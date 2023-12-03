"شرارة" يتفق مع الأهلي الليبي.. الدردور يخطف الأنظار في دورة "بي"

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حمزة الدردور يتقمص شخصية المدرب الناجح

أكد المشاركون في الدورة التدريبية الآسيوية للمستوى الثاني (بي)، أن قائد فريق الحسين إربد لكرة القدم حمزة الدردور، يملك "كاريزما" المدرب الناجح، في ظل ما يقدمه من معلومات وتصرفات، خلال مشاركته في الدورة التي تختتم اليوم.

وتشهد دورة "بي"، التي تعقد في الشمال، بمشاركة عدد من نجوم فريق الحسين إربد أمثال حمزة الدردور ومنذر ابو عمارة ومصعب اللحام، إلى جانب مشاركة لاعبين آخرين أمثال يوسف الرواشدة، والنجم السابق علاء الشقران وغيرهم من اللاعبين.

وأشار مشاركون في الدورة، أن حمزة يملك شخصية المدرب، وهو ما تجلى في الدورة، من خلال الإفصاح عن المعلومات التي يمتلكها، إلى جانب شخصيته القيادية، وهو أمر مهم.

هل يستنجد الاتحاد بخبير أردني مكان أليكس؟

تفيد المعلومات أن المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، بات مرشحا لمغادرة الاتحاد في ظل الحديث عن نهاية عقده بنهاية الشهر الحالي.

ولم يفصح اتحاد كرة القدم عن مستقبل أليكس جيتزي، سواء بالاستمرار في عمله من خلال تجديد عقده، أو رحيله عن الاتحاد، ولكن هناك أحاديث في اتحاد الكرة، تشير إلى إمكانية اجراء تغييرات في الاتحاد بما في ذلك المدير الفني أليكس الذي شكل في الكثير من الأوقات حالة من الجدل بين أوساط الكرة الأردنية.

وفي حال رحل أليكس عن الاتحاد، فإن حديثا يدور حول إمكانية تولي شخصية أردنية مهمة المسؤول الفني عن منتخبات الفئات، حيث يرشح البعض المدرب الوطني جمال ابو عابد، إلى جانب ترشيحات أخرى.

الحديث ايضا في اروقة كرة القدم الأردنية، يشير إلى إمكانية عدم تجديد عقد مدرب اللياقة البدني في المنتخب الوطني لكرة القدم التونسي كريم مالوش. وتبقى هذه التفاصيل مجرد تكهنات، داخل اروقة اتحاد الكرة، بانتظار القرار الرسمي.

"شرارة" في ليبيا للانضمام إلى الأهلي

يتواجد نجم الكرة الأردنية محمد أبو زريق "شرارة"، في ليبيا حاليا، للانضمام إلى فريق النادي الأهلي الليبي، للاحتراف في صفوفه مجددا، بعد قيام اللاعب بفسخ عقده مع فريق الترجي التونسي بالتراضي بين الطرفين.

ووفق المعلومات فإن الاتفاق الذي جرى بين الأهلي وشرارة، يقضي باحتراف اللاعب لمدة 6 أشهر، مقابل مبلغ مالي فضل الطرفان عدم الإفصاح عنه.

وخضع شرارة أول من أمس لفحص طبي، بانتظار أن يكون قد وقع على كشوفات الفريق مساء يوم أمس، تمهيدا لخوض تجربة احتراف ثانية في الفريق الليبي الذي سبق وأن تعاقد مع اللاعب مطلع عام 2022.

ويعتبر شرارة أحد ابرز نجوم الكرة الأردنية الذين استحقوا الاحتراف في أندية أوروبية، لولا اصطدامه بالإصابة في بعض الأحيان، قبل أن يتعافى حاليا ويعلن جاهزيته لتجربة الاحتراف الجديدة.

أبو عابد يتسلم 85 ألفا من السلط وينتظر 10 قريبا

تسلم المدير الفني السابق لفريق نادي السلط لكرة القدم جمال ابو عابد، مبلغ 85800 دينار، وهي مستحقات مالية سابقة للمدرب على النادي، بعد إشرافه على تدريب الفريق لفترة طويلة.

وتسلم المدرب المبلغ، بعد أن قام بالحجز على مستحقات السلط في اتحاد الكرة، حيث قام الأخير بتحويل المبلغ للمحكمة ومن ثم للمدرب الذي حصل على هذا المبلغ من الشكوى الأولى التي تقدم بها.

