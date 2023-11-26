الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحتاملة يطالب بفتح مقر نادي الحسين بعد 7 أشهر على إغلاقه.. وحكام جدد للأسبوعين 12 و13

شرارة" يتفق مع فريق عربي أفريقي ويوقع على تسوية مع الترجي

اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" - (أرشيفية)
اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" - (أرشيفية)

 نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"شرارة" يتفق مع فريق عربي أفريقي ويوقع تسوية مع الترجي
وقع نادي الترجي التونسي، ومحترفه السابق محمد أبو زريق "شرارة"، على تسوية مالية، تقضي بمنح اللاعب مستحقاته المالية خلال فترة وجيزة، وبالتالي اسقاط الشكوى التي سبق وأن رفعها اللاعب ضد النادي التونسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ووفق التفاصيل، فإن مفاوضات جرت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة، انتهت باتفاق على قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب، على أن يتسلم شرارة المبلغ ضمن فترة محددة، وفي حال الاخلال بالمدة، يتعرض الترجي لغرامة مالية قد تصل إلى 150 ألف دولار.
وفيما يتعلق بوجهة اللاعب المقبلة، فقد توصل شرارة إلى اتفاق شبه رسمي مع فريق عربي من شمال أفريقيا، بانتظار الاعلان عن هوية النادي قريبا، حال الانتهاء من كامل التفاصيل.
الحتاملة: مقر نادي الحسين مغلق منذ 7 اشهر ونطالب بفتحه
طالب الرئيس الأسبق لنادي الحسين إربد خلدون حتاملة، وزارة الشباب بضرورة الضغط لاعادة افتتاح مبنى النادي المغلق منذ 7 أشهر.
وابدى الحتاملة دهشته واستغرابه لاغلاق مبنى النادي بداعي الصيانة كل هذه الفترة، لافتا إلى أن المدة الزمنية طالت كثيرا، ولا بد من اعادة فتحه، حتى يتسنى لعشاق النادي وخاصة الكبار منهم، الحضور إلى المبنى والجلوس فيه، واستعادة الذكريات التي لا تنسى.
وكشف الحتاملة في تصريح لـ"الغد" عن اجراء اتصالات مع وزارة الشباب، للاستفسار عن سبب طول فترة الإغلاق، والتأخر في اعادة فتح المقر، مطالبا الوزارة بالعمل على فتح المبنى، متسائلا فيما إذا كانت قوانين وزارة الشباب تجيز اغلاق النادي لمدة 7 أشهر.
وبين الحتاملة أن هناك ملاحظات لا وقت الآن للدخول في تفاصيلها، ولكن المطلب الحالي والمستعجل ضرورة فتح المقر وانهاء اعمال الصيانة التي طالت كثيرا.
وأضاف أن نادي الحسين إربد وجماهيره في قلوبنا، ونسعى لأن يكون نادينا هو الأفضل والابهى والأجمل، ونشد على يد كل من يعشق هذا الكيان الكبير والعريق، ويسعى لمصلحته الآن ومستقبلا.
حكام جدد للأسبوعين 12 و13 بدوري الأولى
تفيد المعلومات أن دائرة الحكام، ستلجأ إلى تكليف حكام جدد، لإدارة مباريات الأسبوعين الأخيرين من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الأسبوعان 12 و13)، وذلك لمنحهم ولأول مرة فرصة إدارة مباريات بحجم الدرجة الأولى.
ويبلغ عدد الحكام الجدد الذين تم اختيارهم العام الماضي، 28 حكما، يستعدون لإدارة مباريات الأولى، في تجربة جديدة لهم، بهدف منحهم الخبرة، استعدادا لتحضيرهم للمواسم الكروية المقبلة.
وينتظر أن يعقد اتحاد الكرة، ورشة عمل للحكام الجدد، قبل انطلاق مباريات الأسبوعين الأخيرين، بهدف تحضير الحكام للمباريات المقبلة.
أندية الثانية تطالب بإعادة مخصصاتها إلى 14 ألف دينار
طالبت أندية الدرجة الثانية، اتحاد كرة القدم، بإعادة مخصصاتها المالية السنوية إلى 14 ألف دينار، وهو المبلغ الذي كانت الأندية تتقاضاه سابقا، قبل أن يقوم الاتحاد في الموسم الحالي بتقليصه بشكل كبير.
وجاء طلب أندية الثانية، من خلال التوصيات والاقتراحات التي رفعتها إلى اتحاد الكرة، لمناقشتها في اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد يوم 16 الشهر المقبل.
كما طالبت الأندية بإعادة النظر بنظام الدوري وميزان الصعود والهبوط، وحماية اللاعب الهاوي من تغول الأندية الأخرى في مختلف الدرجات.
وتمنت أندية الثانية للاتحاد التقدم والنجاح وبلوغ مونديال 2026، بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد.

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كواليس النجوم

• استقالة جديدة تم تقديمها في مجلس إدارة نادي الحسين إربد، بانتظار البت فيها سواء بالموافقة أو عدم الموافقة.. عضو مجلس إدارة يفكر ايضا بتقديم استقالته قريبا.
• الخبير الأجنبي الذي أحضره اتحاد كرة القدم، عقد يوم أمس اجتماعا مع مدربي أندية المحترفين، لمناقشة مشاكل الكرة الأردنية وكيفية تطويرها.. الاجتماع حضره مدربو مغير السرحان والحسين إربد  والجليل وشباب العقبة وسحاب.. الخبير الأجنبي كان قد القى محاضرة على مدار يومين بالمحاضرين الأردنيين.
• عدد من محبي نادي الحسين إربد، طلبوا نقل ملاحظة للإدارة مفادها أن الفاعلية الهجومية للفريق لم تكن بالمستوى المطلوب أمام فريق الجليل، معتبرين أن الفاعلية الهجومية في المباراة لا تقارن بالعدد الكبير من النجوم في الفريق، مطالبين الإدارة بضرورة استحداث لجنة فنية قادرة على تقييم قدرات الجهاز الفني، ومناقشته في بعض التفاصيل الفنية.
• ما يزال البعض يطالب بضرورة أن تكون هناك شروط معينة لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية.. هذه المطالب تأتي في ظل الكوارث التي تشهدها إدارات أندية، بسبب غياب الخبرة الرياضية الكاملة عند اعضاء مجالس إدارات لا يعرفون عدد اللاعبين في الملعب، ولا يفرقون بين ضربة التماس والتسلل.
• شكوى جديدة تم تقديمها أخيرا بحق أحد أندية المحترفين، حيث تحتوي الشكوى على الكثير من البنود المهمة، علما أن الشكوى وقع عليها شخصيات مهمة في النادي.
• نجم سابق ومحبوب كثيرا في فريق الوحدات لكرة القدم، بدأ يدرس العودة إلى ساحة كرة القدم المحلية، بعد احتجاب طويل جدا، حيث لم يحتك مع كرة القدم منذ اعتزاله.. النجم كشف لـ"الغد" عن تفكير بالعودة إلى الكرة من بوابة ربما تكون بعيدا عن الأندية، بانتظار حسم الأمور.
• المدير الفني لفريق أهلي حلب السوري معن الراشد، يتوقع أن يتقدم باستقالته من منصبه، عقب مباراته يوم غد أمام فريق الوحدات في اطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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