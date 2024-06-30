شقيرات يتعهد بطائرة "النشامى" إلى كوريا.. مؤشرات ترجح تجنيس صلاح.. سلامي يصدم اللاعبين

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



شقيرات يتعهد بطائرة خاصة لنقل النشامى إلى كوريا

تعهد عضو مجلس اتحاد كرة القدم وائل شقيرات، بتوفير طائرة خاصة على نفقته، لنقل لاعبي المنتخب الوطني إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها يوم 25 آذار (مارس) المقبل، في إطار منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

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شقيرات وخلال المتابعة الجماعية لقرعة تصفيات الدور الحاسم التي جرت الخميس الماضي، وبحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة واللاعبين والمدرب المغربي، أعلن بعد اتضاح هوية المنتخبات التي سيلاقيها منتخب النشامى، عن تبرعه بتوفير طائرة خاصة تقل منتخب النشامى مباشرة من عمان إلى سيؤول، بهدف توفير سبل الراحة للاعبين، وتجنيبهم مشقة السفر في طائرة عادية قد تحتاج لأكثر من محطة، ما يرهق المنتخب.



المنتخب قابل هذه المبادرة بالتقدير والثناء، موجها الشكر إلى شقيرات، هذه الشخصية الرياضية التي تعشق الوطن والمنتخب بعيدا عن أي مصالح خاصة وفق ما يؤكده المقربون من هذه الشخصية المحبوبة.



إلى ذلك كشف متابعون لقرعة تصفيات الدور الحاسم، أن فرحة الاتحاد واللاعبين خلال القرعة جاءت، كون المنتخبات التي سيلتقيها المنتخب في البطولة قريبة ولا تحتاج إلى معاناة وتكاليف عالية في السفر باستثناء كوريا الجنوبية، وهو كان مدعاة للفرحة إلى جانب فرحة التواجد بمجموعة مريحة نوعا ما.



مؤشرات ترجح تجنيس عمر صلاح

أكد أحد المتابعين لكرة القدم المحلية، أن هناك مؤشرات ترجح تجنيس اللاعب الأردني عمر صلاح في قطر، للاستفادة من موهبته الكروية المتميزة.

ومن أبرز المؤشرات التي ترجح تجنيس صلاح، قيام نادي الوكرة القطري بتجديد عقده لمدة 5 سنوات، وهو نادرا ما يحدث، خاصة في ظل بدء خروج اللاعبين الأردنيين من الدوري القطري.



ومن المؤشرات أيضا، مغادرة اللاعب عمان يوم أمس متوجها إلى قطر، للالتحاق بفريق الوكرة.



أندية المحترفين أمام اختبار توحيد الصف اليوم

تخوض أندية المحترفين اليوم اختبارا حقيقا لمعرفة لقدرتها على توحيد صفوفها، في مواجهة قرارات اتحاد كرة القدم، والتي من أبرزها أجندة الموسم الكروي الجديد، ومسألة تقليص عدد أندية المحترفين من 12 إلى 10 الموسم الكروي 2025-2026.



الأندية تختبر وحدة صفها، عندما تجتمع صباح اليوم في أحد مطاعم عمان، لبحث العديد من التفاصيل التي تهم الكرة الأردنية، وتهم الأندية التي تستعد لمواجهة موسم كروي صعب ومعقد.



خطوات جادة للحسين لضم عارف الحاج

تفيد المعلومات أن نادي الحسين إربد، بدأ خطوات جادة للتعاقد مع اللاعب عارف الحاج، الذي يرتبط مع فريق الصريح لثلاثة مواسم مقبلة.ولعب الحاج في الموسم الماضي مع فريق الفيصلي على سبيل الإعارة، حيث برز بشكل لافت، ما دفع المنتخب الوطني لاستقطابه، بانتظار تحديد وجهته المقبلة التي ترجح المعلومات حتى الآن أن يكون الأقرب للحسين إربد، ما لم تحدث تطورات أخرى.



مدرب المنتخب سلامي يصدم اللاعبين

صدم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، لاعبي المنتخب بمعلوماته الدقيقة عن كل لاعب ومعرفته بأدق التفاصيل، وهو ما أثار دهشة نجوم المنتخب الوطني.



هذه الصدمة الممزوجة بالدهشة، تعرض لها لاعبو المنتخب خلال الحضور الجماعي لقرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 التي جرت يوم الخميس الماضي، حيث التقى المدرب المغربي باللاعبين، وبدأ يتحدث عن تفاصيل تتعلق بنجوم المنتخب، مثل المناداة باسمائهم، والحديث عن عقودهم مع أنديتهم وموعد انتهائها، وظروف لعبهم، ومراكزهم في الملعب، وغيرها من التفاصيل التي تحتاج إلى فترة من المعايشة للاطلاع عليها.



