شفيع يعود من قطر.. الوحدات يطالب بنقاط العقبة.. جمال محمود يستعد لرحلة الدوحة.

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يحتج رسميا ويطالب بنقاط العقبة

قدم نادي الوحدات، احتجاجا رسميا في اتحاد الكرة، ضد مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام شباب العقبة، والتي انتهت بالتعادل 2-2، مطالبا باعتباره فائزا، على اعتبار أن العقبة أشرك لاعبا (يزن شوكت) سبق وأن تعرض للطرد في مباراة الرمثا في الأسبوع التاسع، بسبب تدخل خشن في الملعب.

الوحدات استند إلى المادة 64 من اللائحة التأديبية، التي تنص على حرمان اللاعب مباراتين في حال لعب بخشونة، حيث غاب اللاعب عن مباراة معان في الجولة العاشرة، فيما شارك أمام الوحدات بديلا في الجولة الحادية عشرة.

شفيع يعود من قطر والجمهور يسأل عن اعتزاله

عاد مدرب حراس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم عامر شفيع إلى عمان قادما من قطر، بعد مشاركته في برنامج تلفزيوني حول توقعاته لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق في الدوحة يوم 12 كانون الثاني (يناير) المقبل.

إلى ذلك، تلقت "الغد" العديد من الاتصالات حول التقرير الذي نشر حول مواجهة شفيع لصعوبات في تنظيم مباراة اعتزال، بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.

وتساءل المتصلون حول المبررات التي تدفع اتحاد الكرة، لعدم الاستجابة لشفيع "حوت آسيا"، في ترتيب مباراة اعتزال تليق بما قدم للكرة الأردنية على مدار 20 عاما، كان فيها النجم الأبرز لمنتخب النشامى.

ويواجه شفيع حاليا صعوبة في التواصل مع اتحاد الكرة، لمناقشة الاعتزال، ما أصاب الحارس السابق بالصدمة.

وقال المتحدثون: إذا لم يسارع الاتحاد لترتيب مباراة اعتزال للاعب بحجم شفيع، فمن ذا الذي يستحق الاعتزال؟!

جمال محمود يستعد لرحلة قطر

يستعد المدرب الوطني جمال محمود، للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الشهر المقبل، للمشاركة في تحليل مباريات كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق يوم 12 المقبل.

وتلقى محمود دعوة لتحليل المباريات على قناة "بي أن سبورت"، بانتظار المغادرة قريبا.

وجاءت هذه الدعوة، قبل استمزاج رأي جمال محمود لتدريب فريق الوحدات، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين النادي والمدرب.

هل يغادر حارس المرمى اللبناني فريق الفيصلي؟

تفيد المعلومات بأن حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، مرشح لمغادرة الفريق في المرحلة المقبلة لأسباب عديدة.

ورغم إعلان خليل، في أكثر من مناسبة، عن عشقه للنادي الفيصلي وجماهيره، إلا أن ظروفا ربما تحول دون استكمال الحارس لمشواره في الفيصلي، بانتظار عودة خليل من المنتخب اللبناني، للوقوف على القرار النهائي للحارس والفيصلي.

أندية "الثانية" تخاطب الاتحاد مجددا

خاطبت أندية الدرجة الثانية، اتحاد كرة القدم مجددا، لطلب تثبيت الدعم السنوي البالغ 14 ألف دينار، في ظل تراجع اتحاد الكرة عن دعم هذه الأندية، قبل أن يتراجع ويعيد لها جزءا قليلا من الدعم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم أندية الثانية راتب شطناوي رئيس نادي شباب حوارة، أن الأندية أعدت خطابا رسميا، ورفعته إلى اتحاد الكرة، من أجل تثبيت الدعم، مؤكدا ومجددا اعتزاز الأندية باتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.

وتمنى شطناوي أن يستجيب الاتحاد للأندية، لما لها دور في رفعة الكرة الأردنية، من خلال النجوم الذين تصدرهم للمنتخبات وأندية المحترفين.

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كواليس النجوم

• المعلومات تفيد بأن اتحاد كرة القدم خاطب الاتحاد الدولي "فيفا"، لتأجيل موعد فتح باب الانتقالات الشتوية، إلى ما بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا.. المعلومات أيضا ترجح أن تقام المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، فور عودة المنتخب من البطولة الآسيوية، وقبل انطلاق مرحلة الإياب.

• أكثر من لاعب في أندية المحترفين، توصل لاتفاق مع أنديتهم لفسخ عقودهم في المرحلة المقبلة.

• اقتراح داخل إحدى إدارت أندية المحترفين لكرة القدم، بإطلاق حملة تبرعات أملا في حصد مبالغ مالية تساعد النادي في تخفيف أزمته المالية.

• يقال إن أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يسعى لضم المحترف الأردني في فريق العهد اللبناني محمد أبو حشيش.