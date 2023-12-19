عموتة يلتقي أبو زمع للتنسيق بشأن اللاعبين.. هدف بني هاني ينافس آسيويا

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عموتة يلتقي أبو زمع في جلسة تشاورية

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول المغربي الحسين عموتة، التقى، أمس، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 عبدالله أبو زمع، في جلسة تشاورية، قبيل إعلان تشكيلتي المنتخبين للمرحلة المقبلة.

ووفق المصدر، فإن عموتة هدف من الجلسة، إلى اختيار أسماء اللاعبين المشتركين بين المنتخبين، بحيث يتم تحديد هوية اللاعبين المتواجدين في المنتخب الأولمبي، والذين سيتم استدعاؤهم للمنتخب الأول خلال مرحلة كأس آسيا. ويطالب الجميع دوما، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المنتخبين الأول والأولمبي، لما يخدم مصلحة الكرة الأردنية في المرحلة المقبلة.

بني هاني ينافس على لقب أجمل هدف بدوري أبطال آسيا

دخل نجم فريق النادي الفيصلي لكرة القدم رزق بني هاني، في منافسة قوية على لقب أجمل هدف في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وطرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أجمل أهداف الجولة، للتصويت عليها من قبل الجمهور، لاختيار الهدف الأجمل، بحيث ينتهي التصويت عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

واختار الاتحاد الآسيوي، هدف بني هاني في مرمى الشارقة في الجولة السادسة من البطولة، ليدخل في منافسة مع أهداف أخرى، بانتظار الحسم يوم الجمعة، علما أن انطلاقة بني هاني في التصويت جاءت مثالية بعدما تصدر التصويت في مراحله الأولى.

فضل هيكل ضمن خيارات الفيصلي

بات لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم فضل هيكل، أحد أبرز خيارات فريق الفيصلي في المرحلة المقبلة من الدوري.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، تلقيه استمزاجا للرأي بشأن إمكانية اللعب في الفيصلي، وهو ما رحب به نجم خط الوسط الذي اعتبر أن اللعب في فريق بحجم الفيصلي يعد أمنية لكل لاعب.

المصدر أشار إلى أن هيكل الذي يرتبط بعقد مع شباب الأردن حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، ربما يلجأ إلى طلب فسخ العقد بعد نهاية مرحلة الذهاب، استنادا إلى عدم حصوله على رواتبه منذ أشهر، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

عليمات في ماليزيا بعد خلاف مع شباب الأردن

يتواجد لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم تحت سن 19 معاذ عليمات، في ماليزيا، أملا في الحصول على فرصة احتراف هناك.

ويحتجب عليمات عن تدريبات فريق شباب الأردن حاليا، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول بعض البنود في العقد الجديد المقترح بين الجانبين.

نظام التسلل شبه الآلي يظهر في كأس آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنه سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا التي تنطلق في قطر الشهر المقبل، تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام تسلل شبه آلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة.

وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية. ويأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، التي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتباراً من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية العام 2019. وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا AFC قطر 2024.

ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور. ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم.

وبمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام القيم ذاتها التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا AFC قطر 2023، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

ملكاوي يؤكد ضرورة السلوك الرياضي في اختيار اللاعبين

وجه الإعلامي الأردني والناقد الرياضي المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، رسالة إلى المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي لكرة القدم الحسين عموتة وعبدالله أبو زمع، بضرورة اعتماد السلوك الرياضي أولا في عملية اختيار اللاعبين، معتبرا أن استدعاء أي لاعب لا يلتزم بالسلوك، من الممكن أن يؤثر على منظومة المنتخب بأكمله.

وأشار ملكاوي، في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الاهتمام بالسلوك الرياضي والأخلاقي للاعبين، يشكل داعما إضافيا للمستوى الفني، لافتا إلى ضرورة الدقة في اختيار اللاعبين للمنتخبات، وتجنب انتقاء أي لاعب لا يتماشى سلوكه مع الروح الرياضية، لأنه في نهاية المطاف، سيؤثر سلبا على منظومة المنتخب، كما أن هذا الاختيار لن يكون مقبولا من قبل الجماهير التي تحرص دائما على ضرورة أن يكون الأداء الفني مقترنا بالأخلاق والسلوك الرياضي.

وقال "لا يمكن أن يقوم لاعب بسلوك أخلاقي مستفز للجميع، ويتم مكافأته بالدعوة للمنتخب"، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالسلوك عند اختيار المنتخبات.

اضافة اعلان

كواليس النجوم

• المتابعون لكرة القدم الأردنية، يترقبون قرار اللجنة التأديبية بشأن قضية ناديي جرش ودوقرا في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.. العديد من المتابعين يتواصلون مع "الغد" للسؤال عن آخر التطورات في القضية، وموعد صدور القرار.

• مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم التي أعلن عنها أمس أمام المنتخب اللبناني والمقررة يوم 28 من الشهر الحالي في لبنان، يتوقع أن تقام في مدينة طرابلس وليس في بيروت كما تم الإعلان عن ذلك رسميا، كون المنتخب اللبناني يعسكر في طرابلس في تلك الفترة.

• أندية الدرجة الأولى تتواصل مع اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الدفعة الأخيرة المستحقة من الموسم الكروي الحالي.

• مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقد أول من أمس اجتماعا دوريا، للمصادقة على بعض البنود والتفاصيل الروتينية.



المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة - (من المصدر)