قائد الفيصلي يستشهد بالتقرير الطبي لإكمال الموسم.. ناد قطري يطلب السيرة الذاتية لذيابات

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

قائد الفيصلي يستشهد بالتقرير الطبي طمعا في إكمال الموسم

نجح قائد فريق الفيصلي لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، في الحصول على تقرير طبي، يسمح له بمواصلة اللعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، رغم المشاكل التي واجهها مؤخرا في نبضات القلب.

ويأمل بهاء الذي استشهد بالتقرير الطبي الأخير، أن تشفع له ظروفه الصحية بالاستمرار في اللعب، خاصة وأن هناك لاعبين عالميين عانوا من المشكلة الصحية نفسها، وما يزالون في الملاعب.

القصة بدأت عندما نقل بهاء إلى المستشفى، عقب عودته للمنزل قادما من وحدة تدريبية للنادي، حيث كشفت الفحوصات عن معاناته من تسارع في نبضات القلب بشكل كبير جدا، ما دفع الأطباء لإدخاله في قسم العناية المركزة، واقتراح زراعة بطارية لتنظيم نبضات القلب. بهاء الذي نصح بإعلان الاعتزال والتفرغ للعمل الإداري أو التدريبي، لم يقتنع بالاستشارات الطبية، وظل حلم اللعب يراوده رغم بلوغه سن الـ36، ما دفعه لمواصلة الهرولة بين الأطباء الذين انقسموا في جاهزيته للعودة للعب من جديد، حيث حصل على تقارير طبية مختلفة الآراء والتقييم، ما حير النادي الذي طلب منه تقريرا طبيا نهائيا لمعرفة إمكانية عودته للتدريبات.

بهاء نجح في الحصول على تقريرين طبيين، يؤكدان قدرته على مواصلة اللعب، وهو ما أعاد اللاعب لتدريبات الفيصلي بشكل تدريجي، حيث يرغب اللاعب بمواصلة اللعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، قبل إعلان الاعتزال.

وشارك بهاء في التدريبات الأخيرة للفيصلي، على أمل المشاركة في المباريات المقبلة ولو لدقائق.

ناد قطري يطلب السيرة الذاتية للمدرب ذيابات

طلب رئيس ناد قطري، يتواجد حاليا في عمان، السيرة الذاتية للمدرب الوطني إسلام ذيابات، أملا في تعيينه مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي الذي يلعب في دوري نجوم قطر.

ووفق المعلومات، فإن هناك لقاء متوقعا بين رئيس النادي وذيابات، لبحث إمكانية استقطابه للعمل في النادي القطري خلال المرحلة المقبلة، في حال تم الاتفاق على التفاصيل.

ويعد ذيابات من المدربين الوطنيين المتميزين علميا وعمليا؛ حيث سبق وأن حقق إنجازات مع المنتخبات الوطنية، كما سبق وأن أشرف على تدريب أكثر من فريق في دوري المحترفين، إلى جانب إشرافه كمحاضر في الكثير من الدورات التدريبية.

صعوبات في سحاب ومحاولات لإنقاذ الفريق

يعيش فريق سحاب لكرة القدم، صعوبات كثيرة، تهدد استقرار الفريق الذي تدرب أول من أمس، من دون مدرب لأسباب متعددة.

وينتظر أن تكون إدارة النادي، قد اتخذت قرارات عدة مساء أمس، لإعادة الاستقرار إلى الفريق الذي يعاني ماديا وفنيا.

ورفض المدير الفني لفريق الكرة محمد المحارمة، أول من أمس، قيادة الوحدة التدريبية للفريق، دون توقيعه على عقد رسمي مع النادي، إلى جانب ضرورة صرف ولو جزء بسيط من مستحقات اللاعبين، الأمر الذي دفع الإدارة لعقد لقاء مع المدير الفني لمناقشة التفاصيل، على أن يكون النادي قد اتخذ خطوات إيجابية عدة مساء أمس، لإعادة الاستقرار للفريق.

ويعاني نادي سحاب، كما هو حال الغالبية العظمى من الأندية في دوري المحترفين، من أزمات مالية خانقة، أثرت على الفريق واستقراره الفني، رغم جهود الإدارة التي تسعى جاهدة للتغلب على الصعوبات التي تحتاج لتعاون أكبر من الداعمين والشركات واتحاد الكرة.

ويرى عدد من جمهور نادي سحاب، أن الجهاز الفني، بقيادة المحارمة، قادر على إنقاذ الفريق فنيا، في حال نجحت الإدارة في توفير جزء من المتطلبات، خاصة المادية منها.

الخلافات الإدارية تهدد مسيرة فريق الرمثا

باتت المشاكل داخل إدارة نادي الرمثا، تشكل تهديدا لمسيرة فريق كرة القدم، الذي بات مرشحا للتأثر سلبا بما يجري من تراشق في الاتهامات والخلافات.

وتعيش إدارة نادي الرمثا أوضاعا صعبة، ما قد يدفع البعض للتفكير بالاستقالة، بحثا عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة. ووفق ما يتحدث به أهالي مدينة الرمثا، فإن هناك أسماء باتت تطرح على الساحة، لتولي مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة في حال لم تهدأ الخلافات، حيث يبرز من الأسماء التي يتداولها الجمهور؛ حازم الشبول وعايد النادر.

