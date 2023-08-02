كواليس من اجتماع "المحترفين" وغياب الفيصلي والوحدات يضعفه.. ناثان يشترط كامل المستحقات للرحيل

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.غياب الفيصلي والوحدات يضعف اجتماع "المحترفين"أكد متابعون للاجتماع المغلق الذي عقدته أندية المحترفين في مقر نادي الرمثا أول من أمس، أن غياب ناديي الفيصلي والوحدات عن الاجتماع، تسبب في اضعاف الاجتماع، الذي لم يخرج بموقف موحد في ظل الاختلاف في بعض الأمور والتفاصيل.الاجتماع لم يأت كما تشتهي الأندية، حيث غياب الانسجام وارتفاع الاصوات وتعدد الاقتراحات، من دون ارسال رسالة قوية لاتحاد الكرة.الاجتماع الذي تعاهد حاضروه على عدم تسريب اي معلومات عما جرى، تخلله مناقشات لعدة مواضيع، أهمها ضرورة ايجاد راع للدوري، ومطالبة الاتحاد بإرسال مخصصات الأندية قبل انطلاق الدوري.كما اقترح البعض رفع عدد المرات المسموح فيها استقطاب حكام من الخارج، وضرورة استحداث تقنية الفيديو في الملاعب المحلية، ورابطة الأندية، وضرورة بيع تذاكر المباريات عن طريق الأندية، كما شهد الاجتماع ايضا اقتراحا بتعليق المشاركة في الدوري، وهو ما اعتبره البعض غير منطقي، قبل أن ينتهي الاجتماع بحفل عشاء.الأندية المشاركة في الاجتماع، وبعد عدم الاتفاق على بيان ختامي في ظل الخلافات الموجودة، تحاول الحصول على موعد مع مسؤولي الاتحاد اليوم، لوضعهم بصورة التحديات التي تواجه الأندية التي ترى أن سعيها للقاء الاتحاد اليوم، يأتي في اطار البحث عن مخرج في ظل عدم تحقيق الاجتماع للأهداف المرجوة.ناثان يشترط تسلم كامل حقوقه للرحيلاشترط المحترف الإنجليزي في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم ناثان، الحصول على كامل مستحقاته المالية، إذا ما اراد النادي فسخ عقده.ووفق المعلومات فإن الفيصلي يحاول ابعاد المحترف الإنجليزي الذي اشترط الحصول على كامل المستحقات، وهو ما دفع النادي للتريث ومواصلة المفاوضات معه لإقناعه بالرحيل.المدربان اللحام والشبول مرشحان لمهمتين خارجيتينبات المدربان الوطنيان بلال اللحام وهيثم الشبول، مرشحان لمهمتين خارجيتين.واللحام في طريقه للعمل مستشارا ومشرفا فنيا في نادي العدالة السعودي، فيما الشبول مرشح للعمل مدربا لفريق نفط ميسان العراقي.مالوش يثير التساؤلاتأثار إدراج اسم مدرب اللياقة البدنية التونسي كريم مالوش في قائمة الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، تساؤلات المتابعين الذين راحوا يبحثون عن سر استمرار مالوش مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تتغير من دون أن يتغير مالوش.وتواجد مالوش مع المنتخب الوطني في عهد جمال ابو عابد، قبل أن يذهب ابو عابد ويبقى مالوش ليرافق الجهاز الفني بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز، قبل أن يذهب فيتال ويواصل مالوش الاستمرار في المنتخب الذي قاده عدنان حمد، قبل أن يرحل حمد وجهازه ويبقى مالوش لينضم إلى صفوف الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي حسين عموتة. استمرار مالوش مع المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المغربي حسين، اثار تساؤلات المتابعين الذين راحوا يبحثون عن السر خاصة أن اتحاد الكرة أكد أنه لن يحتفظ بأي عضو كان في منظومة الجهاز الفني السابق.جمهور الفيصلي يطالب بمدرب معروفطالب عدد من جماهير النادي الفيصلي، إدارة النادي بضرورة البحث عن مدير فني معروف وقوي، يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة، خاصة منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.وفي اتصال مع "الغد" تمنى مشجعون لفريق الفيصلي، التأني في اختيار مدرب معروف وقوي وصاحب فكر فني يتلاءم مع أهمية الاحداث القادمة، مشيرين إلى أنه يتوجب على الإدارة استقطاب مدرب متميز حتى لو كلف النادي كثيرا.كما طالبت الجماهير بمحترفين قادرين على اثراء الفريق في دوري ابطال آسيا.عموتة من الوحدات: نسعى للتعاون والتواصل مع مدربي الأنديةأكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، أنه يسعى لبناء جسر من التعاون والتواصل مع مدربي أندية المحترفين، في اطار البحث عن تطوير الكرة الأردنية بشكل عام.وخلال متابعته لتدريب فريق الوحدات أول من أمس، التقى عموتة مع مدرب الوحدات البوسني داركو، مؤكدا على ضرورة التعاون والتواصل بما يخدم المصلحة العامة للمنتخب والأندية، مشيرا إلى أنه سيبقى على تواصل مع مدربي الأندية جميعا. يشار إلى أن عموتة يواصل جولاته على تدريبات الأندية، في اطار سياسته لبناء جسور التعاون بين المنتخب والأندية. يشار إلى أن عموتة زار يوم أمس تدريب النادي الفيصلي.فرص احتراف الشناينة قائمةما تزال فرصة احتراف لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة، في فريق الوحدة الإماراتي قائمة، رغم غياب التطورات في الفترة الأخيرة. ووفق المعلومات فإن الوحدة الذي سبق وأن فاتح الفيصلي لاحتراف اللاعب، لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بهذا الشأن، بسبب بعض التفاصيل المالية العالقة.وشهدت الأيام الماضية حديثا عن حصول الفيصلي على حوالي 400 ألف دولار من الصفقة، وحصول اللاعب على حوالي 800 ألف دولار لمدة 3 سنوات، ولكن من دون اتفاقات رسمية حتى الآن.مدرب المنتخب يقترح مدربا مغربيا للفئاتتفيد المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، اقترح استقطاب مدرب مغربي لفرق الفئات العمرية في اتحاد الكرة.الاتحاد قابل الاقتراح باقتراح آخر يتمثل في الاستفادة من الطاقم المغربي المتواجد مع عموتة في المنتخب، ولكن من دون حسم الأمور حتى الآن.كواليس النجوم• المحترف العراقي مصطفى ناظم، كلف النادي الفيصلي 15 ألف دينار، منذ التعاقد معه وحتى موعد فسخ عقده بالتراضي أول من أمس.. الفيصلي يواصل البحث عن محترف جديد.• أندية الدرجتين الأولى والثانية، تلقيا دعوة من اتحاد الكرة لحضور قرعة الدوري والدور التمهيدي من بطولة كاس الأردن والتي تجري يوم 10 الشهر الحالي.• غياب الخبرات الرياضية في عدد من أندية المحترفين، يساهم في وقوع الإدارات في اخطاء بديهية تؤدي إلى تدهور نتائجفرق تلك الأندية..• أكثر من مدرب عربي، غازل فريق النادي الفيصلي، من أجل ترشيح نفسه لمهمة تدريب الفريق.. وكلاء وسماسرة دخلوا ايضا على الخط.المدرب كريم مالوش (يسار) خلال عمله مع مدرب المنتخب الأسبق فيتال - (ارشيفية)