طلب بهاء يربك ناديه.. إيست بنغال يعرض تجديد عقد حجازي

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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بهاء يربك الوحدات

أربك لاعب فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل إدارة ناديه، عندما شدد على ضرورة عدم التدرب مع الفريق، بسبب إجراء التمارين على ملعب مزروع بالعشب الصناعي.



وخاطب بهاء عبر الطبيب، إدارة النادي لابلاغها بأن توصية طبية تشدد على ضرورة عدم التدرب إلا على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، وهو أمر يستحيل على الوحدات وجميع الأندية تطبيقه، بسبب صعوبة حدوث ذلك. مطلب بهاء أربك الوحدات، لا سيما وأنه ينص ضمنا على انتهاء موسم اللاعب مع الفريق، وهو أمر يتشعب منه عدة أمور، أبرزها استحقاق اللاعب للراتب الشهري من النادي أم لا في ظل صعوبة مشاركته في المباريات.



حجازي يقترب من تجديد عقده في إيست بنغال

اقترب المحترف الأردني ماهر حجازي، من تجديد عقده مع فريق إيست بنغال الهندي لكرة القدم.



ولعب حجازي في الموسم الماضي مع فريق إيست بنغال في عقد انتهى بنهاية الموسم، قبل أن يعرض عليه الفريق الهندي، التجديد، في ظل المستوى الجيد الذي قدمه.



اللاعب الذي تلقى عدة عروض أخرى، لم يحسم موقفه حتى الآن، رغم ترجيح تجديد العقد لموسمين، في ظل ارتفاع قيمة العرض الهندي الذي يصل تقريبا إلى 200 ألف دولار. يشار إلى أن حجازي يتواجد حاليا في عمان، للاعداد لحفل زفافه المتوقع إقامته الشهر المقبل.



سؤال عن مصير انطوان يثيره كشف الاتحاد الآسيوي

أشار الكشف الرسمي الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المتعلق بتشكيلة المنتخب الأولمبي أمام أندونسيا، إلى أن حارس مرمى المنتخب الأولمبي أنطون عوض، مسجل ضمن قائمة فريق الوحدات.



واشار الكشف الرسمي الصادر عن الاتحاد الآسيوي، إلى تشكيلة المنتخبين المتباريين في كأس آسيا لمنتخبات 23 المقامة حاليا في قطر، حيث وضع الكشف اسم اللاعب والنادي الذي يلعب في صفوفه، حيث أشار إلى جميع لاعبي المنتخب والأندية التي يلعبون فيها، لافتا إلى أن انطون عوض ضمن فريق الوحدات.



هذا الكشف الذي اطلعت عليه "الغد"، أثار استفسارات المتابعين، خاصة من جمهور فريق الوحدات الذي تساءل فيما إذا كان فعلا تم قيد عوض في صفوف الوحدات، أم أن هناك خطأ في كشف الاتحاد الآسيوي.



يشار إلى أن أنطوان عوض، كان حارسا للمرمى في كندا، حيث تم استقطابه بعد متابعته من قبل المنتخب الأولمبي تحت سن 23، ليثبت هذا الحارس حضورا لافتا، خاصة خلال مشاركة المنتخب في بطولة غرب أسيا التي أقيمت أخيرا في السعودية، ما جعله مطلبا للأندية، ولكن دون الحديث عن استقطابه رسميا، بانتظار اتضاح الرؤيا.



النواطير يعود من أميركا ويستقر في الأردن

عاد نجم المنتخب الوطني السابق والنادي الفيصلي لكرة القدم رائد النواطير إلى عمان قادما من الولايات الأميركية المتحدة، بعد حوالي 3 سنوات قضاها هناك في الغربة. النواطير قرر هجر أميركا والإقامة في الأردن، حيث يتجه اللاعب السابق للاستقرار من خلال الزواج، والإقامة التي ربما تكون في مدينة إربد.



الوحدات يعود "للبتراء" بعد غياب سنوات طويلة

يعود فريق الوحدات لكرة القدم، للعب على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، بعد فترة غياب طويلة جدا.



وقال مسؤول في نادي الوحدات أن عودة فريق الوحدات إلى ملعب البتراء، تأتي بعد غياب زاد على 35 عاما، حيث لعب الوحدات آخر مبارياته في الدوري على ملعب البتراء في منتصف الثمانينيات تقريبا.



