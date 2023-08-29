الثلاثاء 29 آب 2023
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18 لاعبا يغيبون عن تدريبات الوحدات.. وذيب لاعبا ومدربا في السلط

كواليس في صفقة الشناينة.. صراع بين مدرب وإدارة بشأن الرحيل.. دعوة لإيقاف "فوضى" التصريحات بالفيصلي

المدرب السوري ايمن حكيم - (أرشيفية)
المدرب السوري ايمن حكيم - (أرشيفية)
 نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
تفاصيل وكواليس جديدة في صفقة الشناينةاضافة اعلان
شهدت صفقة انتقال لاعب النادي الفيصلي أمين الشناينة، إلى فريق الوحدة الإماراتي، خلال الساعات القليلة الماضية، تفاصيل وكواليس، جعلت من اللاعب صاحب القرار الأخير في حسم التفاصيل، خاصة بعد تدخل اتحاد الكرة في الموضوع.
وفي التفاصيل وعقب موافقة النادي الفيصلي (وفق التصويت الداخلي) في جلسته التي عقدت يوم السبت الماضي، على احتراف لاعبه الشناينة مقابل حصول النادي على 400 ألف دولار، تلقى اللاعب اتصالا ليليا من اتحاد الكرة، يطلب فيه لقاء اللاعب، هو ما جرى في اليوم التالي، حيث حضر أمين الشناينة إلى مقر الاتحاد، والتقى أمين عام الاتحاد سمر نصار، حيث أبلغوه بانه من الافضل الاستمرار في الفيصلي كونه سيشارك بدوري أبطال آسيا، وهو أيضا ضمن خيارات المنتخبين الأول والأولمبي، إلى جانب بعض الجمل والعبارات التي صرفها الاتحاد للاعب.
ووفق المعلومات فإن أمين الشناينة، كان يمنّي النفس بأن يقوم اتحاد الكرة  بالتخلي عن الكلام الإنشائي في خطابه، ويقوم بخطوات فعلية وعملية لإقناعه بالبقاء، وتعويضه بطرق مختلفة ولو بشكل رمزي في حال رفض العرض الإماراتي المغري، واستمر في اللعب بالأردن، ولكن هذا لم يحصل خلال الاجتماع، ما دفع اللاعب للدخول في حيرة من أمره.
وانشغل اللاعب يومها كثيرا بدراسة الموضع الذي بات محيرا، حتى أنه رفض الرد على الوكيل القائم على الصفقة، ودخل في خلوة مع نفسه للتفكير، على أمل أن يقوم اتحاد الكرة بخطوات فعلية لإقناعه بالاستمرار.
قرار احتراف الشناينة في الوحدة الإماراتي، بات قرار اللاعب فقط، بعد أن وافق الفيصلي رسميا، بانتظار قرار الحسم الذي سيخرج من اللاعب والذي يعتمد على ما سيقدمه اتحاد الكرة.
مصدر مقرب من أمين الشناينة ووالده، كشف عن تعجبهما ودهشتهما من خروج عضو في مجلس إدارة النادي الفيصلي في بث مباشر، للحديث عن أخبار خاطئة في موضوع احتراف الشناينة، مبديا تعجبه من إصرار النادي على "مغمغمة" الموضوع وعدم الحديث بشجاعة عن موافقة النادي.
حكيم مدربا لفريق الفتوة السوري
تعاقد نادي الفتوة السوري لكرة القدم، مع المدرب السوري أيمن حكيم، لتدريب الفريق خلال الموسم الكروي الحالي الذي يشهد مشاركة الفتوة في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.
وأكد حكيم المعروف للشارع الرياضي الأردني، في ظل إشرافه على تدريب أكثر من فريق أردني مثل الفيصلي والحسين إربد والرمثا، اتفاقه مع الفتوة سعيا لتحقيق نتائج لافتة خاصة في البطولة الآسيوية.
وكشف حكيم خلال حديثه لـ"الغد" من سورية، عن تلقيه مفاتحات غير رسمية من أندية محلية في الأردن، لكن تلك العروض لم تكن مناسبة، الأمر الذي دفعه للاعتذار عن عدم قبولها.
أرقام نادي الحسين تبث التفاؤل عند مشجعيه
قال مشجعون لنادي الحسين إربد، إن أرقام نادي فريق الكرة في الجولات الأربع الأولى بدوري لمحترفين، دفعتهم للمزيد من التفاؤل بإمكانية حصد لقب الدوري في هذا الموسم، لأول مرة في تاريخه.
وقال مشجع في اتصال مع "الغد": شباك نظيفة في أربع مباريات، أمر مبشر ويدعو للتفاؤل، لافتا إلى أن مباراة الفريق المقبلة ستعطي انطباعا حقيقيا عن الفريق وفرصه بالفوز باللقب.
مشجع آخر أشار إلى أن الفريق يملك حراسة مرمى قوية، كما يملك ماكنة تهديف حقيقية ومؤثرة في ظل تواجد نجوم مميزين في هذا المركز، لافتا إلى أن عدد الأهداف التي سجلها الحسين في مرمى الفرق الأخرى في الجولات الأربع الأولى من الدوري، يؤكد أن النادي يسير في الاتحاه الصحيح.