"الغد" حاولت جاهدة الاتصال مع رئيس النادي خالد سمارة، لاستيضاح ما يجري والوقوف على الحقيقة، إلا أنه فضل عدم الرد على الاتصالات.

لاعبو السلط يطالبون المدرب بالمستحقات

طالب لاعبو فريق السلط لكرة القدم، المدير الفني للفريق عماد خانكان، بالضغط على الإدارة لتأمين مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا. وتحدث عدد من لاعبي الفريق، أول من أمس، مع السوري خانكان، لمطالبته بضرورة مساعدتهم على الحصول على رواتبهم أو جزء منها، خوفا من إضراب اللاعبين الذين ينتظرون الرواتب المتأخرة كثيرا على أحر من الجمر.

المدرب حاول تهدئة غضب اللاعبين، وطالبهم بالصمود حتى المباريات الثلاث الأخيرة بمرحلة الذهاب، ومن ثم البدء في البحث عن حلول لهذه المشاكل، مؤكدا للاعبين أنهم يلعبون لأنفسهم، من أجل عروض احتراف أفضل.

صياحين: تفاصيل مالية أفسدت صفقة احترافه في الظفرة

كشف اللاعب الأردني العائد من رحلة احتراف في زاخو العراقي خالد صياحين، أن تفاصيل مالية أفسدت عرضا للاحتراف في فريق الظفرة الإماراتي الذي كان يدربه المدرب السابق للمنتخب الوطني عبدالله المسفر، قبل أن تتم إقالته لاحقا. وأشار الصياحين، في رده على استفسارات "الغد"، إلى أن عدم الاتفاق على تفاصيل مالية، أفسد صفقة احترافه، ما جعله يجلس حاليا من دون الالتزام مع أي من الفرق، بانتظار فترة الانتقالات المقبلة لاختيار فريق جديد.

إجراء الفحص الطبي لشرارة في تونس

أكدت المعلومات أن النجم الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، الذي وقع عقد احتراف جديد مع فريق الأهلي الليبي، أجرى فحصا طبيا في تونس، وبإشراف الأهلي الليبي، حيث كشفت الفحوصات عن عدم معاناة اللاعب من أي إصابة، وبالتالي جاهزيته للعب. وجاء الفحص الطبي في المركز الطبي في تونس الذي سبق لشرارة أن خضع فيه لعملية، حيث يتمتع المركز بسمعة طبية متميزة.

وأكد المحامي عماد حناينة، الذي تولى الدفاع عن شرارة في قضيته مع ناديه السابق الترجي التونسي، أن الفحص الطبي أثبت جاهزية اللاعب للمنافسات، لافتا إلى أن عقد شرارة مع الأهلي يمتد لستة أشهر، متمنيا للنجم الأردني التوفيق في رحلته الاحترافية الجديدة.

اضافة اعلان

كواليس النجوم

• اللاعب الأردني المحترف في فريق "بي دي ار أم" الماليزي فادي عوض، أسهم في فوز فريقه بلقب بطولة كأس التحدي في ماليزيا، أول من أمس.. عوض كان سعيدا بالفوز بهذا اللقب الأول له مع الفريق.

• مدرب فريق الكويت الكويتي لكرة القدم الصربي بورس بونياك، أقيل من منصبه عقب خسارته أمام فريق العربي بالدوري الكويتي.. فريق الكويت يعاني من غياب الاستقرار الفني، قبل مواجهة فريق الوحدات في اللقاء الحاسم بكأس الاتحاد الآسيوي.. اللافت في الموضوع أن فريق العربي الذي فاز على الكويت، يدربه مدرب الوحدات السابق داركو.

• عدد من محبي نادي الحسين إربد، حملوا وزارة الشباب مسؤولية ما يجري من تجاذبات في النادي، بسبب المماطلة في الرد على الشكاوى.. المحبون للحسين إربد طالبوا وزارة الشباب بسرعة البت بالشكاوى، من خلال إعلان صحة ما جاء فيها أو ردها وتأكيد سلامة إجراءات الإدارة.. ترك الأمور كما هي والتحفظ حتى على التعليق على الشكاوى، يربك عمل النادي ويطيل أمد الأزمة، ما قد يضرب طموحات الجماهير باستقرار فريقها لكرة القدم.

• مدرب معروف أقسم بالله أنه يخرج من بيته إلى الملعب كأداء واجب فقط، في ظل ما يراه يوميا على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي من جرائم صهيونية بحق الأشقاء في غزة، وسط صمت وعجز عربي إسلامي عالمي معيب. المدرب المكلوم من هول ما يرى، قال: هل يعقل أن يكون هناك إنسان في العالم لا يتأثر بما يجري في غزة؟

• لاعب فريق السلط لكرة القدم عدي القرا، ربما يعود للاحتراف في الدوري العماني خلال المرحلة المقبلة.



لاعب فريق بي دي آر ام فادي عوض يرفع لقب كأس التحدي الماليزي - (من المصدر)