ولم ينظم اتحاد الكرة أي مباريات لفريق الوحدات على ملعب البتراء منذ سنوات طويلة، بسبب ضيق مساحات مدرجات الملعب مقارنة بجماهيرية النادي، قبل أن يعود أمس ويعلن عن إقامة مباراة الوحدات وشباب الأردن على الملعب، بسبب صيانة ستاد عمان الدولي.



شوكت يغيب عن الوحدات أمام شباب الأردن

يغيب لاعب خط وسط فريق نادي الوحدات لكرة القدم محمود شوكت، عن مباراة فريقه المقبلة بدوري المحترفين أمام فريق شباب الأردن، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة لفريقه.



ويعتبر شوكت من اللاعبين المؤثرين فنيا في وسط ميدان الوحدات، ما يدفع المدير الفني رأفت علي، للبحث عن حلول لغياب شوكت.



ولم تتضح أيضا حتى الآن مشاركة اللاعبين محمد أبو زريق "شرارة" ويوسف أبو الجزر، في المباراة المقبلة للوحدات، بسبب إصابتين سابقتين تعرضا لها، علما أن اللاعبين بدءا عملية التأهيل، املا في العودة في أسرع وقت للمباريات.



اتحاد الكرة ينتظر تقريرا عن اخفاق "الأولمبي"

تفيد المعلومات أن اتحاد الكرة ينتظر تقريرا من الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، للوقوف على أسباب اخفاق المنتخب في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، حيث خرج المنتخب من الدور الأول متذيلا مجموعته الأولى، في مركز لم يكن متوقعا.



اتحاد الكرة سيبحث التقرير، قبل اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة في هذا الشأن.



تقدم ملحوظ في جاهزية كلوب

شهدت الأيام القليلة الماضية، تحسنا ملحوظا في إصابة لاعب فريق الفيصلي محمد كلوب، الذي يخضع لعلاج مكثف بإشراف المعالج شادي عاصي. وأظهرت الفحوصات الأخيرة، تحسنا ملحوظا على إصابة اللاعب الذي سبق وأن خضع لعملية، وبالتالي الحديث عن عودته للملاعب، اعتبارا من بداية الموسم الكروي المقبل.



ويعتبر كلوب من اللاعبين المتميزين فنيا في الملعب، كما يعرف عنه دماثة خلقه.



بني هاني يعاني من تمزق 5 سم

كشفت الفحوصات الطبية أن مهاجم المنتخب الأولمبي تحت سن 23، ومهاجم النادي الفيصلي رزق بني هاني، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تتمثل في تمزق يصل إلى 5 سم.



بني هاني الذي تعرض لاصابة قوية خلال مشاركته المنتخب الأولمبي في مباريات بطولة كأس آسيا، عاد برفقة المنتخب إلى عمان، بانتظار التحاقه بالجهاز الطبي لفريق الفيصلي الذي يشرف عليه شادي عاصي، لبدء عملية العلاج.



ويتوقع أن يباشر الفيصلي اليوم، إشرافه على علاج بني هاني الذي سيحتاج للتغيب عن الملاعب لحوالي شهر ونصف.

كواليس النجوم

• أكثر من لاعب هدد بالاحتجاب عن التدريبات والمباريات، في حال لم تستجب إدارات الأندية لطلبات اللاعبين المتمثلة بالحصول على جزء من الرواتب المتأخرة كثيرة..أحد اللاعبين قال لـ"الغد" أن الإدارة تحاول التسويف والمماطلة، على أمل أن يعود الدوري وينخرط اللاعبون في التمارين والمباريات، وبالتالي ترحيل مطالبهم إلى ما بعد انتهاء الدوري أو عند فترات التوقف.. اللاعب أكد أنه وعدد من زملائه لن يتراجعوا عن مطالبهم المالية، خاصة وأن الأندية تسلمت أو على أبواب تسلم الدعم القادم من اتحاد الكرة.



• إدارة نادي الخور القطري، كرمت لاعبي فريق الكرة يوم أمس، بمناسبة صعود الفريق إلى دوري المحترفين في قطر..المحترفان الأردنيان في الخور إبراهيم سعادة وعلي علوان حظيا بالتكريم.



• خطوات توسيع مدينة الأمير حمزة الرياضية في العقبة، دفع البعض للتفاؤل بإمكانية انشاء مدينة رياضية متكاملة، تضم ملعبا متميزا لكرة القدم ومرافق رياضية، قادرة على استيعاب الأنشطة الرياضية الكبيرة ومعسكرات أندية الكرة والمنتخبات الوطنية.



• اتحاد كرة القدم خاطب أندية الدرجة الثالثة والأكاديميات، لطلب تزويده بمتطلبات الترخيص لموسم 2024.

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