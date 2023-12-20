عتب "رمثاوي" على عموتة.. الوحدات يفاتح مدربه للرحيل

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.ساد غضب داخل أروقة نادي الوحدات وجماهيره، بعد تعادل الفريق أمام شباب العقبة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت أول من أمس، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.هذا الغضب الوحداتي على النتيجة والأداء، تسبب في تأجيل سفر المدير الفني العماني رشيد جابر، الذي كان مقررا أمس، وذلك بسبب مطلب الإدارة بالجلوس مع المدير الفني ومناقشته حول سبب تراجع الفريق، وبالتالي مناقشة موضوع فسخ العقد بين الطرفين في حال تم الاتفاق على ذلك.ووفق المعلومات، فإن الإدارة يفترض أن تكون قد التقت بالمدرب العماني مساء أمس، لبحث واقع الفريق والتطرق إلى الخيارات التصحيحية، حيث تفيد المعلومات بأن أحد الخيارات، يتمثل في مفاتحة المدرب العماني بفسخ العقد، في حال تم الاتفاق على التفاصيل، وفي حال نال هذا الخيار موافقة الإدارة بالإجماع.كشف مصدر في نادي الرمثا، عن استياء وامتعاض من المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، بسبب توقيت إعلان تشكيلة المنتخب، رغم استمرار مباريات الدوري، ما يوثر على معنويات اللاعبين الذين لديهم طموح بالتواجد في التشكيلة.المصدر قال: على سبيل المثال حارس مرمى الرمثا مالك شلبية يقدم مستويات جيدة، ولديه أمل بالانضمام للمنتخب الوطني، ولكنه اصيب بصدمة بعد خلو التشكيلة من اسمه، وهو على أبواب مباراة بالدوري اليوم، ما قد يضرب معنوياته.واعتبر الرمثا أن مدرب المنتخب يجب أن يحترم جميع الأندية واللاعبين، وينتظر حتى انتهاء منافسات الجولة، قبل إعلان التشكيلة.اطمأن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، والمدرب العام للمنتخب أمجد الطاهر، على لاعب المنتخب ونادي الرمثا هايل ذيابات، بعد خضوعه، أمس، لعملية ناجحه في الرباط الصليبي للركبة.وخضع اللاعب لعملية في مستشفى ابن الهيثم بعمان، بانتظار البدء قريبا في عملية العلاج التأهيلي، ما يعني احتمالية غيابه عن المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.وحرص أبو زمع على زيارة اللاعب عقب الانتهاء من العملية، للاطمئنان على صحته، ورفع معنوياته، وتحفيزه للمرحلة المقبلة التي تتطلب إعدادا تأهيليا متميزا، لضمان العودة إلى الملاعب بأسرع وقت.كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة، أن غياب لوحة التبديلات خلال مباراة الفيصلي وشباب الأردن، التي جرت أول من أمس، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دوري المحترفين، جاء بسبب تعطل هذه اللوحات في الشوط الثاني من المباراة.وأشار المصدر لـ"الغد"، إلى أن الحكام تفاجأوا بعدم صلاحية لوحات التبديل، ما استدعى المناداة على كل لاعب من أجل استبداله خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفيصلي 1-0، في مشهد أثار انتقادات الجمهور الذي تابع الحالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.المصدر حمل اتحاد الكرة مسؤولية ما حدث، على اعتبار أنه يفترض أن يكون هناك بديل للوحات في حال تعطل إحداها.طالب نادي البترا، الإدارة الفنية والإدارية للمنتخب النسوي لكرة القدم، بضرورة رصد لاعبة الفريق إسراء مبيضين، للوقوف على مستواها الفني العالي، وأحقيتها بالانضمام لصفوف منتخب النشميات.وتلعب إسراء مبيضين البالغة من العمر 21 عاما، في صفوف فريق الجامعة الأردنية، حيث تشكل ركيزة أساسية في الفريق، رغم ازدحام الجامعة باللاعبات حتى المتواجدات في المنتخب الوطني النسوي.وشهدت الفترة القليلة الماضية، تلقي اللاعبة عروضا عدة من أندية الدرجة الأولى بالسعودية، ولكنها رفضت ذلك بسبب انتظامها في الدراسة الجامعية، كما رفضت عرضين من ناديين محليين، بسبب ارتباطها بناديها البترا.ويأمل نادي البترا أن تشهد المرحلة المقبلة، استدعاء إسراء للمنتخب النسوي، لأحقيتها في تمثيله في المرحلة المقبلة.أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين الروابدة، انتهاء عقده مع فريق سيلانغور الماليزي، من دون أن يتحدث عن الخطوة التالية.وعقب إعلان الروابدة عن انتهاء عقده مع سيلانغور، بدأت التكهنات حول وجهة الروابدة المقبلة، سواء البقاء في ماليزيا، أو العودة لأحد الأندية المحلية المنافسة، بانتظار قرار اللاعب.