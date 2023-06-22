قرار جديد للمحكمة في قضية أبو عابد.. مواهب واعدة مطلوبة للاختبار في الإمارات.. أحد يخاطب الحسين

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.دعابس يعود للجزيرة بعد تجاوز الوعكة الصحيةكشف لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم وسام دعابس، أن احتجابه عن تدريبات فريقه لحوالي أسبوع، جاء بسبب وعكة صحية ألمت به، استدعت خضوعه لفحوصات طبية ومراحل علاج، قبل استعادة عافيته ومن ثم العودة لاستئناف التدريبات.وكان فريق الجزيرة، استعان بخبرة اللاعب دعابس، لمساعدته في منافسات دوري الدرجة الأولى، سعيا للعودة بأسرع وقت إلى مصاف أندية المحترفين لكرة القدم.ويعتبر دعابس من اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث سبق له اللعب في أندية عدة في دوري المحترفين والدرجة الأولى، أمثال البقعة ومعان وسحاب وعمان اف سي قبل أن ينتقل للجزيرة حديثا.وعاد وسام دعابس لاستئناف التدريبات التي يقودها المدير الفني وليد فطافطة، في إطار التحضيرات لمنافسات دوري الدرجة الأولى المتوقع أن يأتي قويا ومثيرا.يشار، إلى أن الجزيرة استعان بعدد من النجوم من أصحاب الخبرة أمثال، وسام دعابس وشريف النوايشة، للاستفادة من قدراتهم وخبرتهم في دوري الأولى.أبو عابد يطالب السلطبـ85 ألفا ويغير في آلية الحجزوافقت المحكمة يوم أمس، على طلب المحامي فادي ابو رصاع المكلف بالدفاع عن المدرب جمال ابو عابد، بنقل الحجز على مبنى نادي السلط، إلى الحجز على مستحقات السلط في اتحاد الكرة.وكان مدرب فريق السلط السابق جمال أبو عابد، رفع قضية على النادي لمطالبته بـ حوالي 85 ألف دينار، حيث حكمت المحكمة لصالحه قبل أكثر من عام، وبالتالي الحجز على مبنى النادي في ظل عدم قدرة السلط على التسديد، ليعود ابو عابد وعبر محامية يوم أمس بتغيير الحجز على مبنى النادي ليشمل الحجز على أموال ومستحقات السلط في اتحاد الكرة، حيث تم إبلاغ الاتحاد بقرار المحكمة.الخضور قريب من أهلي دبيو5 لاعبين تحت الاختباربات اللاعب الواعد عبدالرحمن الخضور، قريبا من الانضمام لفريق شباب أهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، في ظل رغبة النادي في استقطابه، بعد متابعته خلال مشاركاته مع فريق نادي فرسان الأردن في مشاركاته الخارجية.وخاطب الاتحاد الإماراتي الاتحاد الأردني لكرة القدم، للاستعلام عن اللاعب، بناء على طلب من نادي أهلي شباب دبي، ليأتي رد اتحادنا أن الخضور هو لاعب منتخب الشباب ونادي فرسان الأردن. في خطوة ترجح انضمام اللاعب الواعد للفريق الإماراتي.وفي خطوة أخرى بشأن احتراف لاعبينا الشباب في الخارج، أو تبنيهم من قبل أندية خليجية، طلب نادي أهلي شباب دبي من نادي فرسان الأردن، إرسال اللاعبين (مواليد العام 2007)، سعد العدوان وعلي العويوي وفيصل اللوزي وحمزة خيري ومناف العرموطي، للخضوع لفترة اختبارات اعتبارا من 15 من الشهر المقبل، أملا في التعاقد معهم أو عدد منهم، بعد أن كشفوا عن موهبة جيدة خلال مشاركتهم مع فرسان الأردن في بطولة دبي.أما اللاعب ورد ايمن (مواليد العام 2009)، فقد تلقى دعوة للخضوع لاختبارات في نادي العين الإماراتي، أملا بالاحتراف في صفوف فرق الفئات.أحد السعودي يخاطب الحسين رسميا بشأن مرضيخاطب نادي أحد السعودي، نظيره الحسين إربد رسميا، لطلب التعاقد مع اللاعب محمود مرضي.وجاء في كتاب نادي أحد الموجه للحسين والذي يحمل توقيع الرئيس التنفيذي سعود بن سعد الحربي: نظرا للعلاقة الأخوية التي تربط بين الناديين الشقيقين، ولرغبتنا في الاستفادة من خدمات اللاعب المحترف محمود نايف أحمد مرضي، ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، للموسم الرياضي 2024، لذا نرجو الموافقة على انتقال اللاعب وإفادتنا بذلك.3 أندية تعارض تعليق المشاركة بدوري الأولىعارضت أندية الصريح وكفرسوم والعربي، تعليق المشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مطالبة بحلول أخرى تتعلق بالدعم للنادي وبعض مطالب الأندية.جاء ذلك خلال اجتماع أندية الدرجة الأولى الذي عقد يوم أمس في مقر نادي السرحان، وتغيب عنه ناديا البقعة وعمان اف سي، حيث ناقشت خلاله الأندية مسألة تعليق المشاركة احتجاجا على عدم تلبية اتحاد الكرة لمطالبها المادية.واتفقت الأندية في نهاية الاجتماع وفي ظل اختلاف الآراء بشأن تعليق المشاركة، على ضرورة البحث عن شركة راعية خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تتم مناقشة مطالب الأندية بعد حوالي أسبوعين.