شكر عراقي للأمير علي.. أحد السعودي يقدم 180 ألفا لضم مرضي.. محاولات لترميم علاقة داركو والعوضات

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.رئيس الاتحاد العراقي يثمن دعم الأمير عليثمن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، دعم سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب أسيا للاتحادات الأهلية، وحرص سموه على دعم وتطوير مستوى المنتخبات في المنطقة.وثمن درجال الدور الذي يقدمه سمو الأمير علي واتحاد غرب آسيا، في دعم برامج ونشاطات الاتحادات الأهلية في الإقليم، مؤكدا أن نجاح الاتحاد العراقي في تنظيم بطولة غرب آسيا الأخيرة، هو نجاح لمنظومة اتحاد غرب آسيا بشكل عام.وكان سمو الأمير علي رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، هنأ العراق بفوزه بلقب البطولة لمنتخبات تحت سن 23 أول من أمس، كما هنأ سموه العراق على نجاح تنظيم البطولة.أحد السعودي يقدم 180 ألف دولار لاستقطاب مرضيقدم نادي أحد السعودي (درجة اولى) مبلغ 180 ألف دولار، لضم لاعب المنتخب الوطني ونادي الحسين إربد محمود مرضي، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.ولم يتسلم الحسين مخاطبات رسمية من النادي السعودي، حيث يرى البعض أن اللاعب يستطيع الذهاب للاحتراف في الفريق السعودي، شريطة إعادة مقدم العقد لنادي الحسين.يشار، إلى أن مفاوضات الفريق السعودي مع مرضي، جاءت عن طريق مكتب السلطان للتعاقدات.محاولات لترميم علاقة مدرب الوحدات بالعوضاتشهدت الأيام القليلة الماضية، محاولات إدارية لترميم العلاقة بين المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم البوسني داركو، واللاعب أنس العوضات، على خلفية إعلان المدرب، أنه لا يريد اللاعب في تدريبات الوحدات.القصة بدأت عندما اعتذر العوضات عن اللعب أمام فريق الفيصلي في بطولة الدرع، بداعي عدم الجاهزية، ليظهر بعدها اللاعب في صفوف المنتخب قادرا على اللعب، الأمر الذي أغضب المدرب داركو الذي طالب بإبعاد اللاعب عن الفريق وأنه لا يريده في النادي.موقف داركو، فاجأ إدارة نادي الوحدات، التي ترى أن مثل هذه الخطوة، قد تدخلها في صدام مع الجمهور، الأمر الذي دفع الإدارة للتروي في أي خطوة، ومنح المجال أمام المدرب لإعادة النظر، خاصة وأن هناك فترة للتفكير في ظل تواجد أنس مع المنتخب في معسكر النمسا.المدرب وخلال الأيام الماضية أصر على رأيه، لتبدأ بعدها تحركات النادي لتقريب وجهات النظر خاصة بعد عودة العوضات من النمسا، وإقناع المدرب بالعدول عن رأيه، بانتظار اتضاح الرؤيا في تدريب اليوم، حيث هناك محاولات وإصرار من إدارة النادي على طي الخلاف وعودة الأمور إلى مجاريها.نجوم ومفاجآت في مهرجان اعتزال ياسين اليوميشهد مهرجان اعتزال النجم معتز ياسين، الذي يبدأ عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي، مشاركة العديد من النجوم العرب، إلى جانب نجوم الكرة المحلية الحاليين والمعتزلين، إلى جانب مفاجآت أعدتها اللجنة المشرفة على المهرجان.ويشارك في مباراة الاعتزال نجوم عرب أمثال: الليبي أكرم الزوي والسوري ماهر السيد والفلسطينيين فادي لافي وعبداللطيف البهداري، والعراقي رزاق فرحان.ويشارك في مباراة اليوم نجوم الكرة المحلية القدامى والحاليين، كما يشارك نجوم السوشال ميديا في اللقاء المتوقع أن يأتي عامرا باللقطات الطريفة.ويتواجد في المباراة أيضا، مجموعة من مدربي المنتخبات الوطنية والأندية الذين وجه لهم معتز الدعوة للتواجد في هذه المباراة الاحتفالية.مباراة اعتزال معتز ياسين، تلعب أيضا دورا في الترويج للسياحة في الأردن، من خلال تنظيم رحلة سياحية إلى وادي رم، لنجوم الكرة المحليين والعرب، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، التي تقدم دعما جيدا لمهرجان اعتزال ياسين، ايمانا منها بضرورة دعم الرياضة والرياضيين، والعمل ايضا على استثمار الأحداث الرياضية في دعم الأنشطة السياحية والترويج للأماكن السياحية في الأردن.ووجه ياسين الشكر والتقدير إلى جميع الداعمين والرعاة، وداعيا الجماهير إلى حضور حفل الاعتزال."الحاج" هايل يبدأ رحلتهبدأ المدرب العام لفريق الحسين إربد أحمد هايل، يوم أمس، رحلته إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج.وغادر المدرب والنجم السابق عمان يوم أمس، متوجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، قبل العودة لتولي عمله الجديد مدربا عاما لفريق الحسين إربد.