عموتة يستجيب لطلب الفيصلي والوحدات.. حملة لدعم "النشامى".. الاعتراف بتعرض سحاب لظلم تحكيمي

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.استجاب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، لطلب ناديي الفيصلي والوحدات، بشأن ضرورة تأخير إعلان تشكيلة المنتخب، لحين انتهاء الفريقين من مباراتيهما الآسيويتين.ولعب الفيصلي أمس أمام فريق السد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوحدات اليوم أمام فريق الكهرباء العراقي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.وجاء طلب فريقي الفيصلي والوحدات، خوفا من التأثير سلبا على معنويات اللاعبين الذين لن يتم دعوتهم للمنتخب، حيث يرى الناديان أن تأخير إعلان أسماء اللاعبين المستدعيين، يشكل حالة إيجابية.وكان من المفترض أن يتم إعلان التشكيلة، بعد نهاية مباراة الحسين إربد والأهلي بالدوري، والتي جرت السبت الماضي، قبل أن يتم تأجيلها للأسباب المذكورة. وينتظر أن يعلن عموتة اليوم تشكيلة المنتخب، بعد أن يكون الفيصلي والوحدات قد خاضا المباراتين الآسيويتين.تفيد المعلومات أن المنتخب الوطني لكرة القدم، يستعد لمواجهة نظيره الطاجيكي يوم 16 الشهر الحالي في طاجكستان، على ملعب مزروع بالعشب الصناعي، الأمر الذي سيأخذه الجهاز الفني للمنتخب بالحسبان خلال فترة التجمع المقبلة.ولم يتم التأكد فيما إذا كان عموتة سيتدرب في عمان على ملعب من العشب الصناعي، أم الاستمرار في التدريبات على ملاعب العشب الطبيعي، لحين التوجه إلى طاجكستان.يشار إلى أن المنتخب الوطني يغادر يوم الإثنين المقبل، متوجها إلى طاجكستان، لبدء مشواره في تصفيات المونديال.ينتظر أن يطلق اتحاد الكرة قريبا، حملة لدعم المنتخب الوطني في مشواره في التصفيات المونديالية، أملا في تحقيق حلم الوصول لكأس العالم 2026.وكان يفترض أن يتم إطلاق هذه الحملة قبل فترة، قبل أن يتم تأخيرها لحين اقتراب موعد التصفيات التي تبدأ يوم 16 الحالي، حيث يلتقي المنتخب مع نظيره الطاجيكي.وتهدف الحملة لتوفير دعم مادي ومعنوي لنجوم المنتخب، خلال رحلة التصفيات، أملا في تحقيق حلم التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخ منتخب النشامى.تواجد جمهور فريق الحسين إربد في مدرجات ستاد الحسن في إربد، خلال مباراته أمام فريق الأهلي بدوري المحترفين السبت الماضي، لنصرة الأهل في غزة.وربما يعتبر جمهور الحسين الأكثر تواجدا في المدرجات خلال الجولة السابعة من الدوري، ليس بهدف تشجيع فريقه بقدر ما هو التعبير عن التضامن مع غزة.ورغم غياب المزاج العام لحضور المباريات، تعاطفا مع ما يجري للأهل في غزة من عدوان صهيوني غاشم، إلا أن جمهور الحسين تداعى للتواجد في المدرجات، للهتاف لغزة، والتعبير عن التضامن، وهو ما أكدته الهتافات التي ذهب أغلبيتها لصالح غزة.اعترفت دائرة الحكام، بتعرض فريق سحاب للظلم التحكيمي، بعد أن قام الحكم أحمد يعقوب، باحتساب هدف غير صحيح لفريق مغير السرحان، في مرمى فريق سحاب، في المباراة التي جمعت الفريقين أخيرا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وانتهت بالتعادل 1-1.وفي التفاصيل، فإن المباراة شهدت تقدم فريق سحاب، قبل أن ينجح مغير السرحان في إدراك التعادل، ولكن بخطأ من اللاعب معتز عبيدات، الذي قام بتهيئة الكرة بيده، ومن ثم تسجيل هدف التعادل، من دون أن يحتسبها الحكم لمسة اليد، حيث قام باحتساب الهدف رغم اعتراض سحاب.دائرة الحكام، وخلال مراجعتها للحالة، أكدت وجود خطأ على الحكم الذي كان يفترض أن يحتسب لمسة يد على اللاعب.اختار نادي مونبيلييه الفرنسي، المحترف الأردني في صفوف فريقه لكرة القدم موسى التعمري، أفضل لاعب في المباراة التي جرت أخيرا أمام فريق باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي. ورغم انتهاء المباراة بخسارة مونبيلييه بثلاثية، إلا أن النادي أشار على موقعه الرسمي، أن التعمري كان اللاعب الأبرز في صفوف فريقه في هذه المباراة، رغم استبداله في الدقيقة 80 من اللقاء.