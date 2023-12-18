عنف نسوي جديد بالكرة الأردنية.. إجازة طويلة لمدرب الوحدات ومحترفيه

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب الوحدات ومحترفوه يستعدون لإجازة طويلة

يستعد المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العماني رشيد جابر، اعتبارا من يوم غد، للبدء في إجازة طويلة تستمر لحوالي 10 أيام، في ظل توقف منافسات دوري المحترفين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل.

كما يستعد المحترفان السوري خالد كردغلي والعاجي سيدرك هنري، للذهاب أيضا في إجازة طويلة، في ظل فترة التوقف الطويلة للدوري والتي قد تزيد على أربعين يوما. ويستعد الوحدات لتأمين حجوزات للجهاز الفني العماني والمحترفين الأجانب، على اعتبار أن اتحاد كرة القدم، سيقوم بتأجيل مباراة الوحدات والحسين إربد لما بعد النهائيات الآسيوية، أما في حال حدوث المفاجأة وإعلان إقامتها قبل تجمع المنتخب، فإن الوحدات سيكون مجبرا على إلغاء إجازة لاعبيه ومدربه.

عنف جديد في الدوري النسوي

في مشهد غريب عن الكرة النسوية الأردنية، تشهد الفترة الحالية عنفا غير مسبوق في كرة القدم النسوية، من خلال المشاجرات واللكمات وتحويل ملعب كرة القدم إلى حلبة من الرياضات القتالية كالمصارعة والملاكمة والجودو والكيغ بوكسينغ.

آخر المشاهد ظهرت خلال وعقب مباراة الاستقلال وعجلون في دوري سن 19 لكرة القدم، التي جرت على ملعب البولو، حيث شهدت المباراة عنفا رياضيا، قبل أن يتطور إلى اشتباكات قوية خارج الملعب، ما استدعى تدخل كل من تواجد في منطقة الحدث للقيام بـ"التفزيع والتحجيز" بين اللاعبات المتشابكات بالأيدي.

وكانت الأيام الماضية شهدت أيضا، مصارعة حقيقية داخل ملعب البتراء، بين لاعبات المنتخب النسوي ونادي أبو ظبي، استدعى تدخل قوات الدرك لفك الالتحام العنيف جدا بين اللاعبات.

تغييرات منتظرة في الفيصلي والوحدات

تشير المعلومات إلى أن مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، ستشهد تغييرات في أغلب أندية المحترفين لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بإبعاد لاعبين محليين وأجانب، أو استقطاب آخرين لتعزيز صفوفها خلال مرحلة الإياب من الدوري.

ووفق المعلومات، فإن الفيصلي والوحدات سيشهدان تغييرات ملحوظة، على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب، ولكن من دون الحديث في ذلك رسميا، لحين انتهاء مرحلة الذهاب، وتسلم التقرير الفني من المدربين.

وستقوم إدارة الناديين، بدراسة التقارير الفنية، قبيل اتخاذ الخطوات المتعلقة بتنفيذ ما جاء في التقارير، حيث تلعب التفاصيل المالية دورا في استقطاب وإبعاد اللاعبين، خاصة وأن من يتم إقصاؤه من الفريق، سيطالب بجميع مستحقاته المالية التي تفوق قدرات الأندية، وبالتالي إمكانية الإبقاء عليه، أو تأمين مستحقاته، أو التوجه لتقديم شكوى ضد النادي.

ووفق المعلومات، فإن الوحدات يتجه للاستغناء تقريبا عن 7 لاعبين بين المرحلتين، مع العمل على استقطاب حوالي لاعبين في مركزي قلب الدفاع والارتكاز.

أما فريق الفيصلي فيدرس إجراء استقطابات واستغناءات، ربما تشمل المحترفين، مع رصد أكثر من لاعب محلي، مثل لاعبي شباب الأردن فضل هيكل وفيصل أبو شنب.

وتبقى أمور تنفيذ إعادة التشكيل، مرهونة بالاتفاقات المالية.

حسونة يشرح الحالات التحكيمة

قام مسؤول تطوير الحكام في دائرة الحكام باتحاد الكرة عوني حسونة، بعقد جلسة تقييم للحكام أمس، لمناقشة الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها المرحلة الماضية من دوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بمباراة الفيصلي والحسين إربد.

واستعرض حسونة مع الحكام، الحالات الجدلية، ليخرج بنتيجة مفادها، أنه لا أخطاء تحكيمية مؤثرة في المباريات، مؤكدا ما جاء في تحليل مدير دائرة الحكام عمر بشتاوي على شاشة القناة الرياضية الأردنية.

