاعب بالبقاء في النادي، مؤكدين أن مستقبله مع الحسين أفضل، ويعزز فرصته بالاستمرار مع المنتخب الوطني، خاصة وأن مدرب المنتخب الجديد لن ينظر باستدعاء اللاعب المحترف في أندية ضعيفة (درجة ثانية).تحديد قرعة التصفيات الآسيوية لكأس العالمحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لإجراء سحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.ويشارك في القرعة 45 منتخبا.