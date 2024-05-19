شعبية نصار في ارتفاع.. شركة سعودية ترصد الحسين إربد وأخرى تدير احتفالاته

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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شركة سعودية ترصد نادي الحسين وتستعد لرعايته ودعمه في أبطال آسيا



تفيد المعلومات بأن شركة سعودية كبيرة، في طريقها لرعاية نادي الحسين إربد، ورفده بدعم مالي كبير، خاصة في حال فوزه بلقب دوري المحترفين لكرة القدم؛ حيث تسعى هذه الشركة لتوفير دعم غير مسبوق لفريق الكرة، لا سيما خلال مشاركته التاريخية والمنتظرة في دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي المقبل.



نادي الحسين إربد فضل عدم الكشف عن التفاصيل، لكنه أكد أن هذه الشركة السعودية، اقتربت كثيرا من رعاية النادي، بعد ما لمسته من احترافية في العمل الإداري الذي يقود فريق الكرة لإنجاز تاريخي غير مسبوق، سواء من خلال الفوز بلقب الدروي، أو من خلال الأرقام القياسية التي يحققها الفريق خلال المنافسات المحلية.



شركة متخصصة تدير احتفالية الحسين إربد المنتظرة

يواصل نادي الحسين إربد تحضيراته للاحتفال باللقب المنتظر لدوري المحترفين، من خلال الإعداد لبرنامج حفل على أعلى المستويات، وبتنظيم من شركة متخصصة في مثل هذه البرامج.



الحفل المتوقع أن يقام في مدينة الحسن الرياضية في إربد، سيشهد دعوة كل من أسهم في خدمة النادي إداريا وفنيا على مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس النادي. ومن الأمور اللافتة في إدارة نادي الحسين، حرصها على التعرف على أقدم عضو هيئة عامة في النادي، حيث تم الوصول إليه، والتوجه نحو دعوته لحضور مباراة الحسين إربد وسحاب في الأسبوع الأخير من دوري المحترفين، علما أن هذا الشخص يبلغ حاليا من العمر 86 عاما.



شعبية "النشمية" نصار في ارتفاع

شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في شعبية الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، وذلك بعد الكلمة التي ارتجلتها خلال اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال اجتماعه الذي انعقد في تايلند الجمعة الماضي.



وتداول الكثير من الأشخاص، كلمة نصار القوية التي طالبت فيها بضرورة فرض عقوبات على منتخبات الكيان الصهيوني، بسبب العدوان على غزة، مطالبة "فيفا" بالتعامل مع الموضوع بمثل ما تم التعامل فيه مع منتخبات روسيا ومن قبلها يوغسلافيا وجنوب افريقيا. واعتبر المتابعون أن كلمة سمر نصار جاءت قوية ومعبرة، في ظل الصمت الكروي العالمي عن مجازر الاحتلال في غزة، لتخرج نصار وتعبر عن مكنون كل أردني في كلمة تتوافق مع الجهود الأردنية على مختلف الصعد، لوقف العدوان على غزة.



وتاليا كلمة نصار في المحفل الكروي الدولي: "صباح الخير للكونغرس، سيدي الرئيس، لا أعتقد أننا نجتمع هنا لمناقشة المظالم التي تحدث. فقد كشفت الأمم المتحدة عن خرق دولة إسرائيل للعديد من أنظمة الأمم المتحدة. كما أن هناك تسعة أحكام صدرت عن محكمة الجنايات الدولية تفيد باحتمالية وقوع الإبادة الجماعية. وعلى حد وصف وزير الخارجية الأميركي، فإن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية.



نحن لسنا هنا لتفصيل الفظائع والمآسي الإنسانية التي تحدث. فقد قام بذلك المجتمع الدولي بالفعل.



إن الادعاء الذي أدلى به رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم غير متناسق. لقد فقد 45 ألف مدني بريء حياتهم على مدى ستة أشهر. لذا فإننا لا نجتمع هنا لنقاش تفاصيل المأساة الإنسانية. نحن هنا لإجراء التصويت.



يشهد العالم اليوم على ما سيفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى ما سيفعله مجتمع كرة القدم الدولي. لقد وقف الفيفا على الجانب الصحيح من التاريخ من قبل عندما حظر يوغوسلافيا، وعندما حظر روسيا، وعندما حظر جنوب أفريقيا لأكثر من 20 عاما. وأعتقد أن علينا دوراً نلعبه اليوم.



لذا، أناشدكم سيدي الرئيس وأناشد مجلس "فيفا" لطرح هذا الأمر للتصويت في كونجرس "فيفا"، فهذا مسألة لا يمكن تأجيلها حتى اجتماع مجلس الاتحاد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إنها مسالة للتصويت اليوم.. أناشدكم لاتخاذ إجراء فعلي.. شكرا لكم".



