عبدالقادر يعلن مغادرة سحاب.. الجمهور يلوم عموتة ونصار

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجمهور يلوم عموتة ونصار

لام جمهور الكرة الأردنية، المدير الفني لاتحاد الكرة المغربي الحسين عموتة، وأمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، على سوء الأداء والنتائج للمنتخب في المباريات الخمس الأخيرة، وخاصة أمام طاجيكستان، معتبرا أن المدرب والأمين العام يتحملان كامل المسؤولية عن هذا التراجع، في حال لم تحدث هناك انتفاضة عكسية في المنتخب أمام السعودية تعيد الهيبة للكرة الأردنية.

وفي اتصالات كثيرة مع "الغد" خلال مجريات المباراة أمام طاجيكستان، وعقب نهايتها، صب الجمهور جام غضبه على عموتة، معتبرا أن المدرب تخبط في التشكيلة وفي مراكز اللاعبين، بشكل مثير للاستغراب، كما وجه انتقادات للأمين العام نصار التي كانت مؤيدة للتعاقد مع عموتة، واعتبرت أن التعاقد معه كان يجب أن يكون منذ فترة.

الجمهور أكد أنه لن يخرج كل ما في جعبته من غضب، معتبرا أن المنتخب مطالب بتصحيح المسار أمام السعودية، في المباراة التي تجمع المنتخبين الثلاثاء المقبل في عمان بتصفيات المونديال، لافتا إلى أنه سيشن حملة شعواء في حال الخسارة، أما في حال الفوز، فانها ستكون الخطوة الأولى في بداية العملية التصحيحية التي يجب على الاتحاد اتخاذها بما يضمن إعادة الهيبة للمنتخب من خلال الأخذ بملاحظات الفنيين.

الجمهور ترحم على أيام المدير الفني السابق عدنان حمد، معتبرا أن المنتخب في عهد المدرب العراقي كان أفضل وأجمل، رغم تباين الآراء حول بعض التفاصيل التي لم تصل إلى مرحلة ما يجري في عهد عموتة.

وأكد مشجعون أنه لا بديل للمنتخب عن تحقيق الفوز على السعودية، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، شريطة أن يتحسن الأداء العام للمنتخب الذي تعرض لاعبوه أيضا لانتقادات، خاصة اللاعب موسى التعمري.

المدرب عبدالقادر يغادر سحاب

وافقت إدارة نادي سحاب على الاستقالة التي تقدم بها المدرب أحمد عبد القادر من منصبه كمدير فني لفريق الكرة.

وعزا عبد القادر استقالته في حديثه لـ "الغد"، إلى أن الأمور المالية غير المستقرة في النادي، وبعض الأمور الإدارية، تسببت في عدم قدرته على استكمال خطوته في تدريب الفريق، مقدما الشكر لإدارة النادي ، ممثلا برئيس النادي علي أبو حمد والعضو حاكم الطهراوي على الثقة التي منحوها له.

ويقود عبد القادر تدريبات الفريق اليوم في آخر وجبة تدريبية له مع سحاب، إلى حين تعيين الفريق مدربا جديدا خلال الأيام المقبلة، قبل خوض المواجهة المقبلة في بطولة الدوري الخميس المقبل أمام معان.

وخاض عبد القادر مع فريق سحاب في 3 مباريات في بطولة الدوري، خسر أمام الرمثا، وتعادل مع الجليل ومغير السرحان، فيما تمكن من تجاوز فريق البقعة في بطولة الكأس بهدف نظيف بدور الـ 32، وبلوغ دور ثمن النهائي.

إضراب لاعبي الجليل

نفذ لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، قرار إضرابهم عن التدريبات، بسبب عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ حوالي أربعة أشهر.

وابلغ اللاعبون إدارة النادي يوم الخميس الماضي، أنهم لن يحضروا إلى تدريب يوم أمس السبت، في حال لم تنجح الإدارة في تأمين الرواتب، مطالبين بسرعة حل المشكلة.

ويوم أمس، حضر الجهاز الفني الذي يقوده المدرب محمد العبابنة إلى التمرين في موعده، فيما غاب اللاعبون الذين أكوا استميرية الإضارب إلى حين صرف الرواتب.

الإمكانات المادية تمنع الأندية من المباريات الودية

اضطرت أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، لرفض إجراء مباريات ودية تحضيرية، بسبب شح الموارد المالية التي تمنعها من القدرة على تأمين مصاريف اجراء مباريات ودية.

ووصل الحد في بعض الأندية إلى التقشف لدرجة التقليل من المباريات الودية خاصة المكلفة منها، والتي تتطلب السفر من محافظة إلى أخرى، وتكاليف الحافلة واللاعبين وما شابه من مصاريف.