يوسف الرواشدة مرشح لشباب الأردن

تفيد المعلومات بأن اللاعب يوسف الرواشدة بات قريبا من الانضمام لصفوف فريق شباب الأردن لكرة القدم، خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ووفق الأنباء، فإن مفاوضات إيجابية جرت بين الطرفين، بانتظار حسمها قريبا، من خلال إعلان التعاقد في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.

ويعد الرواشدة من لاعبي الخبرة، سواء في المنتخب الوطني أو النادي الفيصلي، علما أنه يحافظ على جاهزيته البدنية والفنية، رغم غيابه عن اللعب في المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.

اتصالات التهنئة تنهال على بهاء بعد العملية

انهالت اتصالات التهنئة بالسلامة على نجم فريق الفيصلي بهاء عبدالرحمن، بعد نجاح عملية زراعة منظم لنبضات القلب، والتي جاءت على خلفية بعض المشاكل التي واجهت اللاعب خلال الفترة الماضية.

وهنأ المتصلون اللاعب بالسلامة، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومطالبينه بالاستمرار في المجال الرياضي، سواء باللعب في حال سمح الرأي الطبي، أو التوجه للتدريب أو العمل الإداري الرياضي.

"الأولمبي" يستعد لمرحلة إعداد بغيابات مهمة

تفيد المعلومات بأن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يستعد لبدء فترة تجمع قريبة، استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال نيسان (إبريل) المقبل.

وتأتي فترة التجمع المقبلة، في غياب متوقع للثلاثي المصاب والمؤثر في المنتخب أمين الشناينة وهايل ذيابات (الذي يخضع لعملية رباط صليبي غدا) وأحمد السلمان بسبب الإصابات، على أن يتم النظر في استدعاء هذا الثلاثي في مرحلة تالية من الإعداد، وفقا لتطورات الحالة الصحية والإصابات.

ويبحث المنتخب الأولمبي عن فترة إعداد مثالية، تسبق النهائيات الآسيوية المهمة والصعبة، حيث يتوقع أن يبذل اتحاد كرة القدم جهدا كبيرا، لتوفير متطلبات المنتخب، أملا في تحقيق نتائج لافتة، وأن يكون الأولمبي رديفا مهما للمنتخب الأول.

أندية المحترفين تستعد لصدام جديد مع اللاعبين

تستعد أندية المحترفين لكرة القدم، لصدام جديد مع لاعبيها، خلال فترة التوقف الطويلة للدوري، والتي تأتي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا.

ويستعد الدوري للتوقف فترة طويلة تستمر أكثر من شهر، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة للصدام بين الأندية واللاعبين، بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وكشف لاعبون أنهم لن يواصلوا الصمت بعد ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري والتي تبدأ اليوم، حيث يستثمرون فترة التوقف لزيادة الضغط على الإدارات لصرف الرواتب الشهرية المتأخرة كثيرا، متوقعين في الوقت نفسه أن تقابل بعض الإجارات طلباتهم بالتهرب، نتيجة غياب الحلول المالية.

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كواليس النجوم

• لاعب ارتكاز من أصحاب الخبرة في الملاعب، بات مرشحا للاحتراف في الدوري اللبناني.. مسؤول لبناني يتوقع حضوره إلى عمان قريبا، لبحث التعاقد مع هذا اللاعب.

• لاعب فريق الجزيرة بكر كلبونة، بات ضمن اهتمامات فريقي الفيصلي والوحدات، وفق مصادر مقربة من اللاعب.

• أحد المعنيين والخبراء في كرة القدم الأردنية، دعا الله عزوجل أن يثبت رؤساء أندية المحترفين لمواجهة ما يعانون من صعوبات، خاصة على الصعيد المالي.. الشخصية المعنية اعتبرت أن رؤساء الأندية يجاهدون من أجل تسيير حال أنديتهم في ظل الصعوبات والتحديات وما أكثرها.

• متابعون لكرة القدم المحلية، تمنوا أن يكون المحترف الأردني في نادي دينامو بوخارست الروماني أحمد بني مصطفى، ضمن خيارات المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة... اللاعب سبق وأن تمت دعوته للالتحاق بالمنتخب الأولمبي تحت سن 23، ولكنه رفض وفضل الالتحاق بالمنتخب الأول.

لاعب فريق الرمثا هايل ذيابات - (من المصدر)