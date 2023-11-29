عموتة في إجازة بعد أسبوع عصيب.. حافلة ناد بالمحترفين تعمل "سرفيس"

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عموتة خارج الأردن بعد أسبوع عصيب

يتواجد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، خارج الأردن، في إجازة تأتي بعد أسبوع عصيب واجهه المدرب المغربي، بعد التعادل أمام طاجكستان 1-1، والخسارة أمام المنتخب السعودي 0-2، في مستهل مشوار النشامى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلقى عموتة وابلا من الانتقادات، بسبب تشكيلته الأخيرة للمنتخب، ومن ثم حصد نقطة واحدة فقط أمام طاجكستان والسعودية، إلى جانب الأداء الضعيف للاعبين، الأمر الذي جعله تحت مرمى النقد والهجوم.

وعقب انتهاء مباراة المنتخب أمام السعودية، فضل عموتة المغادرة إلى خارج المملكة، بالاتفاق مع اتحاد كرة القدم، بانتظار عودته ربما بعد عشرة أيام من الآن، تمهيدا لاستدعاء المنتخب مجددا، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا.

وكان الشارع الرياضي أجمع على ضعف المستوى الفني للمنتخب، ولكنه انقسم حول من يتحمل المسؤولية، حيث ذهب البعض لتحميلها إلى الجهاز الفني الذي حصل على كل المتطلبات، وذهب البعض الآخر لتحميل اتحاد الكرة مسؤولية كل ما يجري للمنتخب من تراجع في الأداء والنتائج، كونه المسؤول عن تعيين المدرب، والمسؤول أيضا عن غياب الاستقرار الفني في المنتخب، فيما لام البعض من الجمهور اللاعبين، محملا إياهم مسؤولية التراجع.

إبعاد محترفين بين المرحلتين يصطدم بالمطالب المالية

كشفت معلومات، أن أندية في دوري المحترفين، بدأت تستعد لإبعاد المحترفين الأجانب، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تواضع مستوياتهم الفنية.

عدد من الأندية اصطدمت باشتراط المحترفين الحصول على كامل مستحقاتهم المالية، للموافقة على الرحيل، الأمر الذي يعقد المشكلة، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الأندية، والتي لا تمكنها من توفير متطلبات الأجانب.

حافلة ناد بالمحترفين تعمل "سرفيس"

كشف مدرب محلي، أن حافلة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، باتت تعمل في الفترة الأخيرة "سرفيس" لنقل طلاب المدارس، للحصول على عائد مادي يسهم في تقليص معاناة النادي الذي يئن تحت وطأة الفقر المدقع.

المدرب، وفي تصريح لـ"الغد"، أشار إلى أنه يتفاجأ يوميا بأن باص النادي يمر من أمام سكنه، محملا بالطلاب، معتبرا أن ما شاهده ربما يعد أمرا عاديا الآن، في ظل مشاكل الأندية المالية الصعبة، التي تهدد انهيار فريق الكرة في بعض الأندية.

توقعات بمعسكرات ومباريات مكثفة للمنتخب الأولمبي

تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، بأن النية تتجه لتنظيم برنامج تدريبي مكثف للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.

ووفق المعلومات، فإن الاتحاد عاقد العزم على ترتيب معسكرات تدريبية محلية وخارجية، ومباريات دولية ودية، خلال الفترة المقبلة التي تسبق المشاركة المهمة والمؤهلة للأولمبياد؛ حيث يملك المنتخب الأولمبي فترة طويلة ضمن أيام الاتحاد الدولي "فيفا"، بما في ذلك فترة التوقف خلال مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس آسيا في قطر، ما يتيح مساحة كبيرة للأولمبي لخوض معسكرات ومباريات في حال تمكن الاتحاد من ترتيب البرنامج بشكل جيد.

وأكدت المعلومات، أن اتحاد الكرة عاقد العزم على دعم المنتخب الأولمبي، أملا في تحقيق إنجاز غير مسبوق.

