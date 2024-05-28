شفيع يشيد بجمهور الفيصلي.. اقتراح برفع قيمة مكافأة مباراة طاجكستان.. مدرب يفكر بمحكمة "الكاس

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

شفيع يشيد بتألق جمهور الفيصلي ويتحدث عن الحراس

قال مدرب حراس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم عامر شفيع، إن جمهور الفيصلي يستحق كل التقدير والإشادة، لدوره الكبير والدائم في تحفيز المدربين واللاعبين، بحثا عن تحقيق الإنجازات، لافتا إلى أن هذا الجمهور يشكل حالة إيجابية في عالم كرة القدم.

وكان شفيع علامة فارقة في فريق الفيصلي، عندما نجح في وضع بصمة واضحة على أداء حراس مرمى الفريق، خاصة الحارس نور بني عطية الذي تحول في عهد شفيع لأفضل حارس مرمى في دوري المحترفين، بفضل تألقه في جميع المباريات بعدما تشرب خبرة شفيع، واستفاد من تدريباته وعمله الذي كان واضحا، ما دفع البعض للمناداة بأن يكون بني عطية الحارس الأول لمرمى المنتخب الوطني أمام طاجكستان.

وقال شفيع في تصريح لـ"الغد": جماهير الفيصلي دائما ما تلعب دورا مهما في تحقيق فريقها للألقاب، وهذا ما لمسته خلال فترة عملي في النادي، حيث كانت الجماهير تحفز اللاعبين والمدربين، وتحرص على التواصل مع جميع منظومة النادي، لبث الروح المعنوية، وتشجيع اللاعبين، وهذا ليس غريبا على جمهور الفيصلي الذي لا يرضى بغير التحليق في سماء البطولات.

وعن بصماته الواضحة في الفيصلي، أشار شفيع إلى أن المثابرة في العمل والجهد الكبير الذي بذله، ساهم في الارتقاء بحراسة المرمى في النادي، لافتا إلى أن هذا التطور أيضا لم يكن ليحدث لولا تعاون حراس المرمى وعشقهم للتقدم والإنجاز، وهو ما أثمر عن نتائج لافتة تحدث بها الجميع.

وعن مشواره مع الفيصلي، بين شفيع الملقب بـ"حوت آسيا"، أن عقده انتهى رسميا مع النادي، بانتظار المرحلة المقبلة لتحديد الخطوة التالية.

وفيما يتعلق بتنظيم مباراة اعتزال، أكد حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أنه لم ينجح حتى الآن في اقناع اتحاد الكرة بتنظيم مباراة اعتزال له، رغم ما قدم من تضحيات للمنتخبات الوطنية، مبديا دهشته من هذا الموقف، ومتمنيا أن تشهد الفترة المقبلة استجابة لمطلبه.

يشار إلى أن إعلاميين عرب، وفي حديث سابق لـ"الغد"، عبروا عن دهشتهم من الأنباء التي تتحدث عن صعوبات يواجهها شفيع في تنظيم مباراة اعتزال، معتبرين أن سمعة وإنجازات هذا الحارس عربيا وآسيويا تؤهله لإقامة مهرجان اعتزال وليس مباراة.

هل تستحق مباراة طاجكستان رفع قيمة مكافأة الفوز؟

يرى متابعون ومقربون من المنتخب الوطني لكرة القدم، أن مباراة النشامى أمام طاجكستان في عمان يوم 6 الشهر المقبل، تستحق تعديل قيمة مكافأة الفوز، بحيث يتم رفع قيمتها من ألفي دولار إلى 5 آلاف دولار على أقل تقدير.

ويستضيف المنتخب نظيره الطاجكي على ستاد عمان، في مباراة مهمة وحاسمة للتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم غياب أي قرار رسمي أو تحرك بشأن إمكانية رفع قيمة المكافأة، إلا أن البعض يتوقع أن يقترح لاعبون رفع قيمة المكافأة لتحفيز الفريق في هذه المباراة المفصلية، رغم القناعة أن المنتخب يدرك أهمية الفوز في المباراة بعيدا عن المكافآت المالية.

إلى ذلك خضع المنتخب الوطني يوم أمس لوجبتين تدريبيتين صباحية ومسائية، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، استعدادا للمباراة المهمة، بإشراف المدرب الحسين عموتة، وبغياب أغلب اللاعبين المحترفين في الخارج.

وينتظر أن يكون المحترف في سيلانغور الماليزي نور الروابدة، قد عاد إلى عمان يوم أمس، للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني، على أن يلتحق يزيد أبو ليلى ومحمد أبو حشيش بالمنتخب يوم 31 الحالي.

ويجري المنتخب الوطني اليوم، تدريبه على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

مدرب الفيصلي يستعد لرحلة الحج

يستعد المدير الفني لفريق النادي الفيصلي أحمد هايل، لبدء رحلة أداء مناسك الحج، حيث ينتظر أن يغادر المدرب عمان برفقة والديه متوجها إلى مكة المكرمة في غضون أقل من عشرة أيام.

وتأتي رحلة هايل المنتظرة إلى الحج، بعد انتهاء مشاركات الفيصلي في الموسم الكروي الحالي، حيث احتل الفريق مركز الوصيف في الدوري، بعد سلسلة عروض قوية في الفترة التي تولى فيها هايل مهام عمله.

يشار إلى أن عقد هايل مع الفيصلي انتهى رسميا.

