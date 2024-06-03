 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعب يعاني انقطاع الكهرباء عن منزله.. ولاعبو الرمثا والوحدات يهمسون للإدارة

"فيفا" يمنح المحارمة وهشام 37100 دولار.. قميص أسود جديد لـ"النشامى"

اللاعب محمد هشام - (من المصدر)
اللاعب محمد هشام - (من المصدر)

 نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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"فيفا" يمنح المحارمة 12600 دولار
اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا يوم أمس الاثنين، يقضي بالزام نادي القلعة السعودي بدفع مبلغ 12600 دولار للمدرب الأردني مهند المحارمة، على خلفية عمل سابق للمدرب مع النادي السعودي.


وأبلغ "فيفا" يوم أمس نادي القلعة السعودي بالقرار، كما أرسل نسخة من القرار إلى المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن المدرب مهند المحارمة في هذه القضية.


وكان المحارمة رفع شكوى في "فيفا"، ضد نادي القلعة للمطالبة بالمستحقات المالية، نظير عمل قام به المدرب الأردني "عن بعد وعبر الزووم" مع النادي السعودي، قبل أن يأتي القرار لمصلحة المحارمة.


"فيفا" يلزم بلاطة الفلسطيني بمنح هشام 24500 دولار
اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، قرارا يفرض على نادي شباب بلاطة الفلسطيني، دفع مبلغ 24500 دولار، للاعب الاردني محمد هشام الذي سبق وأن احترف في النادي الفلسطيني.


وقال المحامي عماد حناينة الذي تولى الدفاع عن هشام في هذه القضية، في تصريح لـ"الغد" أن "فيفا" أصدر حكما رسميا أمس يلزم بلاطة بمنح 24500 دولار للاعب هشام، وهي مستحقات مالية سابقة للاعب الذي سبق وأن احترف في الدوري الفلسطيني.


وأكد الحناينة أن هذا الحكم صدر بشكل رسمي، وتم إبلاغ المعنيين فيه.


قميص أسود جديد للمنتخب الوطني
استحدث اتحاد كرة القدم، قميصا أسود جديدا للمنتخب الوطني، ليكون هذا اللون هو الثالث للمنتخب بعد اللونين الأبيض والأحمر.


اتحاد الكرة الذي اعتمد الأحمر والأبيض كلونين دائمين للمنتخب الوطني في المباريات الرسمية، عاد يوم أمس وأصدر لونا ثالثا هو اللون الأسود الذي سيكون لباسا احتياطيا ثالثا للاعبي منتخبات النشامى في المنافسات الرسمية.


لاعبو الرمثا والوحدات يهمسون في أذن الإدارتين
همس لاعبو فريقي الرمثا والوحدات في إذن إدارة الناديين، قبيل المباراة المهمة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي كأس الأردن، يوم 18 الشهر الحالي.


الهمسة التي اتفق عليها لاعبو الفريقين من دون تنسيق أو تشاور، تقضي بضرورة إيصال رسالة إلى الإدارتين مفادها أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في الاهتمام بالفريقين، رغم أهمية المباراة المقبلة، وأن المرحلة التالية تتطلب اهتماما أكبر بعكس ما يحدث الآن.


وكشف لاعبون أن الفترة الأخيرة، شهدت تراجعا في حضور الإدارات للتدريبات، بل أن البعض يماطل في الرد على هواتف اللاعبين، ما تسبب في تذمر لاعبين تمنوا أن تصل الرسالة إلى الإدارتين، وأن تشهد الفترة المقبلة اهتماما أكبر، خاصة وأن هناك مباراة مهمة ستحدد مصير الفريقين في المنافسة على لقب الكأس الذي يتيح لحامله المشاركة الخارجية.


استحداث 4 غرف "سكاي بوكس" لمباراة طاجيكستان
استحدث اتحاد كرة القدم، 4 غرف "سكاي بوكس"، في ستاد عمان، استعدادا لمباراة الأردن وطاجيكستان التي تجري يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.
و"سكاي بوكس" هي غرف مجهزة بخدمات أفضل تباع لمجموعات من الجماهير.
 الاتحاد استحدث 4 غرف "سكاي بوكس".. غرفتان بتذكرة قيمتها ألف دينار لكل غرفة تتسع لعشرة أشخاص.. وغرفتان تذكرة الغرفة الواحدة 800 دينار تتسع لخمسة أشخاص.