طلبة يشتكي الوحدات

قدم مدرب اللياقة البدنية أحمد طلبة، شكوى رسمية في اتحاد كرة القدم ضد نادي الوحدات، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، إلى جانب ضرورة الحصول على راتب شهر إضافي، نتيجة فسخ العقد من جانب واحد.

وأكد طلبة، في تصريح لـ"الغد"، أن طريقة إبعاده عن النادي، لم تكن لائقة؛ حيث تم الاتفاق معه على استكمال المشوار برفقة المدرب العماني رشيد جابر، قبل أن يتفاجأ بعد عشرة أيام باتصال من إداري الفريق، يبلغه رغبة النادي في عدم استمراره معهم، والتعاقد مع مدرب تونسي بدلا منه.

وأكد طلبة عشقه لنادي الوحدات، ولكن طريقة إبعاده كانت مستفزة ودفعته لتقديم شكوى.

فترة التوقفات تزيد من معاناة الأندية.. ومطالبة بدعم استثنائي

كشف أكثر من مسؤول في أندية المحترفين لكرة القدم، أن فترات التوقف المختلفة والطويلة، تزيد من معاناة صناديق الأندية التي لا تقوى على الإيفاء بمتطلبات لاعبيها في الوضع الطبيعي، في ظل أزماتها المالية الخانقة.

وبين متحدثون لـ"الغد"، أن الأندية على موعد مع مشاكل ومعاناة جديدة في المرحلة المقبلة، في ظل فترة التوقف المنتظرة، التي ستشكل بيئة خصبة للمشاكل والاحتجابات والغيابات، بسبب عدم القدرة على تأمين مستحقاتها، مشيرين إلى أن زيادة فترة استمرارية الدوري، ستعمق المعاناة.

أحد رؤساء الأندية، أكد أن هناك شكوكا في عدم المقدرة على استكمال الدوري بشكل طبيعي، في ظل الأزمات المالية المتصاعدة، معتبرا أن الموسم الكروي الحالي يعد استثنائيا، ويحتاج لدعم استثنائي من اتحاد الكرة، لمساعدة الأندية على تجاوز هذا المأزق.

اختتام بطولة شهداء غزة

ظفر فريق أمانة عمان، بلقب بطولة شهداء غزة لقدامى اللاعبين، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق قدامى الهاشمي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الهاشمي.

وسجل أهداف الأمانة أسامة أبو طعيمة ومالك البرغوثي وأحمد أبو عالية، فيما سجل للهاشمي محمد أبو النادي وإياد ناصر.

وأقيمت البطولة بمشاركة 4 فرق، بتنظيم من دائرة المرافق والبرامج الرياضية في الأمانة، بالتعاون مع النادي الهاشمي.

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كواليس النجوم

• نجم كروي معروف، لجأ إلى مدربه السابق للشكوى والتذمر من لجوء مدربه الحالي إلى وضعه على مقاعد البدلاء لمدة طويلة، رغم أنه كان أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الماضية.. المدرب السابق تعامل بحكمة مع هذه الشكوى، وطالب اللاعب بالجد والاجتهاد لإثبات أحقيته باللعب في التشكيلة الأساسية.. المدرب السابق لم ينتقد المدرب الحالي، وأبلغ لاعبه أن مدربه على درجة عالية من العلم التدريبي، وربما كان له وجهة نظر يجب أن تحترم في موضوع انتقاء التشكيلة.

• النادي الفيصلي، حرص على توجيه التهنئة إلى ناديي الجزيرة والصريح، بمناسبة عودتهما إلى مصاف أندية المحترفين لكرة القدم، متمنيا لهما مزيدا من التوفيق والنجاح.

• لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، استثمروا تواجدهم في السعودية، للقيام برحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.. فريق الوحدات تواجد في الطائف للقاء فريق اتحاد أهلي حلب السوري في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

• عدد كبير من لاعبي فريق الجزيرة لكرة القدم، ستنتهي عقودهم بانتهاء منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ما يعني حاجة النادي لميزانية كبيرة في الموسم المقبل، لتجديد عقود لاعبين واستقطاب آخرين، وتعزيز الفريق بمحترفين أجانب.