أبو عابد يقترب أيضا من الحصول على مبلغ 10 آلاف دينار أيضا من نادي السلط، وهي قيمة الشكوى الرسمية الثانية التي قدمها ضد النادي، حيث قام الاتحاد بالحجز على هذا المبلغ من مستحقات السلط، بانتظار تسليمهم للمدرب ابو عابد خلال 10 أيام تقريبا.

وتفيد المعلومات أن نادي السلط في مأزق حقيقي، خاصة وأن المعلومات ترشح تعرضه لشكاوى جديدة من لاعب سابق ولاعب حالي.

يشار إلى أن العديد من أندية المحترفين، تعاني من الحجز على أموالها، بسبب شكاوى للاعبين ومدربين.

الأردني جنيدي يلعب في لوزان السويسري

انضم اللاعب الشاب صالح الجنيدي، إلى نادي لوزان السويسري، للعب في صفوف فريقه للشباب لكرة القدم، بعد نجاحه في تقديم مستويات متميزة خلال فترة التدريبات التي ششهدت تألقا لافتا للاعب الأردني.

وسبق للجنيدي وأن حضر إلى عمان قبل عدة اشهر، حيث لعب في الأردن، ليقدم مستوى فنيا متميزا، قاده للانضمام إلى صفوف منتخب الناشئين، قبل أن يغادره لأسباب عديدة وفق ما ذكر والد اللاعب.

ويملك صالح الجنيدي مواصفات المدافع أو الظهير الناجح، بدنيا وجسمانيا، الأمر الذي يفرض على القائمين على المنتخبات الوطنية متابعته في الفترة المقبلة، أملا في الاستفادة من قدراته مع المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.

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كواليس النجوم

• مدير فني سابق لأحد أندية المحترفين المعروفة والمنافسة، انتقد تجاهل الإدارة في الرد على اتصالاته، خوفا من المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة كثيرا.. المدرب ما يزال ملتزما بعدم تقديم شكوى ضد النادي، حفاظا على "العيش والملح"، ولكنه طالب الإدارة باحترامه على الاقل من خلال الرد على اتصالاته.

• فريق نادي الرمثا لكرة القدم، يعاني من إصابة عدد من اللاعبين المؤثرين في الفريق.

• حراك عند بعض الأندية، بشأن تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية.. أندية بدوري المحترفين بدأت تحضيراتها لاستقطاب لاعبين من أندية مختلفة في حال نجحت المفاوضات.

• لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أمهلوا الإدارة حتى اليوم، لصرف جزء مستحقاتهم المتأخرة، أو مواجهة احتجاب الفريق مجددا عن التدريبات.

• المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، أبلغ أن المباراة التي اقيمت أول من أمس أمام نادي ابو ظبي الإماراتي على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ستكون مغلقة أمام الإعلام والجمهور، قبل أن تفتح الأبواب لاحقا أمام كل من اراد حضور المباراة من المدرجات.. تناقض في التصريحات داخل المنتخب حول الموضوع.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، ابدى امتعاضه لتصريحات الإدارة التي تحاول تجميل كل شي في الفريق، رغم أن العكس هو الصحيح.. المدرب وضع شرطين أمام الإدارة للاستمرار في الفريق، بانتظار الكشف عنهما اعلاميا اليوم.

• رئيس أحد أندية المحترفين، اتخذ قرارا بتقديم استقالته من منصبه لأسباب عديدة، قبل أن يتراجع عنه لاحقا.. النادي يعيش حاليا صراعات إدارية قد تؤثر على طموحات الفريق الباحث عن مركز متقدم في الدوري.

• عدد لا باس به من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن غياب الرغبة الجامحة لديهم لخوض مباريات في الدوري، بسبب ما يجري في غزة من قتل وتدمير.. أحد النجوم اعترف أن تراجع مستواه الفني يعود لغياب الرغبة في اللعب أو حتى المنافسة على الألقاب.

• عدد من لاعبي فريق الشارقة الإماراتي لكرة القدم، تجولوا يوم أمس في منطقة جبل عمان.. الشارقة يلتقي الفيصلي اليوم في ختام منافسات الدور الأولى بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.





