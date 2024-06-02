كلوب يشتكي السلط ويطالب بـ18 ألفا.."طلب إجازة" سبب رحيل ناثان عن الحسين إربد

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



كلوب يشتكي السلط ويطالب بـ18 ألف دينار

قدم لاعب فريق السلط لكرة القدم محمد كلوب، شكوى رسمية ضد النادي، للمطالبة بمستحقات مالية سابقة بلغت حوالي 18 ألف دينار.

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وجاء تقديم كلوب للشكوى في اتحاد الكرة، أملا في الحصول على المستحقات، وسط حالة استغراب من نادي السلط الذي أبدى دهشته لقيام ابن النادي كلوب بهذه الخطوة.



يشار إلى أن كلوب انتقل من فريق السلط إلى الفيصلي، حيث لعب في صفوف "الأزرق" موسما، قبل أن يتعرض لإصابة في الموسم الكروي الحالي، ليطلب منه الفيصلي الخروج من كشوفات النادي، بسبب الإصابة، وبالتالي السماح للفيصلي بتسجيل لاعب أخر من الممكن أن يستفيد منه، على أن يعود الفيصلي ويقيد اللاعب في الموسم المقبل.



منتخب الشباب يلتقي الوحدات اليوم

يخوض منتخب الشباب لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، مباراة ودية أمام فريق الوحدات، على ملعب جاوا، في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.



ويستعد منتخب الشباب لبطولة غرب آسيا التي تقام في الثلث الأخير من الشهر الحالي في السعودية، فيما يستعد فريق الوحدات لمباراته بالكأس أمام فريق الرمثا التي تقام يوم 18 الشهر الحالي.



طلب إجازة ينهي عقد محترف الحسين ناثان

إنهى نادي الحسين إربد، عقد المحترف البرازيلي في صفوف فريق كرة القدم ناثان، بعد أن طالب اللاعب بالحصول على إجازة لمدة 10 أيام، بسبب ظرف خاص.

وفي التفاصيل، فقد طلب ناثان من الحسين إربد، الحصول على إجازة لمدة 10 أيام، للاطمئنان على صديقته، ليأتي رد النادي أن هذه الإجازة الطويلة ستلحق الضرر باللاعب والنادي، كون الفريق على أبواب مباراة قريبة ببطولة الكأس.

النادي وجد أن غياب اللاعب طويلا في هذه الفترة، لن يكون مبررا، وبالتالي الاتفاق مع ناثان على إنهاء العقد الذي ينتهي أصلا بنهاية الموسم الكروي الحالي، ليوافق اللاعب البرازيلي، وبالتالي المغادرة.



وجبة عقوبات مؤلمة تنتظر الأندية

باتت أندية المحترفين لكرة القدم، على موعد مع وجبة دسمة من العقوبات والغرامات، في ظل اقتراب لجنة أوضاع اللاعبين من الكشف عن قضايا وشكاوى لاعبين ومدربين سبق وأن رفعت ضد الأندية منذ فترة طويلة.

وتفيد المعلومات أن الاتحاد ربما يقوم بعد نهاية كأس الأردن، بالإفراج عن عدد من القضايا التي تشتمل على غرامات وعقوبات ضد الأندية، ما يعني تأزيم موقف تلك الأندية قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.



سمرين في تدريبات الوحدات

باشر اللاعب مهند سمرين تدريباته مع فريق نادي الوحدات، رغم تواجده خارج سجلات النادي.



ولعب سمرين في الفترة الماضية مع فريق السلط، قبل أن يحاول الانتقال إلى فريق شباب الأردن، إلا أن حرمان الأخير من تسجيل اللاعبين، دفع اللاعب للابتعاد عن المنافسات، قبل أن يعود للتدرب مع الوحدات، على أمل العودة لسجلاته في الموسم المقبل.



يشار إلى أن سمرين بدأ اللعب في فريق الوحدات، قبل الانتقال للسلط.



ارتفاع أعداد اللاعبين والمدربين الباحثين عن استشارات قانونية

ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، وتيرة أسئلة اللاعبين والمدربين الباحثين عن استشارات قانونية، في سبيل تحصيل حقوقهم ومستحقاتهم المالية المترتبة على الأندية. وكشف محامون أردنيون، عن تلقيهم في الأيام الأخيرة الكثير من الاتصالات، للسؤال عن بعض التفاصيل القانونية المتعلقة بحقوقهم المالية، وكيفية تحصيلها، ومدى قانونية بعض الإجراءات التي يفكرون فيها.



أحد المحامين توقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، ارتفاعا في وتيرة شكاوى اللاعبين والمدربين على أنديتهم.



الرشدان يعود وفريقه يهبط

عاد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان إلى عمان يوم أمس، بعد انتهاء فترة احترافه في فريق الإمارات الإماراتي.



