عقوبة آسيوية على اتحاد الكرة.. العوضات يعتذر.. عرب يدلو بدلوه أمام الماليزيين

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تغريم اتحاد الكرة مبلغ 3 آلاف دولار، بسبب عدم قيامه بتأمين سيارتي إسعاف قبل 90 دقيقة من انطلاق مباراة منتخب سورية وبروناي دار السلام، التي اقيمت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت سن 23.وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه يتوجب دفع الغرامة في غضون شهر، مع التنبيه بعقوبة أكبر في حال تكرار الحادثة.قدم لاعب فريق الوحدات لكرة القدم أنس العوضات، اعتذاره لنادي الوحدات إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير، عما بدر منه، خلال مباراة لفريقه بكأس الاتحاد الآسيوي، عندما خرج غاضبا بسبب تبديله في المباراة، الأمر الذي دفع الإدارة وبتنسيب من الجهاز الفني لمعاقبته.ويأتي اعتذار العوضات، باقتراح من المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي وجد نفسه محرجا أمام مسألة استدعاء لاعب معاقب من ناديه، ليأتي اعتذار العوضات ويخرج المنتخب من احراجه، وبالتالي استمرار اللاعب في صفوف المنتخب الذي بدأ تحضيراته لمواجهتي طاجكستان والسعودية يومي 16 و21 الشهر الحالي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.ينتظر أن يستأنف فريق الوحدات لكرة القدم، تدريباته اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن منح الجهاز الفني لاعبيه استراحة لعدة أيام.وعاد فريق الوحدات من العراق الجمعة الماضي، بعد مشاركته في مباراة أمام الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي.إلى ذلك تفيد المعلومات أن لاعبي الوحدات بهاء فيصل والمحترف ايتو، سيلتحقان الثلاثاء بالتدريبات الجماعية، بعد مؤشرات ايجابية عن تعافيهما من الإصابة.تواجد اللاعب الأردني يزن عرب في ماليزيا، خلال الأيام القليلة الماضية، للادلاء بشهادته بشأن قيامه بضرب الحكم في مباراة فريقه السابق سيلانغور ضمن المنافسات الماليزية، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقده بسبب هذا السلوك.وأدلى عرب خلال جلسة مع الاتحاد الماليزي بدلوه، حيث اعترف أنه كان مخطئا، بانتظار قرار الاتحاد الماليزي.وكان عرب عاد إلى عمان، بعد جلسته مع الاتحاد الماليزي.كشف عدد من نجوم فريق السلط لكرة القدم، عن انبهارهم بنشاط وفكر المدير الفني للفريق السوري عماد خانكان، الذي يبذل جهدا كبيرا لتطوير الفريق رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهه.وكشف لاعبون لـ"الغد" عن اعجابهم المتزايد بخانكان، لما يبذله من جهد كبير لتطوير الفريق، خاصة فيما يتعلق بتقييم اللاعبين في كل مباراة ودية ورسمية.وأشار نجوم في الفريق إلى أن المدرب السوري، بات يرسل للاعبين بعد كل مباراة رسمية أو ودية، احصائياتهم في المباراة، من خلال عدد التمريرات الخاطئة والصحيحة، واخطاء اللاعبين وأماكن تألقهم، والجهد المبذول، وغيرها من الاحصائيات التي يفترض أن يستفيد منها اللاعب والمدرب.كما ابدى اللاعبون اعجابهم بحرص المدرب على الحضور مبكرا للتدريب، واعداد البرنامج الخاص للتمارين، وغيرها من التفاصيل التي تصب حتما لمصلحة الفريق، وهو جهد للمدرب يستحق الإشارة إليه.بدأ مدافع فريق نادي السلط لكرة القدم محمد أبو زريق، باستعادة مستواه الفني المعهود، ما يشكل إضافة لفريقه الباحث عن نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.أبو زريق الذي احتجب عن الفريق لعدة أسابيع، بسبب مطالب مالية، عاد في الأسابيع الأخيرة للانتظام في المباريات والتدريبات، حيث ظهر بشكل متميز، ما أثرى الفريق في الفترة الأخيرة.