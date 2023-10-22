شكوى "شرارة" تصل "فيفا" رسميا ومطالبة بتعويض ضخم.. شبكيتان لمدرب الفيصلي نمر

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.بشكل رسمي، تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشكوى التي تقدم بها اللاعب الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، ضد نادي الترجي التونسي، لمطالبته بتعويض مالي ضخم.ووصلت شكوى شرارة ضد الترجي إلى فيفا يوم الجمعة الماضي؛ حيث تتضمن إشارات ودلائل تدين تعامل الترجي مع شرارة خلال فترة احترافه في الفريق، وتشير أيضا إلى تجاوزات من النادي التونسي بحق اللاعب.وأكد المحامي عماد حناينة، في رده على استفسارات "الغد"، وصول الشكوى إلى الاتحاد الدولي يوم الجمعة الماضي، لافتا إلى أن الشكوى تتضمن العديد من المطالب، رافضا الإفصاح عن قيمة التعويض المالي الذي يطالب به اللاعب.وبين الحناينة المتخصص في مثل هذه القضايا الدولية الصعبة، أن شرارة بات لاعبا حرا، بعد أن فسخ عقده مع الترجي، لافتا إلى أن هناك أيضا مطالبات مالية للاعب نظير هذا الفسخ، ونظير تعامل الترجي مع اللاعب بشكل لا يتماشى مع تعليمات الاحتراف. معلومات "الغد"، تفيد بأن شرارة طالب بتعويض مالي كبير وضخم، كما تفيد أيضا بأن 3 أندية كبيرة في الأردن عرضت ضم اللاعب، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات.خضع المدير الفني لفرق الفئات العمرية في النادي الفيصلي لكرة القدم خالد نمر، أمس، لعملية زراعة شبكيتين، بعد تعرضه لأزمة قلبية خفيفة.وعانى نمر، قبل يومين، من التعب خلال التدريب؛ حيث نقل إلى المستشفى الذي أخضعه لفحوصات طبية، كشفت عن معاناته من شريان رئيسي مغلق، ليتم معالجته بزراعة شبكيتين.وغادر نمر المستشفى، أمس، وهو يتمتع بحالة صحية جيدة، طمأنت أحباءه وأصدقاءه.ينتظر نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي لكرة القدم بهاء عبد الرحمن، الفحص الطبي (فحص الجهد) المقرر بعد غد، لحسم موضوع استمراره في الملاعب كمدرب، أو حتى ممارسة الرياضة ولو بشكل خفيف.وخضع بهاء، خلال الأسبوعين الماضيين، لفحوصات طبية وعملية قسطرة، لمعالجة التسارع في نبضات القلب، بانتظار فحص الجهد المقبل، الذي سيحسم بهاء على إثره مسألة استمراره في الملاعب؛ حيث ترجح المؤشرات إعلان اعتزال كرة القدم، والتوجه للتدريبات، بانتظار النتيجة الطبية.وتعافى بهاء في الأيام الأخيرة بشكل لافت؛ حيث انتظمت نبضات القلب عنده، بعد تناوله للأدوية المخصصة لهذه المشكلة، في مؤشرات إيجابية على استقرار وضعه الصحي وعودته لممارسة أنشطته الاعتيادية، ولكن بعيدا عن المباريات، ما يعني إعلان الاعتزال.ارتفعت شعبية المدير الفني لفريق معان لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، بين اللاعبين والإدارة وجمهور النادي، وفقا لما يتداوله المعنيون.وجاء هذا الارتفاع في شعبية المدرب، في ظل تعامله الراقي والمهني مع اللاعبين، إلى جانب فكره الفني المتميز الذي أسهم في تحسن أداء الفريق في المباريات، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق ماليا ولوجيستيا من خلال شح الملاعب.وتفيد المعلومات الواردة من فريق معان، بأن هناك رضا عن المدرب لما أحدثه من تحسن ملحوظ في أداء الفريق، ناهيك عن علاقته المميزة مع اللاعبين، بانتظار أن تستمر هذه الحالة الإيجابية في معان، في حال تمكن النادي من التخلص من تهديد شح الموارد المالية.أسهمت لاعبة المنتخب النسوي لكرة القدم شهيناز جبرين، في تعادل فريقها الاتحاد مع فرق القادسية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم.وسجلت جبرين الهدف الأول لفريقها في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، علما أن جبرين حصلت على بطاقة صفراء في المباراة، نتيجة عصبيتها واحتجاجها على حكمة المباراة.• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، تواصل مع أحد المحامين المعروفين، للاستفسار عن آلية تقديم شكوى ضد النادي.. المحامي أرشد المدرب على الإجراء الصحيح، بانتظار الخطوة التالية للمدرب الذي يناور مع الإدارة بشأن تقديم شكوى أو منحه المستحقات.• لاعبون في أندية المحترفين، كشفوا عن تمنيات بتأجيل منافسات دوري المحترفين الأسبوع المقبل، إذا ما استمر العدوان على غزة بهذه الهمجية.. أحد اللاعبين أكد أن الحالة النفسية لا تتيح لهم اللعب وهم يشاهدون صور الدمار والإجرام الصهيوني في غزة وشعبها، متمنين السلامة والنصر للأشقاء في غزة.• الوسط الرياضي المحلي، كشف عن متابعته للسياسة في الفترة الحالية وبشكل كبير ومفصل.. نجوم الرياضة الأردنية تحدثوا بفخر عن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في المؤتمر الدولي الذي عقد أول من أمس في القاهرة، مؤكدين أن جلالته تحدث بما يجول في خاطر شعبه والأحرار من الأمة العربية، نصرة للقضية الفلسطينية.. كلمة جلالته وصل صداها إلى الشعوب والحكومات الغربية، من خلال نقل ما يجري من ممارسات قمعية ضد الأهل في غزة، الأمر الذي يهدد بالانفجار.. الخلاصة أن الرياضيين كانوا سعداء بقوة مليكهم ودفاعه القوي عن حقوق الشعب الفلسطيني.• توقعات بتأجيل بطولة غرب آسيا للناشئات لكرة القدم، المقررة في عمان مطلع الشهر المقبل... البطولة كان يفترض أن تقام في لبنان قبل أن يتم نقلها إلى الأردن.لاعبة فريق اتحاد جدة السعودي شهناز جبرين - (من المصدر)