مدرب يفكر باللجوء إلى "الكاس" بسبب لجنة "أوضاع اللاعبين"

كشف مدرب محلي عن تفكيره باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية المعروفة بـ"الكاس"، بسبب مماطلة لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، في البت بالشكوى التي تقدم بها قبل فترة طويلة، من دون أن يصدر حكم بشأنها حتى اللحظة.

وسبق للمدرب وأن قدم شكوى ضد النادي الذي أشرف على تدريبه، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، ولكنه ولغاية الآن لم يتم البت في القضية، ولم يصدر عن لجنة أوضاع اللاعبين أي قرار بهذا الشأن.

المدرب لا يعرف لغاية الآن إذا ما بتت لجنة أوضاع اللاعبين بالقضية، ولكن ما يعرفه هو أنه لا حكم أو قرار بالشكوى التي رفعها ضد النادي، والتي مضى عليها فترة طويلة من دون أن يتم إصدار الحكم فيها.

ووفق المعلومات فإن المدرب بدأ مشاوراته القانونية، للتعرف على إمكانية التوجه إلى الكأس، وتقديم شكوى رسمية، بانتظار الاحاطة الكاملة بالموضوع.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المدربين واللاعبين المشتكين، اتصلوا مع "الغد"، للتعبير عن امتعاضهم من تأخر البت بالشكاوى التي سبق وأن قدموها ضد أندية، رغم مرور سنوات على تقديمها، مطالبين بايصال صوتهم إلى اتحاد الكرة بضرورة الإفراج عن القضايا التي ما تزال رهينة الأدراج.

المهنئون يتوافدون على مقر نادي الحسين

واصل نادي الحسين إربد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استقبال الوفود المهنئة بفوز فريق الكرة بلقب دوري المحترفين لكرة القدم.

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نجم الجزيرة السابق عمر كيالي (يمين) يقدم التهنئة لرئيس نادي الحسين بمناسبة لقب الدوري - (من المصدر)



وغصت جنبات النادي بالمهنئين من الأندية والفعاليات الرسمية والشعبية والجماهير التي أصرت على تقديم التهاني بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق، والذي يحققه النادي لأول مرة في تاريخه.

وتواجدت في مقر النادي أندية مثل إدارة النادي الفيصلي برئاسة نضال الحديد، ووفد نادي الجزيرة برئاسة نبيل التلي وهيثم العفوري والنجم السابق عمر الكيالي.

نجوم الكرة ينفضون تعب الدوري بـ"الحمام التركي"

رفع نجوم كرة القدم المحلية، من زياراتهم للحمامات التركية المنتشرة خاصة في عمان، وذلك للتخلص من تعب وارهاقات دوري المحترفين الذي انتهى بفوز فريق الحسين إربد باللقب.







لاعب الحسين منذر ابو عمارة خلال استراحة في الحمام التركي - (من المصدر)

وبات الحمامات التركية وجهة مفضلة لنجوم الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، للحصول على فترة استجمام واسترخاء.

ويبرز المدلك والمعالج طلعت مهران، في استقبال نجوم الرياضة، في الحمام التركي الذي يعمل فيه، في ظل معرفته بهم، بحكم عمله لسنوات طويلة مع المنتخب الوطني لكرة القدم والأندية المحلية.

عبدالفتاح يقود أول تدريب لفريق الجزيرة

قاد المدرب حسن عبدالفتاح أول من أمس، أولى تدريبات فريق الجزيرة لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وتأتي قيادة عبدالفتاح للتدريبات، لحين تعيين جهاز فني جديد للفريق العائد لمصاف أندية المحترفين.

كواليس النجوم

• نادي الحسين إربد، يعتزم توزيع جائزة بطل الدوري والبالغة 60 ألف دينار على لاعبي فريق الكرة بمناسبة الفوز باللقب.. لاعبو الحسين يحظون بمكافآت مالية غير مسبوقة، وهو ما أكده عدد من نجوم الفريق الذين سبق وأن عانوا مع أندية أخرى، قبل أن يعيشوا الراحة المادية في نادي الحسين إربد.

• رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، وخلال تواجده في مقر نادي الحسين إربد لتقديم التهنئة بلقب دوري المحترفين، التقى مع رئيس النادي عامر أبو عبيد، وحصل منه على تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت الفوز بمباراة الحسم أمام سحاب، مثل اتصالات رئيس النادي الأخيرة، وتعامله مع اللاعبين، وغيرها من التفاصيل الشيقة التي حصل عليها شطناوي المعروف بقربه من جميع الأندية.. رئيس نادي شباب حوارة الذي يملك أفكارا كثيرة لتطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، حرص على دعوة ابو عبيد لزيارة النادي.

• مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهم عدد من اللاعبين بالترويج لانفسهم من خلال الحديث عن عروض احتراف خارجية ومحلية، مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين يسعون لادعاء تلقيهم عروض لرفع أسهمهم في سوق الانتقالات.. المسؤول أبدى دهشته من قيام أحد نجوم الكرة المحلية بادعاء تلقيه عرضا من ناد خارجي.

• لاعب فريق الرمثا لكرة القدم عزالدين العواقلة، عاد من روسيا، بعد زيارة إلى طبيب العيون لمعالجة الإصابة التي سبق وأن تعرض لها في عينه.. الكثير من جمهور الرمثا والأندية الأخرى، يحرصون على الاطمئنان على سلامة عزالدين الذي بزغ نجمه في الموسم الماضي رغم صغر سنه.