هذه التفاصيل أكدت لنجوم المنتخب أن سلامي يتابع ويراقب الفريق منذ فترة طويلة، ولديه ملف كامل عن المنتخب.



50 ألف دينار مكافآت متوقعة للاعبي الوحدات

تفيد المعلومات أن فريق نادي الوحدات سيحصل على مكافآت مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار، بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزه أول من أمس في النهائي، على فريق الحسين إربد بنتيجة 2-1.



المكافأة تتضمن ما سيقدمه رئيس النادي بشار الحوامدة شخصيا، والمكافأة المنصوص عليها باللائحة الداخلية، إلى جانب ما سيرد إلى النادي من مكافآت الداعمين، بحيث يتوقع أن يصل الرقم إلى 50 ألف دينار.



ويعتبر فوز الوحدات على الحسين إربد أول من أمس، هو الأهم للفريق في هذا الموسم، حيث منح هذا الفوز فريق الوحدات، لقب بطولة كأس الأردن، ومنحه فرصة المشاركة بدوري أبطال آسيا، ومباراة كأس السوبر، إلى جانب مصالحة جمهوره.



جهاز فني يطالب برفع راتبه إلى 10 آلاف دينار

طالب مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، برفع راتبه والجهاز الفني المساعد من 7700 دينار إلى 10 آلاف دينار، كشرط للتفاوض من أجل الاستمرار مع الفريق.



الإدارة بدأت بمناقشة طلب الجهاز الفني، كما ناقشت أيضا طلبات أخرى تتعلق باستقطابات لاعبين جدد، في حال كان هناك رفع للعقوبة المحلية المفروضة على النادي.



12 لاعبا انتهت عقودهم في الوحدات

انتهت عقود 12 لاعبا في فريق الوحدات لكرة القدم، بعد نهاية مباراة الفريق أول من أمس أمام فريق الحسين إربد، في مباراة نهائي الكأس.



ووفق المعلومات فإن نادي الوحدات يعتزم الطلب من اللاعبين المنتهية عقودهم تجديد تلك العقود، خاصة اللاعبين عبدالله الفاخوري ومحمد أبو زريق "شرارة" ومهند أبو طه وأنس العوضات.



مخالصات مع محترفي الوحدات

أجرت إدارة نادي الوحدات، مخالصات مع المحترفين الأجانب في صفوف الفريق، وهم العاجي سيدرك هنري والمغربي محسن الربحة والكونغولي كريست والسوري خالد كردغلي.



وبدأ المحترفون الأربعاء الماضي بمغادرة عمان، حيث غادر أمس كردغلي، ومن ثم هنري، يليه المحترف المغربي على أن يغادر كريست يوم الأربعاء المقبل.



السلط "بلا لاعبين" يتجه لتجديد عقد المدرب

كشف نادي السلط، عن توجهه لمفاتحة المدرب عمار الزريقي، لمواصلة عمله مع الفريق خلال الموسم الكروي المقبل، وقيادته في منافسات دوري المحترفين.

ولم يحسم السلط موضوع استمرار المدرب، بانتظار مفاتحة الزريقي والاستماع لرأيه في هذا الشأن.



ويواجه فريق السلط صعوبات وتحديات كثيرة، أبرزها عدم وجود لاعبين في الفريق، حيث انتهت عقود العدد الأكبر من اللاعبين، ولم يتبق سوى عدد قليل لم تنته عقودهم، وبالتالي ضرورة تجديد عقود الأغلبية في حال توفرت المبالغ المالية المطلوبة.



العقبة يسعى لإقناع أبو حلاوة بإلغاء الاعتزال والعودة للفريق

بدأ نادي شباب العقبة، ممثلا بالجهاز الفني، بمحاولات اقناع اللاعب محمد أبو حلاوة، بالعدول عن قرار اعتزاله، والعودة لمشاركة الفريق منافسات أندية المحترفين للموسم الكروي المقبل.



وكان أبو حلاوة أعلن في آخر مباراة للعقبة في الموسم الماضي، اعتزال الكرة نهائيا، حيث توجه فورا للتدريب في منتخبات الفئات العمرية، قبل أن يعود اللاعب ويدرس طلب العقبة.



الجدير بالذكر أن فريق البقعة أيضا الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى، يفكر باستقطاب أبو حلاوة، للاستفادة من خبرته في المرحلة المقبلة.



أبو عمارة يشن هجوما على جمال محمود

شن لاعب فريق الحسين إربد لكرة القدم منذر أبو عمارة، هجوما على المدير الفني جمال محمود، معتبرا أن المدرب كان سببا في خسارة بطولة كأس الأردن أمام الوحدات.



