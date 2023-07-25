عموتة يحضر زفاف شلبية ويعاني من شاغر "المحلي".. خانكان يلتحق بالمغير.. 700 مقعد ضحية "السوبر"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.عموتة يحضر حفل زفاف شلبيةحضر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، حفل زفاف حارس مرمى المنتخب الوطني والرمثا مالك شلبية، الذي أقيم السبت الماضي في إحدى المزارع على طريق المطار.وأقام شلبية سهرة الشباب في مدينة الرمثا الأسبوع الماضي، قبل أن ينظم الحفل الرسمي في مزرعة معروفة في عمان، بحضور عموتة وجهازه الفني المعاون، إلى جانب عدد من المدربين المحليين واللاعبين.وغادر شلبية، أول من أمس، في رحلة شهر العسل إلى تركيا.نادي درجة ثالثة يفشل في استقطاب مدرب منتخب للعبفشلت محاولات أحد أندية الدرجة الثالثة، في إقناع اتحاد كرة القدم، بالسماح لمدرب في المنتخبات الوطنية، باللعب في صفوف الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الثالثة.النادي فاتح المدرب ليكون لاعبا في صفوفه، وهو ما وافق عليه المدرب، قبل أن تصطدم المحاولات برفض اتحاد الكرة، وتحديدا المدير الفني للمنتخبات الوطنية الهولندي أليكس جيتزي.وكان نادي الدرجة الثالثة، قدم مبلغا جيدا، لإقناع المدرب باللعب في دوري الثالثة.السوري خانكان يلتحق بمغير السرحانالتحق المحترف السوري سامر خانكان، أمس، بتدريبات فريق مغير السرحان، استعدادا لمشاركته منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.ووصل المحترف إلى عمان أمس؛ حيث وقع على كشوفات الفريق، قبل أن يشارك في التدريب الأول.700 مقعد خسائر ستاد عمان في "السوبر"علمت "الغد"، أن 700 مقعد تم تكسيرها خلال مباراة ذهاب كأس السوبر التي جرت يوم الجمعة الماضي، وجمعت فريقي الفيصلي والوحدات.وجاء تكسير المقاعد في مدرجات جماهير الفيصلي والوحدات، الأمر الذي دفع إدارة مدينة الحسين للشباب، لمخاطبة اتحاد الكرة، وإبلاغه بعدد المقاعد المتضررة عند كل جمهور في الملعب.ولن يكون بإمكان المدينة الرياضية، إعادة استصلاح المقاعد قبل مباراة الإياب التي تجري يوم الجمعة المقبل.مدربان أردنيان قريبان من فريق سعوديبات مدربان أردنيان قريبين من العمل في أحد أندية الدرجة الأولى في السعودية.ووفق المعلومات، فقد اتفق النادي السعودي مع المدربين الأردنيين بشكل مبدئي، بحيث يعمل أحد المدربين مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية، فيما يعمل الآخر مدربا مساعدا للأول.وينتظر المدربان الحصول على التأشيرة، تمهيدا للإعلان رسميا عن المهمة الجديدة.عموتة يعاني من "السير الذاتية" للمدربين المحليينكشف مقرب من المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، أن الأخير بدأ يعاني من كثرة السير الذاتية التي يرسلها مدربون محليون بشكل مباشر أو غير مباشر، للعمل في الجهاز الفني للمدرب المغربي الذي بدأ مهمته مديرا فنيا لمنتخب النشامى.وكشف عموتة عن تلقيه العديد من الاتصالات والرسائل، لتعيين (س) أو (ص) من المدربين المحليين، في ظل الإعلان السابق عن التوجه لتعيين مدرب محلي في الجهاز الفني المغربي.وينتظر أن يحسم اتحاد الكرة قريبا، عن هوية الجهاز الفني كاملا، بما في ذلك المدرب المحلي، لتخليص عموتة من الواسطات والرسائل.السرحان يتعاقد مع مدربين ولاعبينتعاقد نادي السرحان مع عدد من المدربين واللاعبين، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.وأعلن النادي عن التعاقد مع فرح الشبول مدربا عاما، ومحمد الروسان مدربا لحراس المرمى، إلى جانب استمرار المدير الفني أنور السرحان.كما تم التعاقد مع اللاعبين أوس أبو هضيب وبهاء الكسواني وسليمان الخطيب وحارس المرمى محمد الشامي وزيد أبو وائل.سعد مدربا لكرة الهاشميةقررت إدارة نادي الهاشمية، التعاقد مع المدرب خالد سعد، للإشراف على تدريب فريقها لكرة القدم، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.وجاء التعاقد مع سعد، بعد تقديم الأخير استقالته من العمل مدربا عاما لفريق السلط.وتأمل إدارة الهاشمية، بأن تستفيد من خبرة سعد، لمساعدة الفريق على الصعود لمصاف أندية المحترفين.كواليس النجوم• اللاعب مجدي العطار، يأمل بتكرار تجربة الاحتراف في الدوري البحريني خلال الفترة المقبلة.. اللاعب لم ينضم لأي فريق محلي حتى الآن، بانتظار البحث عن فرصة احتراف خارجية.• حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، يواصل مشاركته فريقه الجبلين السعودي معسكره التدريبي ومبارياته الودية في جمهورية مصر العربية.• لاعب فريق الرمثا لكرة القدم هادي الحوراني، يلتحق بفريقه الجديد الرباط المغربي.• فريق الحسين إربد لكرة القدم يلتقي غدا، مع فريق قاسم باشا التركي في مباراة ودية تقام على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في تركيا.. الحسين يلتقي يوم 30 الحالي أيضا مع فريق الشيحانية القطري في تركيا أيضا.• اللاعب أحمد العرسان، التحق بفريقه كاظمة الكويتي، بعد أن جدد عقده للعام الثاني على التوالي.. العرسان حصل على إجازة من عمله، قبل أن يلتحق بكاظمة.• المؤتمر الصحفي لمباراة إياب كأس السوبر التي تجمع فريقي الفيصلي والوحدات، يعقد الساعة 12 من ظهر بعد غد.. المباراة تجري يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان.• أمانة عمان الكبرى، طرحت عطاء إعادة تأهيل ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة منذ أسبوعين تقريبا.. تأهيل الملعب يحتاج لفترة طويلة قد تتجاوز الموسم الكروي الحالي.