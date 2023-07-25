عموتة يطلب الاستعانة بالشرايري والظروف تمنعه.. الفيصلي والوحدات على موعد مع الفرق النسوية

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.عموتة يطلب الاستعانة بالشرايري والظروف تمنعهكشف مصدر مطلع، أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، عرض الاستعانة بالمسؤول الطبي عن المنتخب القطري لكرة القدم والمنتخبات القطرية في مختلف الألعاب الدكتور الأردني أحمد الشرايري، للعمل معه كمسؤول طبي عن منتخب النشامى.ووفق المعلومات، فقد أجرى عموتة، خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من اتصال مع الشرايري المتواجد حاليا في إسبانيا، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، ومنحه كامل الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز الطبي للمنتخب.وجاء عرض عموتة، في ظل معرفته الكبيرة بتفاني وإبداع الشرايري في التفاصيل الطبية، وخبرته الطويلة في هذا المجال، حيث سبق للشرايري وأن أشرف على عموتة كلاعب عندما كان لعب في قطر، كما التقى معه في أكثر من مناسبة للمنتخب المغربي. وفي التفاصيل، فإن المدرب المغربي كان مصرا على الاستعانة بخبرة الشرايري، وحاول جاهدا إقناعه بذلك، ليأتي رد الشرايري بأنه يتشرف في العمل بخدمة المنتخب الوطني، ولكنه لا يستطيع في الوقت الحالي الرحيل عن المنتخب القطري، خاصة وأن القطريين أحاطوه بالحب والتقدير والاحترام، ووفروا له كل ما يريد، ما يجعل من الصعب التخلي عنهم في هذه الفترة.مصدر مطلع، أكد أن الشرايري اعتذر عن عدم تلبية رغبة عموتة، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة التي يترقبها الشارع الرياضي الأردني بتفاؤل وأمل، لتحقيق حلم الوصول للمونديال.إلى ذلك، كشف مصدر سبق له العمل مع عموتة، أن الأخير يتمتع بصفات قل ما تجدها في مدرب، حيث يجمع بين الشراسة في العمل، والأدب في التعامل، كما يعرف عنه استقامته وتعامله مع الجميع بالمقياس نفسه، ناهيك عن الكاريزما والشخصية التي يتمتع بها، والتي تجعل منه مدربا ناجحا.هل نشاهد فرقا نسوية في الفيصلي والوحدات؟تفيد المعلومات بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعتزم الطلب من الأندية المشاركة في بطولاته المختلفة للرجال، ضرورة استحداث فرق نسوية، بحيث لا يسمح لفرق الرجال مستقبلا المشاركة في البطولات الآسيوية، إلا بعد أن تكون هناك فرق نسوية في تلك الأندية.هذا التوجه المتوقع للاتحاد الآسيوي، يطرح سؤالا في الشارع الرياضي المحلي، فيما إذا كانت الأندية الأردنية المشاركة في البطولات الآسيوية، قادرة مستقبلا على استحداث فرق نسوية، خاصة فريفي الفيصلي والوحدات اللذين يعدان الأكثر تمثيلا للأردن في المسابقات الآسيوية لكرة القدم. وفي حال تم تأكيد هذا الشرط، فإن التوقعات ترجح أن تتسابق لاعبات أندية المحترفات حاليا، على الانضمام لصفوف فريقي الفيصلي والوحدات، بحثا عن الشعبية والظهور الإعلامي بشكل أفضل وأقوى في ظل شعبية الناديين مقارنة بأندية المحترفات لكرة القدم.الحكام يتدربون في عجلونبدأ حكام كرة القدم، معسكرهم التدريبي في مدينة عجلون، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من الشهر المقبل.وبدأ الحكام معسكرهم أمس والذي يستمر حتى يوم غد، بمشاركة حوالي 37 حكما.وتخلل فعاليات أمس؛ مراجعة شاملة لحالات الدرع التحكيمية، بانتظار أن يشهد اليوم مراجعة لمباراة ذهاب كأس السوبر التي جمعت الفيصلي والوحدات، والتي ستتحدث عن خطأ الحكم في مسك يد لاعب الفيصلي أمين الشناينة، وخطأ عدم إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب الوحدات محمود شوكت، إلى جانب غياب الدقة في إشهار البطاقات في بعض الحالات.حارس مرمى شباب الأردن يشتكي ناديهقدم حارس مرمى فريق شباب الأردن لكرة القدم أحمد الجعيدي، شكوى ضد ناديه، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة منذ سنوات.وخاطب الجعيدي لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، لتقديم شكوى رسمية ضد النادي، الذي يعاني من ضائقة مالية ربما تدفع لاعبين آخرين لتقديم شكاوى جديدة ضد النادي.دعابس: لاعبو أندية المحترفين والأولى يعانون في الرواتبأكد لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم وسام دعابس، أن اللاعبين في أندية المحترفين والدرجة الأولى، يعانون المشاكل نفسها، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية.وأشار دعابس الذي سبق وأن لعب في أندية بدوري المحترفين، قبل أن ينخرط في فريق الجزيرة الذي يستعد للعب في دوري الدرجة الأولى، أن اللاعب سواء في المحترفين أو الأولى، لا يمكنه الحصول على مستحقاته إلا بعد عناء ومشقة أو بعد شكاوى يتقدم بها ضد النادي.ولفت اللاعب، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، ربما تكون مميزة في الانتظام بشكل نسبي في دفع الرواتب الشهرية بانتظام، فيما بقية الأندية تعاني وتؤجل دائما عملية الصرف، بسبب مشاكلها وأزماتها المالية.وعن فريق الجزيرة، قال "نعمل لتحقيق هدف واحد، وهو العودة لمصاف أندية المحترفين، ونحن قادرون على ذلك رغم المصاعب والتحديات التي تواجهنا"، معربا عن ثقته بقدرة فريقه على العودة لمكانه الطبيعي في المحترفين بأسرع وقت.اتحاد الكرة يستعد لإنهاء خدمات دغشتفيد المعلومات بأن اتحاد الكرة، يستعد لإنهاء خدمات المحاضر الآسيوي صالح دغش، الذي سبق وأن عمل خلال السنوات الماضية في قسم التطوير. ولم يعلن الاتحاد رسميا عن اتخاذ هذه الخطوة، رغم أن التكهنات ترجح أن يبادر إلى ذلك، بسبب مسألة الدوام الجزئي أو التفرغ. ويعد صالح من المحاضرين المتميزين والمحبوبين، لدماثة خلقه وعمله الواسع في مجال عمله.الدكتور أحمد الشرايري خلال مهمته مع منتخب قطر في مباراة أمام البرتغال - (ارشيفية)كواليس النجوم• أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، يسعى جاهدا للتعاقد مع اللاعبين سعيد مرجان وهذال السرحان، لتعزيز صفوف فريقه خلال منافسات دوري الأولى، بحثا عن الصعود لمصاف أندية المحترفين.• نادي الطرة أعلن، أول من أمس، عن مجموعة من التعاقدات، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق قريبا.• جمهور نادي الحسين إربد، يترقب نتائج معسكر فريق الكرة في تركيا، سعيا للاطمئنان على التحضيرات، استعدادا للفوز بلقب دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.. الجمهور متحمس لرؤية فريقه بالدوري.. الجمهور أيضا متحمس لمشاهدة نقلة نوعية في النادي كما وعد رئيس النادي، خاصة فيما يتعلق بملعب خاص لفريق الكرة، وحافلة متميزة.المحاضر صالح دغش (وسط) خلال دورة تدريبية سابقة - (أرشيفية)