أكد نادي شباب بلاطة، تمسكه بالمدرب الأردني إسلام جلال، رغم تواجده حاليا في عمان بسبب ظروف العدوان الصهيوني على غزة.وأشرف جلال خلال الأشهر القليلة الماضية على تدريب فريق شباب بلاطة، قبل أن يعود إلى عمان بسبب ظروف العدوان، لتأتي مفاجأة إدارة النادي برئاسة جمال الطيراوي، وخلال اجتماعها أول من أمس، بإعلان التمسك بالمدرب جلال حتى لو طال غيابه بسبب الظروف.التحق لاعبون في الأندية والمنتخبات الفلسطينية لكرة القدم، بتدريبات أندية أردنية، خاصة في أندية المحترفين، في ظل توقف التدريبات في فلسطين، بسبب العدوان الصهيوني على غزة.وتأتي هذه الخطوة، سعيا من نجوم الكرة الفلسطينية، للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركات فلسطينية على مختلف الصعد. ويتواجد حاليا في تدريبات فريق نادي شباب الأردن، لاعب فريق شباب بلاطة والمنتخب الأولمبي الفلسطيني عميد صوافطة، واللاعب محمد ديرية.وتحرص الرياضة الأردنية سواء في المنتخبات والأندية أو المدن الرياضية، على احتضان الرياضيين الفلسطينيين، دعما لهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل الاحتلال الغاشم.يشار إلى أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، يواصل معسكره في عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.بدأ المحاضر الأمني والإداري أحمد قطيشات، فعاليات محاضراته في العاصمة الكويتية الكويت، حيث يحاضر في دورة الإداريين من الأندية الكويتية.وتتلخص المحاضرات في كيفية الإدارة الرياضية، وما تتطلبه من مهارة وخبرة وحنكة. وجاءت هذه الدعوة لقطيشات لإلقاء المحاضرات والإشراف على الدورة التي تستمر لمدة أسبوع، في ظل الخبرة التي يتمتع بها في هذا المجال، وهو الأمر الذي دفعه لعقد أكثر من ورشة ودورة في أكثر من دولة عربية.أجرت لاعبة فريق الحسين إربد النسوي لكرة القدم، سارة الهيلات أول من أمس عملية جراحية، بعد إصابتها في الكاحل خلال مباراة فريقها بدوري الدرجة الأولى للسيدات أمام فريق عجلون الجمعة الماضية.ويتصدر فريق الحسين جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، مع احتمالية كبيرة بعودته لدوري المحترفات، علما بأن الفريق استقطب عددا من اللاعبات اللواتي قررن الاعتزال في وقت سابق ومنهن لونا المصري وعبير النهار.كواليس النجوم• المحترفون الأردنيون في فريق شباب بلاطة الفلسطيني يزن ثلجي وخضر الحاج ومحمد علي ومحمد هشام، عادوا إلى عمان، في ظل توقف منافسات الدوري الفلسطيني بسبب العدوان الصهيوني على غزة.• المديران الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي لكرة القدم المغربي الحسين عموتة وعبدالله أبو زمع، ينتظر أن يتشاورا من أجل تنسيق قائمة اللاعبين المشتركين بين المنتخبين، قبل التوجه للمهمتين الرسميتين قريبا.. المنتخب الأول يتوجه الاثنين إلى طاجكستان للقاء منتخبها بتصفيات كأس العالم، فيما يتوجه المنتخب الأولمبي إلى السعودية، لخوض منافسات البطولة الدولية الودية... المدربان سيحددان وجهة اللاعبين المشتركين بين المنتخبين، حيث سيتم منح المنتخب الأول الأولوية في اختيار لاعبيه في ظل أهمية المباراة.• خبير التحكيم ومراقب الحكام عوني حسونة، استثمر تواجده في مهمة رسمية في السعودية، ليقوم بأداء مناسك العمرة.. مدير دائرة الحكام السابق ناصر درويش، أيضا قام بأداء مناسك العمرة.• إدارة نادي السلط، نجحت في تأمين جزء من مستحقات اللاعبين الذين تسلموا المبالغ المتوفرة، على أن يتم منحهم مبلغا آخر حال توفره، فريق السلط يلتقي وديا فريق شباب الأردن يوم الخميس المقبل.