وكان هايل، وقع أول من أمس على عقد مع نادي الحسين إربد، يقضي بتعيينه مدربا عاما، بحيث يبدأ العمل اعتبارا من 3 من الشهر المقبل.ملاحظة قانونية للاعبينا المحترفينوضع المحامي عماد حناينه، ملاحظة قانونية أمام اللاعبين الأردنيين المحترفين في الخارج، بضرورة عدم التسرع وقراءة بنود العقد كاملة، خاصة فيما يتعلق بالفقرات الأخيرة المتعلقة بالضرائب والخصومات.واشار حناينة في تصريح لـ"الغد"، إلى أن هناك لاعبين يقرأون الفقرة الأولى، التي تتحدث عن المبلغ الاجمالي، ولا يقرأون باقي البنود التي تخصم كثيرا من المبلغ المذكور في المقدمة.وقال: "على سبيل المثال هناك لاعبين يذهبون للتوقيع في ناد خارج الأردن، حيث تبلغ قيمة العقد نصف مليون دولار، علما بأن هذا المبلغ ليس صحيحا، في ظل وجود بنود لاحقة تتحدث عن ضرائب مختلفة تؤدي إلى تناقص المبلغ بشكل لافت".الجزائري عثماني ينضم لفريق معانانضم اللاعب الجزائري وليد عثمان إلى صفوف فريق معان لكرة القدم، لمشاركته منافسات الموسم الكروي الحالي في أندية المحترفين. ووقع اللاعب الجزائري على كشوفات فريق معان، بانتظار ظهوره مع الفريق في المرحلة المقبلة.ويسعى فريق معان لتعزيز صفوفه بلاعبين جيدين، بما يتناسب مع إمكاناته المادية، علما بأن العديد من محبي نادي معان، ناشدوا المؤسسات والشركات والشخصيات بدعم الفريق."مصارحة" ونقد ذاتي واستشهاد بحالات عالمية في جلسة الحكامشهدت جلسة الحكام لجميع الدرجات، التي عقدت أول من أمس في مقر اتحاد الكرة، مصارحة فوق العادة، ونقدا ذاتيا، ودروسا من الكرة العالمية، في إطار البحث عن تطوير مستوى التحكيم في المرحلة المقبلة.الجلسة التي ترأسها مدير دائرة الحكام عمر بشتاوي، شهدت عرضا للكثير من الحالات في بطولة درع الاتحاد، خاصة الجدلية منها، بما في ذلك هدف الرمثا الملغى والذي ثبتت صحته، حيث دار نقاش حول الهدف وتمركز حكم الراية.الجلسة وعلى غير ما يتوقع الكثيرون، شهدت نقدا ذاتيا لأداء الحكام في بعض المباريات، حيث شدد بشتاوي خلال حديثه للحكام على ضرورة العمل لتجنب مثل هذه الهفوات، مع التشديد والتأكيد على أن يكون الحكم لطيفا في حديثه مع اللاعبين، وانتقاء الكلمات بعناية بما يخدم سير المباراة وتهدئة الأجواء.الجلسة شهدت أيضا عقوبات غير معلنة رسميا، مثل إبعاد حكام عن بطولة الدرع، بسبب خطأ ما، وإعادة حكام إلى دوري الدرجة الأولى أو الثانية، بهدف تحفيز الحكام على العمل بأقصى جهد، لتجنب مثل هذه الأخطاء التي قد لا تكون ظاهرة للمشاهد والمتابع.كما شهدت الجلسة نقاشا، تجلت فيه خبرة الحكام الدوليين الذين وجهوا نصائح للحكام المستجدين أو حديثي العهد في التحكيم.الجلسة شهدت انتقادات ذاتية لأداء البعض، بحثا عن تصويب تلك الاخطاء.اللافت في الموضوع، أن دائرة الحكام استشهدت خلال الجلسة، بلقطات لحكام خلال مباريات أوروبية، تظهر كيفية تعامل الحكم مع اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالابتسامة وعدم العصبية في الحديث مع اللاعب، حيث أظهرت دائرة الحكام بعض اللقطات لعصبية حكام محليين في الحديث مع لاعبين، ما دفع دائرة الحكام للتشديد على هذا الجانب، وضرورة انتقاء الكلمات.الجلسة ورغم المصارحة والنقد الذاتي، للكشف عن الأخطاء حتى لو لم تكن مؤثرة، إلا أنها كانت ودية وانتهت بتوزيع الحلويات على الحكام بمناسبة ترفيع الحكم عبدالرحمن شتيوي إلى رتبة رئيس قسم في الرياضة المدرسية.كواليس النجوم• رؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، يفترض أن يكونوا التقوا مساء أمس في اجتماع في نادي السرحان، لمناقشة العديد من التفاصيل المتعلقة بمصير مشاركتهم في الدوري ومطالبهم المالية من الاتحاد.• المدرب الأردني في فريق الشيحانية القطري ماهر إسماعيل، عاد إلى عمان يوم أمس، في إجازة خاصة.. اسماعيل يعمل مدربا لفرق الفئات في النادي القطري.. إسماعيل حريص على المشاركة في دورات التدريب المختلفة والمتعددة بحثا عن التطور العملي والعلمي.• خلاف وقع بين المدير الفني لفريق الحسين إربد البرتغالي موتا ومساعده البرتغالي ساندرو انطونيو، تسبب في إبعاد الأخير عن الفريق قبل أن يغادر عمان.• عدد من الأندية خاصة في الدرجة الأولى، أبدت اهتماما باستقطاب لاعب فريق الفئات العمرية في نادي الحسين إربد ايهاب العقلة الذي يتمتع بموهبة كروية متميزة.• اللاعب بهاء فيصل بات على أعتاب فريق نادي الوحدات لكرة القدم، استعدادا لمشاركته المرحلة المقبلة.أحمد هايل في مطار الملكة علياء خلال توجهه للحج أمس -(من المصدر)