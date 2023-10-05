صدام بين مدرب السلط وعوض.. "فكر عليان" حديث نجوم في كرة القدم

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.شهد تدريب فريق السلط قبل أيام عدة، صداما بين المدير الفني لفريق كرة القدم السوري عماد خانكان، ولاعب الفريق عبدالله عوض، استدعى قيام المدرب بالطلب من الإداري منع اللاعب من حضور التدريبات.القصة بدأت عندما كان التدريب يشهد تقسمية، حيث اشترك عوض مع زميل له، ليتعرض لإصابة من دون أن يحتسب الحكم "مدرب الفريق" أي خطأ، لتدريب لاعبيه على استمرار اللعب، ليقوم عوض بمغادرة الملعب من دون استئذان المدرب الذي أوقف اللاعب وسأله عن سبب خروجه من دون إذن، ليرد اللاعب بطريقة لم تعجب المدرب الذي طالب الإداري بمنعه من دخول التدريبات.ويحاول البعض في نادي السلط، معالجة الموضوع بشكل ودي، لضمان عودة اللاعب للتدريبات. ويقول لاعبون في السلط: "إن المدير الفني خانكان، يعمل بعقلية احترافية، ولا يقبل بحدوث أي خطأ من اللاعبين، حيث يحاول دائما النصح والإرشاد حرصا على اللاعبين، ولكنه في الوقت نفسه، يملك شخصية قوية ساهمت في معاقبة أكثر من لاعب، ما انعكس إيجابا على هؤلاء المعاقبين لاحقا من خلال عودتهم للانضباط والتفكير بعقلية احترافية.تمنى عدد من نجوم كرة القدم من اللاعبين والإداريين، أن ينجح اتحاد الكرة في استنساخ شخصية رياضية مماثلة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان الذي يعمل بصمت وبعقلية احترافية، قادت المنتخب الوطني لمستويات عالمية. وخلال مداولات وحديث بعد فوز منتخب السلة على الصين تايبه وبلوغه نهائي دورة الألعاب الآسيوية، في انجاز تاريخي لمنتخب جماعي في تاريخ الالعاب الآسيوية، اعتبر المتحدثون أن إنجاز السلة يعود بالدرجة الأولى للعقلية الاحترافية التي يتمتع بها رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، الذي نجح بحنكته في تخطي الكثير من الصعوبات والعوائق والمطبات، كما أنه يعتبر المنقذ لكرة السلة بفضل فكره التسويقي الذي جلب الرعاة والشركات الداعمة، إلى جانب دعمه الشخصي لكرة السلة، وهو أمر مهم لا نجده حاليا في كرة القدم.كما وصلت رسالة إلى "الغد" من شخصية قيادية في كرة القدم المحلية، اعتبرت هذه الشخصية أن عليان يحظى باحترام وتقدير الوسط الرياضي، ويملك قبولا كبيرا في الرياضة الأردنية، إلى جانب إنفاقه على كرة السلة، وقدرته على جذب الرعاة، وهذا ما تحتاجه كرة القدم الأردنية في هذا الوقت الصعب الذي تئن فيه جميع الأندية من الديون.وتمنى متحاورون في جلسة رياضية (على هامش مباراة برشلونة وبورتو بدوري أبطال أسيا)، أن يسعى اتحاد كرة القدم، لجذب شخصيات في مجلس الإدارة بحنكة وقدرات عليان، حتى يتمكن الاتحاد من ايجاد الرعاة أو المساعدة في البحث عن شركات ومؤسسات داعمة.أحد النجوم قال: "نحتاج في الأندية إلى شخصية تتمتع بفكر تسويقي واستثماري، نحتاج إلى شخصية تعمل وفق رؤية: "واحد زائد واحد يساوي إثنين"، فلا مجال للمجاملات والتصريحات، فالمجال للعمل والإنجاز فقط.. العمل ما نلمسه على أرض الواقع فقط.. كرة القدم الأردنية مشكلتها في ضعف التسويق والاستثمار.باتت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم لانا فراس، مرشحة بقوة للاحتراف في الدوري السعودي، بعد مفاوضات إيجابية شهدتها الأيام الماضية.