يشار إلى أن الغالبية العظمى من جمهور الحسين أبدت تفاؤلا كبيرا بحصد لقب الدوري، مع التحذير من بعض التفاصيل الصغيرة التي قد تعكر صفو الفريق في حال لم يتم التنبه لها.
دعوة لإيقاف فوضى التصريحات في الفيصلي
دعا عدد من جماهير ومحبي النادي الفيصلي، لإيقاف ما أسموه فوضى التصريحات في النادي، ما خلق إشكالا في المعلومات، وتضاربا في الأخبار، لافتين إلى أن هذه الفوضى ستزيد من الانقسامات وتعمق المشاكل.
وطالب مشجع فيصلاوي من عجلون إدارة الفيصلي بالكف عن التصريحات المتضاربة، وضرورة الخروج ببيان أو خبر رسمي موحد، معتبرين أن غياب الخبرة عند عدد من أعضاء النادي، يدفعهم للوقوع في شرك التصريحات المتضاربة.
وأضاف المشجع الفيصلاوي خلال حديثه لـ"الغد": هناك أخبار عن الفيصلي متضاربة، لا نعرف مدى صحتها، البعض يؤكدها والبعض الآخر ينفيها، وغياب الناطق الرسمي للفيصلي يعمقها.. هذه فوضى لا يجب أن تحدث في ناد بحجم الفيصلي.
ويطالب جمهور الفيصلي بأن تكون التصريحات الإعلامية الرسمية للنادي محصورة بشخص معين، قادر على الحديث لوسائل الإعلام، وغير مرتبك في تصريحاته، كما طالبوا بأن يكون موقع رسمي للنادي يضم كل الأخبار الرسمية حتى يؤمن مصدرا إخباريا للجمهور.
18 لاعبا يغيبون عن تدريبات الوحدات
أكد نادي الوحدات أن 18 لاعبا يغيبون عن تدريبات فريق الكرة في الفترة الحالية، الأمر الذي يجعل من الصعب على المدرب الاستفادة من التدريبات التي تجري في الفترة الحالية.
ويأتي غياب اللاعبين لأسباب متعددة، حيث يغيب 7 لاعبين بسبب التحاقهم بتدريبات المنتخب الأول، ويغيب 7 لالتحاقهم أيضا بتدريبات المنتخب الأولمبي، كما يغيب المحترفون الأجانب الثلاثة بسبب السفر والإصابة، إلى جانب غياب طارق خطاب بسبب الإصابة.
صراع خفي بين إدارة ومدرب بشأن الرحيل
تشهد أروقة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، صراعا خفيا بين عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وبين المدير الفني للفريق على خلفية تفاصيل غير فنية.
ويسعى أعضاء الإدارة لإبعاد المدرب من منصبه، واستبداله بمدرب جديد، فيما يتمسك المدرب بمكانه.
ووفق المعلومات فإن عقد المدرب يمنع الإدارة من إقالته، كون الإقالة ستكلف النادي مبلغا ماليا يفوق إمكانات صندوق النادي، بانتظار نهاية القصة.
ذيب لاعبا ومدربا في السلط
بات لاعب فريق السلط لكرة القدم عبدالله ذيب، يحمل مسمى ثانيا في الفريق يتمثل في مساعد مدرب.
رغم أن ذيب يعتبر من أبرز نجوم الفريق في المباريات بدوري المحترفين، إلا أن إدارة النادي قررت تسميته مساعدا للمدرب في الكشف الرسمي للفريق خلال المباريات.
وكان عبدالله ذيب حصل أخيرا على شهادة التدريب الآسيوية للمستوى الأول.
كواليس النجوم
• أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم المحرومين من التسجيل، بدأ مساعيه واتصالاته مع اللاعبين والمدربين المشتكين، للتنازل عن الشكاوى أو التوصل لصيغة توافقية تتيح للنادي رفع عقوبة الحرمان.
• المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم، بدأ تدريباته في عمان، استعدادا للقاء المنتخب الأولمبي وديا يوم غد الخميس، في إطار تحضير المنتخبين الشقيقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.. المنتخب الأولمبي خاض مباراة ودية مع فريق معان أول من أمس، انتهت بفوزه.
• قرر نادي السلط إعادة تشكيل اللجنة الرياضية التي تضم جلال رحاحلة رئيسا للجنة، عمر العطيات مديرا لفريق الكرة، عبدالله الزعبي إداريا لفريق الكرة، علي أبو هزيم منسقا إعلاميا.
• ينتظر أن يكون نادي الوحدات قد حسم خلال جلسته أمس، هوية المدير الفني الجديد لفريق الكرة.. الترشيحات قبل الجلسة كانت ترجح تعيين العماني رشيد جابر مدربا.


اللاعب عبدالله ذيب - (من المصدر)
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