التألق الأخير لأبو زريق، كان في المباراة الودية التي لعبها فريقه مع فريق شباب الأردن، يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز السلط 2-1، حيث سجل أبو زريق هدفي فريقه بعد مستوى فني متميز.كشف أكثر من مدرب محلي، عن فضول لديهم للبحث عن سر عدم الإعلان حتى الآن، عن تعيين مدرب وطني في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رغم تأكيد المدير الفني للمنتخب المغربي الحسين عموتة في أكثر من مناسبة عن التوجه لتعيين مدرب أردني في الجهاز الفني.مدربون محليون، كشفوا أن الفضول لديهم لمعرفة السبب الحقيقي وراء التعتيم على الموضوع، مشيرين إلى أن المدير الفني له الحق في تعيين مساعد أردني من عدمه، ولكن الخطوة الصحيحة تقتضي توضيح الأمر سواء بالتعيين أو التراجع عن الفكرة، حتى لا ينشغل مدربون محليون بالموضوع، أملا في أن يكونوا من المرشحين لهذا المنصب.أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم روبرتو مانشيني، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه المنتخب الوطني ومنتخبي طاجكستان وباكستان، ضمن تصفيات كأس العالم.وضمت تشكيلة المنتخب السعودي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.وقع نجوم كرة القدم عبيدة النمارنة وأيهم هشام عبدالمنعم وزيد جابر، لمؤسسة الشهم لتسويق اللاعبين والمدربين، أملا في عقود احترافية أفضل.وشهدت الأيام القليلة الماضية، توقيع اللاعبين الثلاثة، بحثا عن فرص لعب جديدة حال انتهاء عقودهم الحالية.وأكد مسؤول مؤسسة الشهم لتسويق اللاعبين شادي درابسة، أن اللاعبين الثلاثة الذين وقعوا رسميا، يتمتعون بمستويات فنية جيدة، كاشفا النقاب عن توقيع قريب لعدد من نجوم الكرة الأردنية الشباب، الذين ينتظرهم مستقبل كروي متميز، بحثا عن فرص احتراف أفضل.اللاعب عبيدة النمارنة يوقع لمؤسسة الشهم لتسويق اللاعبين - (من المصدر)• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تساءل فيما إذا كان هناك ترحيل لمباريات الدوري المقبلة أم أنها ستقام في مواعيدها المحددة سابقا.. سؤال واستفسار هذا النادي جاء بعد أن وصلته معلومات غير مؤكدة، تفيد بوجود نية عند المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بطلب تأجيل الدوري لتفريغ المنتخب للاستعداد لنهائيات كأس آسيا المقبلة التي تقام في قطر خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.. اتحاد الكرة لم يصدر قرارا حتى الآن بشأن تعديل على جدول مباريات الدوري.• فوز الفيصلي على السد القطري بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، رفع من أسهم المدير الفني للفيصلي أحمد هايل، خاصة على الصعيدين العربي والآسيوي.. هايل اختصر بتدريب الفيصلي الكثير من الخطوات في الطريق إلى سمعة تدريبية عطرة عربية وآسيوية، بفضل الأداء والنتيجة أمام السد.. محللو القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال آسيا، اشادوا كثيرا باداء أحمد هايل وفكره الفني في مباراة السد، وهو أمر مهم ينعكس إيجابا على سمعة المدرب الأردني بشكل عام.• حارس مرمى فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، اللبناني مهدي خليل، بدأ عودته التدريجية للتدريبات، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام منتخب الإمارات.• على خطى حكام كرة القدم، بدأ حكام كرة اليد في الأردن المشاركة في إدارة مباريات في البطولات الخارجية، حيث يشارك حكام أردنيون في إدارة مباريات الدوري الكوري الجنوبي للمرة الثانية.. حكما كرة اليد الأردنيان أكرم الزيات وياسر عواد، بدآ فعليا إدارة مباريات في الدوري الكوري، بناء على تنسيب من الاتحاد الآسيوي للعبة.