إسماعيل ضمن المكرمين في الشيحانية القطري

حظي المدرب الأردني لفريق سن 16 في نادي الشيحانية القطري بالتكريم، من قبل رئيس النادي مناحي الشمري، بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية المحترفين.



وأقام النادي حفلا لفريق الكرة الأول؛ حيث تمت دعوة مدربي فرق الفئات السنية، للإشادة بدورهم أيضا في هذا الإنجاز، كون النادي يعول كثيرا على فرقه السنية في رفد الفريق الأول. ويعد إسماعيل من المدربين المتميزين في نادي الشيحانية، حيث ظهرت بصماته واضحة على فريق سن 16 في النادي القطري.



مسؤول في ناد محترف يوجه نصيحة لنجم الفريق

وجه مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، نصيحة إلى أحد نجوم الفريق، بضرورة الكف عن "السهر والتدخين والأمور الأخرى"، وضرورة التفرغ لكرة القدم، إذا ما أراد هذا اللاعب الاستمرار في الملاعب في المواسم المقبلة.



المسؤول اعتبر أن هذا النجم مؤهل لمواصلة التألق في كرة القدم المحلية، وهو ما أثبتته السنوات الماضية، ولكنه في هذه المرحلة بدأ ينحرف عن الطريق الصحيح، ما تسبب في تراجع مستواه الفني وأسهمه، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة تعافيا للاعب وعودته للطريق الصحيح.



نادي شباب حوارة ينظم ندوة حوارية

يستضيف نادي شباب حوارة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد، بقاعة المتنبي في كليه نسيبة المازنية، ندوة حوارية تناقش قانون الانتخاب والاقتراع وتقسيم الدوائر والأحزاب وآلية احتساب الأصوات في قانون الانتخاب الجديد.

وقال رئيس النادي راتب شطناوي، إن الندوة تعد من نشاطات النادي الثقافية والاجتماعية، والتي تهم المجتمع المحلي نظرا لقرب موعد إجراء الانتخابات.

وأضاف "نظرا لوجود قانون جديد للانتخابات المقبلة، كان لابد من استضافة وزير التنمية السياسية حديثة الخريشا، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة، لتعريف المواطنين بآلية الاقتراع وتقسيم الدوائر واحتساب عتبة الفوز بقانون الأحزاب". وأكد الشطناوي، أن النادي وجه الدعوة لمديري الدوائر الحكومية والخاصة والنواب والناشطين والمهتمين من المجتمع المحلي، بالإضافة إلى القيادات الشبابية والرياضية في المحافظة.



العرب يصل إلى عمان الأربعاء

يتوقع أن يعود لاعب المنتخب الوطني يزن العرب إلى عمان، بعد غد إلى عمان، قادما من قطر، بعد فسخ عقده مع فريق معيذر القطري، على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات الدوري القطري.



وسيخضع العرب، فور عودته إلى عمان، لبرنامج علاجي وتأهيلي، أملا في اللحاق بمباراة المنتخب أمام طاجكستان يوم 6 من الشهر المقبل، حيث تشير المعلومات إلى قرب تعافيه، وبالتالي ترجيح المشاركة في لقاء طاجكستان.



وكان فريق معيذر هبط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في قطر. يشار إلى أن التدريبات الفردية للمنتخب الوطني بدأت في عمان، وتحديدا في صالة اللياقة البدنية في اتحاد الكرة، من خلال مشاركة اللاعبين الذين يصلون تباعا من الخارج، وأولهم إبراهيم سعادة وعلي علوان.

المدرب ماهر إسماعيل خلال احتفالية نادي الشيحانية القطري - (من المصدر)

كواليس النجوم

• لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم، تسلموا مجموعة من المكافآت المالية، بعد الفوز الأخير على مغير السرحان بدوري المحترفين.. اللاعبون يستعدون لمكافآت مالية أكبر، في حال حسم لقب دوري المحترفين.. الكثير من لاعبي الأندية الأخرى، باتوا يحسدون لاعبي الحسين على قيمة المكافآت وليس على قيمة الرواتب المنتظمة التي يحصلون عليها... بالمناسبة، الكثير من لاعبي الأندية لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 9 أشهر.



• لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم الواعد صلاح الفراش (17 سنة)، الذي تألق في الفترة الأخيرة مع الفريق، بات تحت أنظار عدد من الأندية.. اللاعب لم يوقع عقد احتراف مع شباب الأردن حتى الآن.



• عدد من محبي ناديي الفيصلي والحسين إربد، تمنوا أن تأتي مباراة الفريقين اليوم حافلة بالإثارة والندية، وحافلة باللقطات والأهازيج المليئة بالروح الرياضية على المدرجات... يشار إلى أن اتحاد الكرة طرح 10600 تذكرة لمباراة اليوم التي تقام على ملعب الحسن في إربد.



• توقعات بأن يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تجمعه، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، استعدادا لمباراتي طاجكستان والسعودية الشهر المقبل.

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