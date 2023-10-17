" قسطرة" لبهاء لحسم موضوع "البطارية".. نجم كرة الجزيرة البلاونة يتألق مع كريمة بدوري الطائرة.. اتصالات لتحرك "المحترفين" دعما لغزة.. وأبو رياش مرشح لمنتخب الشابات

خالد الخطاطبة

عملية قسطرة لبهاء لحسم موضوع "البطارية"



قائد كرة الجزيرة يتألق في دوري "الطائرة"



محاولات لاستنهاض همم الأندية للتحرك دعما لغزة



شلباية يزور خطاب ويستعد لبهاء عبدالرحمن



أبو رياش مرشح لتدريب منتخب الشابات



الروابدة يعلن اعتزاله كرة القدم



كواليس النجوم



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ينتظر أن يكون قائد فريق النادي الفيصلي لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، قد خضع يوم أمس لعملية قسطرة، لحسم موضوع إمكانية زراعة بطارية للقلب، أو الاستغناء عنها، والاكتفاء بالأدوية فقط، لمعالجة عملية التسارع في نبضات القلب.وتواجد بهاء في عيادة الطبيب أول من أمس، حيث خضع لفحص الجهد، قبل أن يقرر الطبيب اجراء عملية قسطرة للوقوف بشكل نهائي على إمكانية زرع بطارية.وكان عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، ومسؤولي اتحاد الكرة والأندية، اجروا اتصالات مع بهاء للاطمئنان على صحته، ما كان له أطيب الاثر في نفسه.وينتظر بهاء حسم موضوع تشخيص حالته الصحية، لاتخاذ قرار رسمي ونهائي بالاستمرار في اللعب أو وداع الملاعب، علما أن الخيار الثاني هو الأقرب في ظل رغبة بهاء في الاستراحة والتفرغ لمجال التدريب أو العمل الإداري في الرياضة سواء في المنتخبات الوطنية أو النادي الفيصلي.تفاجأ متابعون للشأن الرياضي المحلي، تألق قائد فريق الجزيرة لكرة القدم حمد البلاونة، في منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، عندما اكتشفوا أن البلاونة يعد أيضا لاعبا جيدا في صفوف فريق كريمة للكرة الطائرة.وظهر البلاونة أول من أمس، في صفوف فريق كريمة أمام فريق البقعة في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، علما أنه يشارك حاليا فريق الجزيرة منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بحثا عن الصعود لدوري المحترفين.ويعتبر البلاونة من لاعبي خط الوسط المميزين، حيث رشحه البعض قبل عدة سنوات للعب في صفوف المنتخب الوطني.يقوم عدد من اعضاء الهيئات العامة في الأندية، باستنهاض همم إدارات الأندية للتعبير بشكل لافت ومؤثر عن تضامن الأندية والرياضيين مع أهل فلسطين عامة وغزة خاصة، في ظل ما يواجهونة من جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي عاث فسادا في بلادنا الفلسطينية، وسط صمت مخجل من المجتمع الدولي.ويرى القائمون على هذه المبادرة، أن جميع الأردنيين بمختلف أطيافهم، يتضامنون قلبا وقالبا مع الأهل في فلسطين، ولكن الأجدى بالأندية المعروفة والجماهيرية أن تجسد هذا التضامن على أرض الواقع من خلال موقف معين أو فعاليات مدروسة، أو تصريحات أو تجمعات أو مهرجانات، أو حملات للتبرع بالدم والغذاء وما شابه من هذه المبادرات.وبين القائمون على هذا الموضوع، أن أندية المحترفين اجتمعت على كلمة واحدة، ونجحت في تعليق مشاركتها في الدوري، والآن جاء الوقت للاجتماع على نصرة غزة، بشكل أو بآخر.وكشف أحد القائمين على المبادرة وهو مسؤول نشاط الكرة في نادي اليرموك جهاد عطية، عن اتصالات يجريها حاليا مع رؤساء أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، للتوصل إلى آلية معينة تجسد تضامن الرياضة الاردنية وخاصة كرة القدم، مع الاشقاء في غزة.وبين عطية في تصريح لـ"الغد"، عن تواصل الاتصالات مع رؤساء أندية المحترفين، للخروج بآلية معينة تتضمن فعاليات رياضية تعكس واقع الرياضيين الأردنيين الذين يتضامنون قلبا وقالبا مع أهل غزة الأبطال.قام عضو مجلس إدارة نادي الوحدات زياد شلباية، بزيارة إلى اللاعب طارق خطاب، للاطمئنان على أحواله وصحته، بعد الاصابة القوية التي تعرض لها في الركبة، وأثارت الشكوك حول إمكانية عودة اللاعب قريبا إلى الملاعب.