وسعى اتحاد الكرة، لتحسين خدمات هذه الغرف، بعد الانتقادات التي جلبتها الغرفة الوحيدة التي استحدثها اتحاد الكرة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام باكستان في آذار (مارس) الماضي، حيث يتوقع أن تكون الغرف الاربعة الحالية المجهزة لمباراة طاجيكستان أفضل حالا من ناحية الخدمات، خاصة وأن تذاكر الغرف الأربعة قد بيعت.


قطع الكهرباء عن لاعب بدوري المحترفين
كشف لاعب في أحد الأندية المنافسة في أندية المحترفين لكرة القدم، أن زميله يعاني حاليا من قطع الكهرباء عن منزله، بسبب عدم قدرته على تسديد الفاتورة، نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.


وقال زميل اللاعب في تصريح لـ"الغد" أن زميله يعتمد بشكل رئيسي على ما يرده من مبالغ من النادي، حيث لم نحصل على مستحقاتنا منذ فترة طويلة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن اللاعب الذي لا يستطيع الخروج للحديث عن هذا الموضوع.
وأضاف المتحدث: أوضاعنا في النادي مأساوية، وزاد من هذه المأساة، استمرارنا في المنافسة ببطولة الكأس، حيث المصاريف المتراكمة، وغياب المستحقات من النادي، ما فاقم من سوء أوضاع لاعبين معروفين.


استقالة رئيس نادي شباب العقبة بسبب "الانسجام الإداري"
قدم رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش، استقالته من رئاسة النادي، وذلك بسبب غياب الانسجام الإداري داخل مجلس إدارة النادي.


ورفع درويش استقالة إلى وزارة الشباب، رافضا محاولات البعض ثنيه عن هذه الاستقالة، رغم تواصل المحاولات.


وشهدت الفترة الماضية غياب الانسجام بين درويش والبعض من الإدارة، خاصة في بعض المواضيع، مثل اعتماد ملعب تطوير العقبة كملعب بيتي للنادي، ومدى الاستفادة من ذلك، أو التأثيرات المادية السلبية لهذا الموضوع، ما دفع رئيس النادي للاستقالة.

 

 كواليس النجوم

• أكثر من لاعب أكد لـ"الغد" بدء التواصل مع وكلاء لاعبين، أملا في الفوز بعقود احتراف خارجية في الفترة المقبلة.. أحد اللاعبين أوضح أن الغالبية من اللاعبين يأملون بعقود خارجية، في ظل الوضع المأساوي للأندية المحلية.
• تذاكر مباراة الأردن وطاجيكستان، نفدت بشكل كامل، باستثناء مقاعد محددة في الدرجة الثالثة، يفترض أن تكون قد نفدت يوم أمس.
• محترف أجنبي مؤثر وفعال في أحد أندية المحترفين لكرة القدم في الموسم الكروي الحالي، نجح في إجبار الإدارة على دفع مستحقاته أولا بأول، حيث كان يرفض التدرب مع الفريق بشكل جماعي، في حال نقص مبلغ من راتبه، أو تأخرت الإدارة كثيرا في توفير مستحقاته.. أحد المطلعين في النادي أكد أن أغلب إدارات الأندية المحلية تحتاج إلى محترف بهذه الشخصية لضمان الحصول على حقوقه المالية.
• نادي الرمثا أغلق عددا من قضايا اللاعبين السابقين، بعد أن تنازل أكثر من لاعب عن مستحقاتهم، دعما للنادي الذي بدأ حملة تهدف إلى تخفيف ديون النادي المتراكمة، والتي تسببت في منع الرمثا من تسجيل لاعبين.
• المدرب وليد فطافطة يستعد لاعادة ترتيب التفاصيل في فرق الفئات العمرية في النادي الفيصلي، بعد قرار تعيينه مديرا فنيا لفرق الفئات.

 


المدرب مهند المحارمة - (أرشيفية)

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