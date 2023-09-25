عرب مهدد بعقوبة قاسية.. جائزة فرنسية للتعمري.. الوحدة الإماراتي يعيد محاولاته لضم الشناينة.

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.بات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المحترف في فريق سيلانجور الماليزي يزن عرب، معرضا لعقوبة قاسية من الاتحاد الماليزي لكرة القدم وربما من الاتحاد الدولي "فيفا"، بعد ركله حكم مباراة فريقه أمام فريق تيرينجاو اف سي في إياب ربع نهائي كأس ماليزيا لكرة القدم، التي جرت أول من أمس، الأمر الذي يهدد مستقبل اللاعب في الاستمرار بالدوري الماليزي.وشنت وسائل الإعلام الماليزية، هجمة ضد اللاعب عرب متهمة تصرفه بغير اللائق، متوقعة تعرضه لعقوبة قاسية بعد هذا التصرف تجاه الحكم محمد حصرول.ويتوقع أن يقف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة مطولا عند تصرف يزن العرب، لا سيما وأن المدرب المغربي سبق وأن أكد ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي، وضرورة التحلي دائما بالروح الرياضية.سلم نادي مونبلييه الفرنسي، لاعبه موسى التعمري جائزة لاعب الشهر عن آب (أغسطس) الماضي.وجاء تسليم الجائزة، على هامش مباراة مونبلييه، أول من أمس، أمام فريق رين، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي شارك التعمري فيه في ربع الساعة الأخير، وانتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.واستحق التعمري الجائزة، بعد تألقه في مباريات مونبلييه في الشهر الماضي، والتي شهدت تسجيل اللاعب لثلاثة أهداف.وكان التعمري نافس، أيضا، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن الشهر الماضي، دون أن يظفر بها.تفيد المعلومات بأن نادي الوحدة الإماراتي، لم ييأس من مواصلة البحث عن استقطاب لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي أمين الشناينة، رغم الإعلان سابقا عن توقف المفاوضات، بعد أن نجح اتحاد الكرة في إقناع أمين بالاستمرار في اللعب بالأردن بما يخدم المنتخب الوطني. ويواصل وكلاء لاعبين ومعنيون الاتصالات في هذا الشأن، بحثا عن نتائج إيجابية تقود لنجاح الصفقة في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.المعلومات تفيد بأن نادي الوحدة يواصل محاولاته للتعاقد مع اللاعب، بعيدا عن فكرة التجنيس، وهو الأمر الذي قد يعيد موضوع احتراف اللاعب إلى الواجهة قريبا.يواصل لاعب وسط فريق الوحدات لكرة القدم أحمد سمير، غيابه عن تدريبات الفريق، بسبب التزامه ببرنامج علاج تأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوحدات واتحاد أهلي حلب السوري بكأس الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء الماضي. ويأمل اللاعب بسرعة التعافي، للحاق بمباريات فريقه المقبلة، خاصة على الصعيد الآسيوي.إلى ذلك، ينتظر أن يلتحق المحترف الكونغولي ايتو، بفريق الوحدات خلال اليومين المقبلين، بعد فترة احتجاب بسبب الإصابة، وبسبب السفر خارج الأردن في إجازة.اكتمال عقد المحترفين الأردنيين في بلاطة الفلسطينياكتمل، أول من أمس، عقد اللاعبين الأردنيين المحترفين في فريق مركز شباب بلاطة الفلسطيني، الذي يشرف على تدريبه الأردني إسلام جلال.وكان آخر الملتحقين بالفريق الفلسطيني المحترفين الأردنيين يزن ثلجي ومحمد هشام، اللذين تأخرا بسبب تأخر صدور التصاريح.وانضم ثلجي وهشام إلى المحترفين الأردنيين خضر الحاج ومحمد علي اللذين سبق وأن التحقا بالفريق. ويحظى المدرب الأردني والمحترفون الأربعة، باحترام وتقدير كبيرين من الأشقاء في فلسطين، في مشهد يؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.ينتظر أن يغادر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة المقبل، للقاء فريق الشارقة يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.ويضم وفد الفيصلي، وفق التوقعات، 24 لاعبا، سيبحثون عن الفوز لتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي. إلى ذلك، ينتظر أن يكون المدير الفني للفيصلي التونسي غازي الغرايري قد عاد إلى عمان أمس، قادما من الإمارات بعد زيارة خاصة.• انتقاد من أحد أعضاء مجلس الإدارة لزميل آخر في المجلس، تصدى لمهمة تولي عمليات التسويق والاستثمار في النادي، دون أن ينجح في ذلك.. عضو الإدارة قاتل من أجل الحصول على مهمة التسويق، ولكنه لم ينجح في إقناع باقي أعضاء المجلس بفاعليته في هذا المجال.• يقال إن لاعبا في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم وأحد أندية المقدمة، يعيش أوضاعا نفسية سيئة، بسبب الحديث الدائم من قبل الشارع الرياضي عن تراجع مستواه الفني بشكل لافت في المرحلة الماضية... اللاعب مستاء من حجم الانتقادات التي بات يتعرض لها في الفترة الأخيرة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصلت إلى حد دعوة المنتخب لإبعاده.• لجنة التعليم والشباب والرياضة في مجلس النواب التي كان من المقرر انعقادها أمس، لبحث موضوع تعليق أندية المحترفين مشاركتها في الدوري، قررت إلغاء الاجتماع بعد قرار الأندية بالعودة للمشاركة في الدوري.• عدد من نجوم الكرة المحلية ممن فاتهم قطار المنتخب الوطني في تشكيلته الأخيرة، لديهم قناعة وآمال بإمكانية استدعائهم للتشكيلة المقبلة.. الآمال مبنية بسبب الأداء الباهت لعدد كبير من لاعبي المنتخب في وديتي النرويج وأذربيجان، ما يعني عدم رضا الجهاز الفني عن مستوياتهم، وبالتالي إمكانية استبعادهم واستدعاء لاعبين آخرين.