عموتة يستدعي محترفي المنتخب في الخارج.. خلاف يبعد أبو زريق عن السلط

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اضافة اعلان



عموتة يستدعي المحترفين في الخارج

خاطب اتحاد كرة القدم، الأندية الخارجية التي يحترف فيها اللاعبون الأردنيون، من أجل استدعائهم للالتحاق بالمنتخب، استعدادا للقاء منتخبي النرويج وأذربيجان وديا يومي 7 و12 الشهر المقبل.



وجاء اختيار اللاعبين المحترفين في الخارج، بناء على تنسيب من المدير الفني حسين عموتة، الذي خاطب الأندية الخارجية مبكرا، بناء على التعليمات التي تشترط ضرورة إبلاغ النادي قبل حوالي أسبوعين من تجمع المنتخب.



أما فيما يتعلق باللاعبين المحليين، فيتوقع أن يعلن عموتة عن أسمائهم بعد مباراة الوحدات والفيصلي التي تجري يوم غد الجمعة.



خلافات تبعد أبو زريق عن السلط

ابتعد مدافع فريق السلط لكرة القدم محمد أبو زريق، عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية، بسبب خلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق ومبارياته بالدوري.



أبو زريق عبر عن احتجاجه بالاحتجاب عن 3 تدريبات للفريق، وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني للفريق عماد خانكان، الذي جاءت ردة فعله قاسية، عندما حضر أبو زريق في اليوم الرابع للمشاركة في التمرين، فما كان من خانكان إلا وأن طلب منه عدم النزول إلى التدريب، ما دفع اللاعب للمغادرة، وعندم حضور التدريب التالي الذي كان أول من أمس.



ويعاني المدرب الخبير خانكان من غياب احترافية اللاعبين، الأمر الذي يتسبب في الكثير من الصدامات، والتي تزداد أيضا بسبب غياب الدعم المادي.



يشار إلى أن خانكان يعمل باحترافية، حتى لو كلفه ذلك إبعاد أي لاعب مميز.



مكتسبات من البطولة الأردنية السعودية

كشفت مصادر مطلعة، أن اتحاد كرة القدم، حقق مكاسب متعددة فنية ومادية من استضافة البطولة النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم للسيدات، التي انطلقت أمس، بمشاركة 4 أندية أردنية و4 أندية سعودية.



وجاءت هذه المكاسب المادية، لتتوازى مع المكاسب الفنية التي ستحصدها جميع الفرق المشاركة، نتيجة الاحتكاك والمباريات.



المكاسب المادية انعكست ايضا على الأندية الأردنية المشاركة، حيث حصل كل ناد مشارك في البطولة على 10 آلاف دينار، وهو مبلغ جيد على صعيد الكرة النسوية، فيما حصل اتحاد الكرة على مبلغ مالي أيضا، مقابل تنظيم هذه البطولة وإخراجها بشكل أنيق يليق بالفرق المشاركة.



أندية "الأولى" تبحث آلية دخول الجماهير

تبحث أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، آلية دخول الجماهير خلال منافسات الدوري الذي ينطلق الشهر المقبل.



بعض الأندية اقترحت دخول الجماهير مجانا إلى المباريات، فيما طالبت أندية أخرى باستحداث تذاكر للمباريات، بحيث يبلغ سعر التذكرة دينارين.



وتواصل الأندية نقاشها في هذا الموضوع بانتظار الخررج بقرار نهائي.



تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الوحدات والفيصلي.. وعرفة حكما

أعلن اتحاد الكرة عن تخصيص 15800 تذكرة لجمهور مباراة فريقي الوحدات والفيصلي التي تجري يوم غد الجمعة، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.





وجاء توزيع التذاكر على النحو التالي وفق ما أعلنه اتحاد الكرة:



4400 تذكرة درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.4400 تذكرة درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.6400 تذكرة درجة ثانية كاملة لجمهور نادي الوحدات.300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



كا أعلن اتحاد الكرة عن تعيين محمد عرفة حكما للمباراة إلى جانب الحكام المساعدين محمد البكار، عمرو عجاج، ومحمود ظاهر حكم مساعد احتياط، ومحمد مفيد رابعا.



كواليس النجوم



• نادي الوحدة الإماراتي أرسل عرضا رسميا لضم لاعب الفيصلي أمين الشناينة، مقابل حصول الفيصلي على 350 ألف دولار، على أن يتم الاتفاق مع اللاعب على قيمة حصته.. الفيصلي رفض المبلغ واشترط الحصول على 400 ألف دولار، بانتظار فيما إذا كان الوحدة سيستجيب لطلب الفيصلي لإتمام الصفقة.



• مدرب لياقة بدنية معروف، وجه سؤالا لاتحاد الكرة عن الجدوى الفنية من تعيين مدربي لياقة في المنتخب الوطني لكرة القدم، معتبرا أن هذا التعيين لا يخدم المنتخب بدنيا، وأنما يؤدي فقط لإرهاق صندوق الاتحاد ماديا.



• "حافلة الفرح" التي أعلن نادي الحسين إربد عن التحاقها بفريق كرة القدم، شكلت حالة من السعادة والفرح عند الجماهير الذين أبدوا تفاؤلهم بأن تكون هذه الحافلة الجديدة هي فعلا حافلة الفرح لفريق الحسين، وهي التي ستقل اللاعبين بعد إحراز لقب دوري المحترفين.. الحافلة الأنيقة والجميلة كانت مثار حديث جماهير الفريق.



• حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، عاد للتألق مجددا مع فريقه الجبلين السعودي، عندما قاده لتحقيق الفوز على فريق القيصومة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.. جمهور الجبلين تغنى كثيرا بتصديات أبوليلى في المباراتين الأخيرتين.

للمزيد من أخبار النجوم انقر هنا