وحرص شلباية المعروف بشعبيته الكبيرة بين جماهير النادي، على زيارة خطاب في منزله، والتأكيد على دعم النادي له في المرحلة المقبلة التي تشهد دخوله في مرحلة التأهيل، أملا في عودة قريبة في الموسم الحالي.وثمن خطاب هذه الزيارة التي تؤكد تواضع شلباية وقربه من الجميع، بفضل تصرفاته العفوية القريبة من القلب.المعلومات تفيد أن شلباية سيقوم خلال اليومين المقبلين، بترتيب زيارة إلى لاعب فريق الفيصلي بهاء عبدالرحمن، للاطمئنان على أوضاعه الصحية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، والتي قد تتسبب في انهاء رحلته في الملاعب.بات المدرب حسام ابو رياش، أحد المرشحين للإشراف على تدريب منتخب الشابات لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الرسمية التالية.ووفق المعلومات فإن أكثر من مدرب ابدى رغبته بالتقدم لشغل منصب المدير الفني لمنتخب الشابات، بما فيها ابو رياش، الذي يعد مرشحا قويا لهذا المنصب، بانتظار اختيار اتحاد الكرة للمدرب المقبل.وسبق لأبو رياش وأن اشرف على فريق الطالبية للرجال لكرة القدم، قبل أن ينتقل أخيرا لتدريب فريق عمان اف سي للشابات.وكان منتخب الشابات بدأ تدريباته أول من أمس، بقيادة المدربة ردينة الأغا ومدرب حراس المرمى عماد الطرايرة، بانتظار تعيين مدير فني.اعلن لاعب فريق الصريح لكرة القدم عبدالرؤوف الروابدة، اعتزاله كرة القدم نهائيا، في ظل استمرار معاناته من الاصابة التي تعرض لها عام 2020، والتي واصلت التأثير عليه سلبا، رغم العملية التي خضع لها، ومراحل العلاج المختلفة.ولم يجد الروابدة خيارا إلا اعلان الاعتزال بشكل نهائي، املا في البحث عن مكان آخر في لعبة كرة القدم، سواء في التدريب أو العمل الإداري.ويعد الروابدة من اللاعبين المتميزين الذين قدموا مستويات جيدة مع الصريح في دوري المحترفين في أكثر من موسم، إلى جانب تمتعه بالاخلاق العالية، ما جعله محبوبا من الجميع.• تتضح اليوم هوية المنتخب الرابع الذي سيتواجد في مجموعة المنتخب الوطني لكرة القدم في تصفيات كاس العالم التي تنطلق الشهر المقبل.. مجموعة المنتخب تضم حاليا منتخبي السعودية وطاجكستان، بانتظار التعرف على هوية المنتخب الرابع والحائرة بين كمبوديا وباكستان اللذين يلعبان اليوم مباراة الإياب بينهما لتحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.• الناطق بإسم أندية الدرجة الثانية راتب شطناوي الذي يرأس نادي شباب حوارة، أشار إلى أن نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، ابلغه بأن الدفعة المالية لأندية الدرجة الثانية، ستصل إلى صناديق الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة.• رسالة من شخصية رياضية كروية معروفة إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، مفادها ضرورة التعامل نفسيا مع اللاعب موسى التعمري، واقناعه باللعب مع المنتخب بتواضع أكبر وعدم التعالي في اللعب مع "النشامى" وهو ما ظهر خلال المرحلة الماضية وفق تعبير الشخصية الرياضية الخبيرة.. المتحدث لـ"الغد" قال: التعمري موهبة كروية يمكنها أن تقود المنتخب الوطني لأعلى المستويات، في حال لعب مع المنتخب بنفسية تشابه لعبه مع فريق مونبلييه الفرنسي.• تدريبات أندية المحترفين لكرة القدم، تشهد في هذه الأيام، غيابات لعدد من اللاعبين، بداعي الإصابة أو عدم امتلاك أجرة الطريق وما شابه من هذه الأعذار.. اللاعبون يستثمرون فترة توقف الدوري لرفع وتيرة مطالبهم بالمستحقات المتأخرة، والضغط على الإدارات لصرف المستحقات.• المدرب الوطني إسلام ذيابات، رفض قبل فترة، عرضا لتدريب أحد أندية الدرجة الثانية في السعودية.. ذيابات الذي سبق وأن درب منتخبات وطنية وأندية بدوري المحترفين، اعتبر أن تدريب نادي درجة ثانية لا يليق بإمكاناته وسمعته وخبرته العملية والعلمية.• عدد من نجوم الكرة العراقية، تواجدوا في عمان، لمتابعة مباراتي منتخب بلاده في بطولة الأردن الدولية الرباعية التي تختتم اليوم.• مدرب حراس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم عماد مشكاح، انتقل للتدريب في فريق شباب الأردن، بدلا من مدرب الحراس أحمد ابو ناصوح الذي غادر الفريق بسبب خضوعه لفترة علاج بعد حادث السير الذي تعرض له قبل عدة أشهر.زياد شلباية خلال زيارته لمنزل طارق خطاب - (من المصدر)