عدد دقائق اللعب يؤرق مدرب "الأولمبي".. مكافأة الـ1000 دولار تستفز لاعبي الأندية

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عدد دقائق اللعب يؤرق مدرب "الأولمبي"

تفيد المعلومات بأن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، يعيش حالة من الأرق، نتيجة تراجع عدد الدقائق التي يشارك فيها لاعبو المنتخب مع أنديتهم في منافسات دوري المحترفين.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، رصد عدد دقائق لعب نجوم المنتخب الأولمبي خلال الدوري، ليكتشف أن اللاعبين يلعبون دقائق قليلة جدا مع أنديتهم، الأمر الذي يتسبب في تراجع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وبالتالي الحاجة لتدريبات مكثفة ومباريات ودية ومعسكرات تدريبية، فور التحاقهم بالمنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.

يشار إلى أن عددا قليلا من لاعبي المنتخب الأولمبي، يلعبون في التشكيلة الأساسية لأنديتهم في الدوري، الأمر الذي يقلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

مكافأة الألف دولار للاعبي الحسين تستفز لاعبي الأندية

تسبب صرف مبلغ ألف دولار لكل لاعب من لاعبي الحسين إربد، مكافأة الفوز على فريق الوحدات بدوري المحترفين، في إثارة حفيظة عدد من لاعبي الأندية الأخرى الذين يئنون تحت وطأة تأخر رواتبهم لعدة أشهر.

لاعبون، وفور سماعهم بخبر حصول كل لاعب من فريق الحسين على مكافأة الفوز وقيمتها ألف دولار، توجهوا إلى إدارات أنديتهم لينقلوا لهم هذا الخبر، ويطالبوهم بصرف الرواتب المتأخرة وليس المكافآت.

وقال أحد اللاعبين إنه وزملاءه لا يريدون أي مكافأت، ويبحثون فقط عن رواتبهم الشهرية المتأخرة كثيرا، مشيرين بالبنان إلى إدارة نادي الحسين التي تنتظم في صرف الرواتب وتتبعها بالمكافآت، في مشهد يصعب رؤيته في فرق المحترفين، في ظل الأزمات المالية الخانقة التي تضرب الأندية.

عموتة يستعد للالتحاق بالمنتخب قريبا

يستعد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، للالتحاق بالمنتخب خلال عشرة أيام، بانتظار تحديد موعد وصوله قريبا.

عموتة، ووفق المعلومات، لم يحجز تذكرة العودة من المغرب إلى عمان حتى الآن، بانتظار قيام الاتحاد قريبا بحجزها عندما يحدد المدرب موعد العودة المتوقعة قبل يوم 7 من الشهر المقبل.

وسيقود عموتة مباراتي المنتخب الوطني أمام باكستان يومي 21 و26 من الشهر المقبل، بتصفيات كأس العالم، قبل حسم قرار استمراره مع المنتخب أو الرحيل، وفق ما ألمح إليه في أكثر من لقاء صحفي.

الجليل في دوري المحترفين بلا محترفين

يعد فريق الجليل لكرة القدم، الفريق الذي يخوض مرحلة الإياب من دوري المحترفين من دون أي محترف أجنبي.

وكان فريق الجليل تعاقد مع أكثر من محترف أجنبي، قبل انطلاق منافسات الدوري، قبل أن يستغني عنهم بنهاية مرحلة الذهاب، بسبب شح الإمكانات المادية.

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كواليس النجوم

• طمأن المحترف الأردني في فريق الأهلي القطري لكرة القدم يزن نعيمات محبيه، بتعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام فريق الغرافة بالدوري القطري، وتسببت في تعرضه لحالة إغماء.. وعلى صعيد أخبار محترفينا في الخارج، خسر فريق الإمارات أمام فريق الوصل في إطار منافسات الدوري الإماراتي.. اللاعب نزار الرشدان خاض أولى مبارياته مع فريق الإمارات أمام الوصل.

• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشفت عن قربها من توجيه خطاب للاعبي الفريق ملخصه: "اللي بده يلعب يلعب واللي ما بده الله معه"، تعبيرا عن عدم قدرتها على تأمين مستحقات اللاعبين نتيجة الأزمات المالية المتعاقبة.

• جمهور فريق الحسين إربد لم يكن راضيا عن أداء الفريق أمام شباب الأردن، رغم تحقيق الفوز.. الجمهور اعتبر أن المباراة تعد درسا مفيدا للمباريات المقبلة.. الحسين سبق وأن حقق الفوز خلال مرحلة الذهاب في أكثر من مباراة من دون أن يقدم الأداء المطلوب.. المهم في الدوري نقاط المباراة، مع ضرورة الحذر من المباريات المقبلة، خاصة وأن الأندية باتت تلعب أمام فريق الحسين وكأنها تلعب أمام الفيصلي والوحدات.

• أحد المطلعين في أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن مبالغ مالية ضئيلة جدا تدفعها الأندية للتعاقد مع محترفين أجانب.. المطلع قال "محترفون أجانب بسعر الجملة في عدد من أنديتنا".