ويعكس هذا المشهد واقع الأندية التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة، تؤثر حتى على استقرارها الفني، ويدفعها دوما لمطالبة الاتحاد والداعمين بضرورة توفير مبالغ إضافية تساعدها على التقليل من تبعات ضعف الموارد.

70 إلى 80 ألفا تكلفة طائرة المنتخب إلى طاجيكستان

كشف مصدر موثوق في اتحاد كرة القدم، أن تكلفة الطائرة الخاصة المستأجرة التي أقلت المنتخب الوطني من عمان إلى طاجيكستان ومن ثم العودة، بلغ حوالي 70 إلى 80 ألف دينار.

وكان المنتخب استأجر طائرة خاصة، لضمان عودة سريعة إلى عمان، استعدادا للقاء منتخب السعودية يوم بعد غد الثلاثاء، علما أن السفر على طائرة عادية كان سيعيد المنتخب إلى عمان اليوم، ما يؤثر على تحضيراته لمباراة السعودية.

الاتحاد يدعو الهيئة العامة للاجتماع في كمبنسكي

وجه اتحاد كرة القدم، الدعوة لاعضاء الهيئة العامة للاجتماع في فندق كمبنسكي في عمان، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 16 الشهر المقبل.

وابلغ الاتحاد الأندية في مختلف الدرجات، أن الدعوة ستوجه إليهم رسميا قبل أسبوع تقريبا من موعد الحدث، حيث ستتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال وتقرير الهيئة التنفيذية من النشاطات والبيانات المالية وتقرير المدققين وأي وثائق أخرى ذات علاقة.

ناد يسلم الاتحاد شكوى

حافلة بالتفاصيل

سلم ناد يلعب في الدرجة الثانية، اتحاد الكرة شكوى خطيرة ومليئة بالتفاصيل، حول أحداث شهدتها إحدى مباريات الفريق في الدوري، مطالبا الاتحاد بالتقصي والتحقيق للوقوف على حقيقة ما جاء فيها.

وتتضمن الشكوى بنودا وتجاوزات يدعي أنها حصلت مع فريقه في المباراة، مطالبا الاتحاد بضرورة المتابعة قبل الرد على الشكوى.

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كواليس النجوم

• عدد من الجمهور السعودي، أعلن عن تسيير حافلات خاصة من منطقة القريات الحدودية إلى عمان، لحضور مباراة الأردن والسعودية التي تجري الثلاثاء المقبل على ستاد عمان، في اطار التصفيات الآسيوية المشتركة، على أن يعود الجمهور إلى السعودية في نفس اليوم.. تكهنات بأن المباراة ربما تشهد حضورا رسميا.

• اتحاد كرة القدم، دعا الموظفين واعضاء الهيئة الإدارية لحضور مباراة الأردن وطاجيكستان التي جرت الخميس الماضي، بشكل جماعي في مدينة الحسين للشباب.. المباراة التي تم عرضها عبر شاشة كبيرة حضرها الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار وأعضاء في الهيئة الإدارية وموظفون في الاتحاد.

• جمهور فريق الحسين إربد لكرة القدم، بات على ثقة أكبر بقدرة فريقهم على احراز لقب الدوري، لأسباب عديدة أبرزها خبرة لاعبيه، واستدعاء عدد كبير منهم لصفوف المنتخب، إلى جانب اعتبار الحسين إربد الأكثر انتظاما في دفع الرواتب الشهرية وهو شيء مهم مقارنة بالأندية الأخرى.. عدد من محبي النادي وفي اتصال مع "الغد"، تمنوا أن تشهد المدرجات في المباريات المقبلة حضورا أكبر لتأكيد جماهيرية النادي، وتشجيع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

• نادي الكرمل أبدى استغرابه من الكتاب الموجه له من اتحاد كرة القدم، حول اتهام جماهيره بارتكاب مخالفات خلال مباراة الذهاب أمام فريق دير ابي سعيد في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية، معتبرا أن ما جاء في الكتاب غير دقيق، مستندا في ذلك إلى بعض الحقائق التي ذكرها في الكتاب الرسمي الموجه للاتحاد.

• محلل أداء في أحد أندية المحترفين، احتج على برنامج تدريبي أحضره المدير الفني للاتحاد الهولندي أليكس جيتزي، ويتضمن بعض الأمور التي يرفضها المحلل الأردني.. المحلل وفي اتصال مع "الغد" تمنى على اتحاد الكرة الاستماع لملاحظته والعمل على معالجة الموضوع، في حال اقتنع الاتحاد بمبرراته وحجته، مبديا استعداده لزيارة الاتحاد ولقاء المسؤولين لشرح وجهة نظره.