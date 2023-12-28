غوارديولا يقدّم تحديثا عن الوضع الصحي لهالاند ودي بروين

قدم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحديثًا بشأن لياقة إيرلينغ هالاند.

ويبتعد المهاجم النروجي عن الملاعب في الوقت الحالي ولم يظهر منذ خسارة سيتي 0-1 أمام أستون فيلا في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يعاني من كسر في العظام في قدمه ولا يريد السيتي التعجيل بشفائه.



وقال غوارديولا: "لا يزال بعيدا من العودة. إنه يشعر بتحسن لكنه لم يشارك في جلسة تدريبية واحدة معنا بعد".

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وتابع: "لسوء الحظ، الشهر الحالي مزدحم بالاصابات لدى العديد من الفرق. وشهر كانون الثاني سيكون كذلك. لكنني آمل أن يتمكن هالاند من العودة في الشهر المقبل".



وعن لاعب الوسط كيفن دي بروين قال: "لقد تدرب معنا الأسبوع الماضي، وشعر ببعض الإرهاق لأنه يتدرب بقوة".