وشارك الرشدان في آخر مباراة له مع فريقه أول من أمس، حيث تعرض الفريق لخسارة، وبالتالي هبوطه رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى. وعاد الرشدان حاليا إلى فريق النادي الفيصلي، بانتظار حسم أمره فيما إذا كان سيلعب في الفيصلي في الموسم المقبل، أم أنه سيخوض تجربة احتراف خارجية أخرى، خاصة وأنه يملك في عقده بندا يتيح له الاحتراف الخارجي.



تفاصيل اجتماع لجنة المسابقات

عقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعا، لمناقشة بعض المواضيع المدرجة والمتعلقة بالموسم الكروي المقبل.



وحضر الاجتماع منصور عبيدالله وسمر نصار ومنذر الجنيدي ورئيس نادي عمان اف سي وفليح الدعجة وعوض شعيبات والمدير الفني في الاتحاد أليكس جيتزي وعيسى الترك الذي حضر الاجتماع عبر "الزووم" بسبب تواجده في الولايات الأميركية المتحدة.



وشهد الاجتماع نقاشا طويلا حول أندية المحترفين وتخفيض الأندية إلى 10، وتخفيض أندية الدرجة الأولى إلى 12، كما قدم أليكس شرحا مطولا عن الفئات العمرية، على أن يتم التوصية لمجلس الاتحاد.



محروس يقود نوروز للفوز على القوة الجوية بالدوري العراقي

قاد المدرب السوري المعروف نزار محروس، فريقه نوروز للفوز على القوة الجوية 4-2 في إطار منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.



ونجح محروس في وضع بصماته على الفريق، بعد فترة قصيرة من تسلمه لمهام عمله مديرا فنيا للفريق العراقي.



ويعتبر محروس من المدربين المعروفين في الشارع الرياضي المحلي، حيث سبق وأن أشرف على عدة فرق أردنية، وحقق معها نتائج لافتة لا سيما شباب الأردن.

كواليس النجوم

• عدد من نجوم فريق النادي الفيصلي القدامى، وعدد من أعضاء الإدارة الحاليين والسابقين، تواجدوا في حفل زفاف مشجع وعاشق النادي الفيصلي ذيب العبداللات.. حفل الزفاف جاء أنيقا ومميزا، زاد في جماله الحضور الرياضي الكبير، وزينه المطرب عمر العبداللات الذي صدح في الحفل وسط تفاعل الجميع.

• لاعب معروف اتهم إدارة النادي بالتحايل عليه وعدم منحه حقوقه المالية.. اللاعب أشار إلى أنه وقع على مخالصة مالية مع النادي بناء على طلب الإدارة التي وعدته عبر رئيس النادي بمنحه حقوقه المالية لاحقا.. اللاعب وقع على المخالصة، لكنه فشل في الحصول على مستحقاته المالية لاحقا بعد أن رفضت الإدارة الرد على اتصالاته، ليلجأ إلى المستشار القانوني الذي أكد له ضعف موقفه القانوني، مع اللجوء لمحاولة إقناع اللجنة بدعوة رئيس النادي لحلفان اليمين.

• البعض اقترح على اتحاد كرة القدم، دعوة المدراء الفنيين لفرق أندية المحترفين، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان يوم الخميس المقبل.

• متابعون للشأن الكروي المحلي، أبدوا دهشتهم من عدم صدور قرار حتى الآن من اتحاد الكرة بالقضية العالقة بين ناديي جرش ودوقرا، رغم اقتراب حسم مواعيد أجندة الموسم الكروي الحالي.

• نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم عبدالله العطار، يعتبر من اللاعبين غير المحظوظين.. اللاعب انضم لصفوف المنتخب الوطني في الأيام الأخيرة، بعد فترة طويلة من الغياب، قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة.. العطار يعتبر من نجوم الكرة الأردنية الخلوقين والمميزين فنيا، ولكنه يفتقد إلى الحظ ليكون نجما مميزا في المنتخب الوطني.

• إدارة نادي الحسين إربد، حرصت على إحضار كأس الدوري وقالب من الحلوى إلى ملعب تدريب الفريق أول من أمس، للاحتفال بمشاركة اللاعبين بالفوز بلقب دوري المحترفين.. رئيس الناي عامر أبو عبيد، وعد اللاعبين بصرف راتب شهر خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون الراتب الثاني قبل حلول عيد الأضحى.

• المدرب الأردني لفرق الفئات العمرية في نادي الشيحانية القطري ماهر إسماعيل، عاد إلى عمان يوم أمس في إجازة تأتي بعد انتهاء المنافسات المحلية.. ماهر إسماعيل سيعود إلى قطر خلال شهر آب (أغسطس) المقبل لبدء فترة الإعداد.





المحترف البرازيلي ناثان -(من المصدر)