وأشار ابو عمارة في تصريحات صحفية بعد المباراة، إلى أخطاء ارتكبها جمال محمود من خلال التشكيلة، مبديا عدم معرفته لتواجده خارج التشكيلة في المباراة، معتبرا أن الجميع يتحمل الخسارة ولكن بالدرجة الأولى يتحملها المدرب.

وكان جمهور الحسين إربد حمل أيضا المدرب مسؤولية تراجع مستوى ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ما تسبب في ضياع لقب الكأس.



البعض اعتبر أن جمال محمود يملك فكرا تدريبيا مميزا، ولكنهم لا يستطيعون تفسير تبديلاته في المباريات، وعدم ثباته على التشكيلة رغم زخم المتميزين في الفريق، ما أثار الكثير من التساؤلات.



الوشم السعودي يفاوض بني عطية

دخل نادي الوشم السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى، في مفاوضات مع حارس المرمى نور بني عطية، أملا في استقطابه خلال الموسم الكروي المقبل.

وجاءت هذه المفاوضات، في ظل انتهاء عقد بني عطية مع فريق الفيصلي.

وأكد وكيل أعمال اللاعبين الذي يقود هذه المفاوضات، أن الأمور لم تحسم حتى الآن، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لاتضاح الرؤيا.

لاعب الحسين إربد منذر ابو عمارة - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• اتفق اللاعب زيد أبو عابد مع نادي الجزيرة العائد إلى مصاف دوري المحترفين، لتمثيله في منافسات الموسم الجديد.

• اتحاد الكرة يواصل جهوده لتأمين تطبيق تقنية الفيديو "الفار"، في منافسات الموسم الكروي المقبل.. المعلومات ترجح عدم القدرة على تطبيق الفار في بداية الموسم، مع توقعات بإمكانية تطبيقه خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين في الموسم الكروي المقبل.

• نادي مغير السرحان جدد الثقة بالمدير الفني خالد الدبوبي، الذي نجح مع الفريق رغم غياب الإمكانات.

• قائد فريق الوحدات لكرة القدم طارق خطاب، أصر على رفع كأس لقب بطولة كاس الأردن، رغم محاولات اقناعه برفع الكأس بمشاركة فراس شلباية الذي كان يتولى قيادة الفريق خلال الفترة الماضية، في ظل غياب خطاب للإصابة.. خطاب احتفل برفع الكأس الذي منح الوحدات الكثير من الميزات.

• الأوضاع الأمنية في لبنان، تسببت في إلغاء بطولة الأرز الدولية للسيدات لكرة القدم، التي كانت مقررة من 10 إلى 16 الشهر الحالي بمشاركة الأردن ولبنان ونيبال وبنغلادش.

• صديق لأحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، أبدى عتبه على صديقه بسبب درجة الغرور التي وصل إليها والتي وصلت إلى حد عدم الرد على هواتفه.

• لاعب فريق الوحدات لكرة القدم محمد عبدالمطلب (بوغبا)، يتجه لفسخ عقده مع فريقه، رغم استمرار عقده لموسمين قادمين.

• مصدر مقرب من أحد المدربين المحليين، كشف عن توجه المدرب لرفع شكوى للجرائم الإلكترونية، ضد أحد الأشخاص الذي تهجم عليه في الفترة الماضية.. المدرب نفسه رفض الحديث في الموضوع.

• توقعات بأن يلجأ المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، باستدعاء المحترفين وعدد من اللاعبين غير المرتبطين بأندية أو تدريبات، لتمارين فردية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

• تغييرات لافتة في تشكيلة فريق الحسين إربد في الموسم الكروي المقبل، من خلال ابعاد لاعبين واستقطاب آخرين.. النادي ينتظر أيضا أن يبحث عن جهاز فني جديد ربما يكون من إسبانيا، أو ربما جهاز فني عربي.. الحسين إربد يتريث في رسم خريطة طريق للموسم الكروي المقبل.

• فريق البقعة لكرة القدم أعلن تعاقده مع لاعبين أصحاب خبرة أمثال إبراهيم دلدوم ومحمد العدوان ومحمود موافي.. البقعة يستعد لمنافسات دوري الدرجة الأولى، أملا بالعودة إلى مصاف أندية المحترفين.

• تأكد غياب الفيصلي عن المشاركة بدوري أبطال آسيا، تسبب في عدم تشجيع لاعبين على تجديد عقودهم، كما تسبب في تراجع لاعبين عن فكرة التوقيع للفريق.

• اللاعب أحمد الصغير عاد لفريقه السابق الجزيرة، لمشاركته منافسات أندية المحترفين في الموسم الكروي المقبل.

• حكام دوري المحترفين لكرة القدم، يستعدون لإقامة معسكر تدريبي في تركيا، اعتبارا من يوم 24 الشهر الحالي.

اللاعب أحمد أبو حلاوة أثناء وداعه ملاعب كرة القدم - (من المصدر)