وعلى صعيد الدوري السعودي أيضا، انضمت لاعبة المنتخب الوطني هيا خليل إلى فريق التقدم السعودي، بعد أن كانت المؤشرات ترجح احترافها في جدة.وينتظر أن يشهد الدوري السعودي للسيدات في الموسم المقبل، حضورا أردنيا لافتا على صعيد اللاعبات والمدربات والمدربين.حاضرت المدربة الأردنية منار فريج التي تتولى حاليا تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، بمجموعة من معلمات التربية والتعليم في السعودية، بتكليف من الاتحاد السعودي، في إطار حرص الاتحاد السعودي على تطوير الكرة السنوية هناك.وسبق لفريج صاحبة الـ"35 عاما"، أن حصلت على أعلى شهادات التدريب (البرو)، كما خاضت تجارب تدريبية عدة، في صفوف المنتخبات الوطنية وأندية نسوية محلية.يخوض المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم مساء اليوم، مباراة ودية مع فريق النادي الأهلي، على ملعب الأمير الحسين بالسلط، في إطار تحضيرات المنتخب لملاقاة نظيره المصري وديا يوم 12 من الشهر الحالي.وبدأ المنتخب الوطني الأولمبي يوم أمس، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، استعدادا لمواجهة نظيره المصري في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.وضمت القائمة المستدعاة للتجمع كلا من: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان.إلى ذلك ينتظر لاعبو المنتخب الأولمبي، قيام اتحاد الكرة بصرف مكافآت التأهل إلى النهائيات الآسيوية، حيث وعد الاتحاد بالعمل على سرعة الصرف، من دون حدوث ذلك حتى الآن، بانتظار الصرف خلال المعسكر التدريبي الذي بدأ أول من أمس استعدادا لمصر.أكد مدربون في أندية المحترفين، أن توقف الدوري مرة أخرى، يمنحهم فرصة لاستعادة لاعبيهم المصابين الذين يحتاجون إلى وقت أطول للاستشفاء بعد الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الماضية.وبين مدربون، أن التوقف ربما يلحق الضرر بالأندية من جوانب عدة، لكنه في الوقت نفسه وعلى الصعيد الفني، يتيح للمدرب فرصة استعادة لاعبيه المصابين.تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، يفكر جديا بإعادة هيكلة المدربين الذين تم اختيارهم أخيرا، لاستكشاف المواهب في جميع أنحاء المملكة. وتأتي هذه الخطوة المتوقعة، بسبب أن عددا من المعينين في هذا المكان، ليسوا متفرغين للعمل، ويرتبطون بعمل مع أنديتهم، وهو ما لا يريده اتحاد الكرة.كشف نجوم في دوري المحترفين لكرة القدم، عن سعادتهم بقرار إعادة جدولة مباريات الدروي، كون هذا التأجيل دفع مدربيهم لمنحهم إجازة من التدريبات تصل إلى 4 أيام عند بعض الأندية.وأشار اللاعبون، إلى أن هذه الإجازة من التدريبات، تمنحهم فرصة للتفرغ لشؤونهم الخاصة وعائلاتهم، وهو أمر نادرا ما يحظون به بسبب كثافة المنافسات والتدريبات اليومية التي تمنعهم من قضاء حوائجهم الخاصة.وكانت أندية المحترفين، منحت اللاعبين إجازة من التدريبات، بعد قرار إعادة جدولة الدوري.إلى ذلك، يسال لاعبو الأندية بشكل شبه يومي، عن موعد وصول الـ40 ألف دينار إلى صناديق أنديتهم، للانقضاض على الإدارات والمطالبة برواتبهم الشهرية المتأخرة كثيرا.وكان اتحاد الكرة، وعد الأندية بتوفير 40 ألف دينار لكل ناد، من الراعي السابق للكرة الأردنية شركة المناصير.اللاعب عبدالله عوض - (ارشيفية)